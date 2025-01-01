- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Name (Get Method)
Grafik nesnesinin ismini alır.
|
string Name() const
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin ismi. Nesne bulunamaz ise NULL dönüşü yapar.
Name (Set Method)
Grafik nesnesinin ismini ayarlar.
|
bool Name(
Parametreler
name
[in] Grafik nesnesinin yeni ismi.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', nesne ismi değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::Name için bir örnek