Price (Get Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatını alır.

double  Price(
   int  point      // nokta numarası
   ) const

Parametreler

point

[in]  Tutturma noktasının numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya nesne belirtilen noktaya sahip değilse EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Price (Set Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatını ayarlar.

bool  Price(
   int     point,         // Nokta numarası
   double  new_price      // Fiyat
   )

Parametreler

point

[in]  Tutturma noktasının numarası.

new_price

[in]  Belirtilen tutturma noktasının fiyat koordinatı için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', koordinat değeri değiştirilemediyse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Price için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- grafik nesnesinin tutturma noktasının fiyat koordinatını al   
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- grafik nesnesinin tutturma noktasının fiyat koordinatını ayarla  
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  