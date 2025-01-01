Price (Get Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatını alır.

double Price(

int point

) const

Parametreler

point

[in] Tutturma noktasının numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya nesne belirtilen noktaya sahip değilse EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Price (Set Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatını ayarlar.

bool Price(

int point,

double new_price

)

Parametreler

point

[in] Tutturma noktasının numarası.

new_price

[in] Belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatı için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', koordinat değeri değiştirilemediyse 'false'.

Örnek: