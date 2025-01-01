DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectWindow 

Window

Grafik nesnesinin bulunduğu çizelge alt-penceresinin numarasını alır.

int  Window() const

Dönüş Değeri

Grafik nesnesinin bulunduğu çizelge alt-penceresinin numarası (0 - ana pencere). Nesne bulunamazsa -1 dönüşü yapar.

Örnek:

//--- CChartObject::Window için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- Nesnenin bulunduğu pencerenin numarasını al  
   int window=object.Window(); 
  } 