- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelColor (Get Method)
Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin çizgi rengini alır.
|
color LevelColor(
Parametreler
level
[in] Seviyenin numarası.
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen seviyesinin çizgi rengi. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa CLR_NONE değerine dönüş yapar.
LevelColor (Set Method)
Nesnenin belirtilen seviyesinin çizgi rengini ayarlar.
|
bool LevelColor(
Parametreler
level
[in] Seviyenin numarası.
new_color
[in] Nesnenin belirtilen seviyesi için yeni çizgi rengi.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', renk değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::LevelColor için bir örnek