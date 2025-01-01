DokümantasyonBölümler
CChartObjectArrow

CChartObjectArrow sınıfı, "Ok" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectArrow, soyundan gelen tüm sınıflar için "Ok" grafik nesnesinin genel özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

İlk nesil

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Ok" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

ArrowCode

Ok nesnesinin karakter kodunu alır/ayarlar

Anchor

"Çapa" (tutturucu) özelliğinin türünü alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

