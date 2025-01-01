DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriFibonacci AraçlarıCChartObjectFiboArc 

CChartObjectFiboArc

CChartObjectFiboArc, "Fibonacci Yayı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiş bir sınıftır.

Açıklama

CChartObjectFiboArc sınıfı "Fibonacci Yayı" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Fibonacci Yayı" nesnesini oluşturur

Özellikler

 

Scale

"Ölçek" özelliğinin değerini alır/atarlar

Ellipse

"Elips" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri