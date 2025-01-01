SetDouble

Sınıf örneğine atanmış çift-duyarlı (double veya float) grafik özelliği değerlerinin değiştirilebilmesi için, MQL5 API ObjectSetDouble() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Değiştirici gerektirmeyen bir özellik değerinin ayarlanması

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

)

Parametreler

prop_id

[in] Çift-duyarlı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

value

[in] Çift-duyarlı grafik özelliği için yeni değer.

Değiştirici gerektiren bir özellik değerinin ayarlanması

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double value

)

Parametreler

prop_id

[in] Çift-duyarlı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in] Çift-duyarlı özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[in] Çift-duyarlı grafik özelliği için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri değiştirilemezse 'false'.

Örnek: