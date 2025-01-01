DokümantasyonBölümler
CChartObjectBmpLabel sınıfı, "Biteşlem Etiketi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectBmpLabel sınıfı, "Biteşlem Etiketi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Biteşlem Etiketi" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

X_Distance

"X-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Distance

"Y-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

X_Offset

"X-Konumu" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Offset

"Y-Konumu" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Corner

"Köşe" özelliğinin değerini alır/ayarlar

X_Size

"X-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Size

"Y-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar

BmpFileOn

Düğme-basılı durum (On) için kullanılacak Bmp Dosyasının ismini alır/ayarlar

BmpFileOff

Düğme-serbest durum (Off) için kullanılacak Bmp Dosyasının ismini alır/ayarlar

State

"Düğme Durumu" (Basılı/Serbest) özelliğinin ismini alır/ayarlar

Time

Zaman koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" (stub) yöntemi

Price

Fiyat koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" yöntemi

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Ayrıca bakınız

