SetDouble

Sınıf örneğine atanmış çift-duyarlı (double veya float) grafik özelliği değerlerinin değiştirilebilmesi için, MQL5 API ObjectSetDouble() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Değiştirici gerektirmeyen bir özellik değerinin ayarlanması

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // Özellik tanımlayıcısı
   double                        value        // Yeni değer
   )

Parametreler

prop_id

[in]  Çift-duyarlı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

value

[in]  Çift-duyarlı grafik özelliği için yeni değer.

Değiştirici gerektiren bir özellik değerinin ayarlanması

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // özellik tanımlayıcısı
   int                           modifier,     // değiştirici 
   double                        value         // yeni değer
   )

Parametreler

prop_id

[in]  Çift-duyarlı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in]  Çift-duyarlı özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[in]  Çift-duyarlı grafik özelliği için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::SetDouble için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- grafik nesnesinin seviye değerini ayarla  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Özellik değeri ayarlanamadı, hata: %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  