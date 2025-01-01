DokümantasyonBölümler
CChartObjectTrend

CChartObjectTrend sınıfı, "Trend çizgisi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectTrend sınıfı, "Trend çizgisi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Trend çizgisi" grafik nesnesini oluşturur.

Özellikler

 

RayLeft

"Sol ışın" özelliğinin değerinin alır/ayarlar

RayRight

"Sağ ışın" özelliğinin değerinin alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

 

