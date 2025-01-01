DokümantasyonBölümler
Delete

Bir grafiksel nesneyi tutturulduğu çizelgeden kaldırır.

bool  Delete()

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', kaldırma başarısız olmuşsa 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Delete için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- grafik nesnesini kaldır  
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("Nesne silme hatası"); 
      return
     } 
  } 