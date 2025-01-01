DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectSetPoint 

SetPoint

Grafiksel nesnenin belirtilen tutturma noktası için yeni koordinatlar ayarlar.

bool  SetPoint(
   int       point,         // nokta numarası
   datetime  new_time,      // zaman koordinatı
   double    new_price      // fiyat koordinatı
   )

Parametreler

point

[in]  Tutturma noktasının numarası.

new_time

[in]  Belirtilen tutturma noktası için yeni zaman koordinatı değeri.

new_price

[in]  Belirtilen tutturma noktası için yeni fiyat koordinatı değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', koordinatlar değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::SetPoint için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- grafik nesnesinin tutturma noktasını ayarla  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  