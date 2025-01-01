DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriFibonacci AraçlarıCChartObjectFiboFan 

CChartObjectFiboFan

CChartObjectFiboFan sınıfı, "Fibonacci Yelpazesi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectFiboFan sınıfı, "Fibonacci Yelpazesi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectFiboFan : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboFan

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Fibonacci Yelpazesi" grafik nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri