- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelDescription (Get Yöntemi)
Belirtilen grafik nesnesi seviyesinin açıklama metnini alır.
|
string LevelDescription(
Parametreler
level
[in] Grafik nesnesi seviyesinin numarası.
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin seviyesinin açıklama metni. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa NULL değerine dönüş yapar.
LevelDescription (Set Yöntemi)
Belirtilen grafik nesnesi seviyesinin açıklama metnini ayarlar.
|
bool LevelDescription(
Parametreler
level
[in] Grafik nesnesi seviyesinin numarası.
text
[in] Belirtilen grafik nesnesi seviyesinin açıklama metni için yeni değer.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', açıklama değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::LevelDescription için bir örnek