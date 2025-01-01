DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectLevelColor 

LevelColor (Get Method)

Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin çizgi rengini alır.

color  LevelColor(
   int  level      // seviye numarası
   ) const

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen seviyesinin çizgi rengi. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa CLR_NONE değerine dönüş yapar.

LevelColor (Set Method)

Nesnenin belirtilen seviyesinin çizgi rengini ayarlar.

bool  LevelColor(
   int    level,         // seviye numarası
   color  new_color      // yeni renk
   )

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

new_color

[in]  Nesnenin belirtilen seviyesi için yeni çizgi rengi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', renk değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::LevelColor için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- grafik nesnesinin seviye rengini al  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- grafik nesnesinin seviye rengini ayarla 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 