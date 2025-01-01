DokümantasyonBölümler
Name (Get Method)

Grafik nesnesinin ismini alır.

string  Name() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin ismi. Nesne bulunamaz ise NULL dönüşü yapar.

Name (Set Method)

Grafik nesnesinin ismini ayarlar.

bool  Name(
   string  name      // yeni isim
   )

Parametreler

name

[in]  Grafik nesnesinin yeni ismi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', nesne ismi değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Name için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;   
   //--- grafik nesnesinin ismini al    
   string object_name=object.Name();   
   if(object_name!="MyChartObject")   
     {   
     //--- grafik nesnesinin ismini ayarla   
     object.Name("MyChartObject");   
     }   
  }   