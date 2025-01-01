DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı CChartObjectLevelDescription 

LevelDescription (Get Yöntemi)

Belirtilen grafik nesnesi seviyesinin açıklama metnini alır.

string  LevelDescription(
   int  level       // seviye numarası
   ) const

Parametreler

level

[in]  Grafik nesnesi seviyesinin numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin seviyesinin açıklama metni. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa NULL değerine dönüş yapar.

LevelDescription (Set Yöntemi)

Belirtilen grafik nesnesi seviyesinin açıklama metnini ayarlar.

bool  LevelDescription(
   int     level ,     // seviye numarası
   string  text        // metin
   )

Parametreler

level

[in]  Grafik nesnesi seviyesinin numarası.

text

[in]  Belirtilen grafik nesnesi seviyesinin açıklama metni için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', açıklama değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::LevelDescription için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- grafik nesnesi seviyesinin açıklamasını al  
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- grafik nesnesi seviyesinin açıklamasını ayarla 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 