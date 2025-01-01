- Create
CChartObjectBmpLabel
CChartObjectBmpLabel sınıfı, "Biteşlem Etiketi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.
Açıklama
CChartObjectBmpLabel sınıfı, "Biteşlem Etiketi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
|
class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject
Başlık
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CChartObjectBmpLabel
Sınıf Yöntemleri
|
Oluştur
|
|
"Biteşlem Etiketi" grafik nesnesini oluşturur
|
Özellikler
|
|
"X-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Y-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"X-Konumu" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Y-Konumu" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Köşe" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"X-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Y-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Düğme-basılı durum (On) için kullanılacak Bmp Dosyasının ismini alır/ayarlar
|
Düğme-serbest durum (Off) için kullanılacak Bmp Dosyasının ismini alır/ayarlar
|
"Düğme Durumu" (Basılı/Serbest) özelliğinin ismini alır/ayarlar
|
Zaman koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" (stub) yöntemi
|
Fiyat koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" yöntemi
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Sanal dosya yazım yöntemi
|
virtual Load
|
Sanal dosya okuma yöntemi
|
virtual Type
|
Sanal tanımlama yöntemi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Ayrıca bakınız
Nesne tipleri, Nesne özellikleri, Çizelge köşesi, Grafik nesneleri