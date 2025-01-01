DokümantasyonBölümler
Sınıf örneğine atanmış çift-duyarlı (float veya double tipli) grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectGetDouble() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Doğruluk kontrolü yapılmadan özellik değerinin alınması

double  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,         // çift-duyarlı özelliğin tanımlayıcısı
   int                          modifier=-1      // değiştirici 
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Çift-duyarlı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier=-1

[in]  Çift-duyarlı özelliğin değiştiricisi (indisi).

Dönüş Değeri

Başarı durumunda istenilen özelliğin değerine, aksi durumda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Sonuç doğrulama yöntemini kullanarak özellik değerinin alınması

bool  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,      // özellik tanımlayıcısı
   int                          modifier,     // değiştirici 
   double&                      value         // çıkış değeri referansı
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Çift-duyarlı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in]  Çift-duyarlı özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[out]  Çift-duyarlı özellik değerini alacak olan referans değişkeni.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::GetDouble için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- seviye değerlerini basit yöntem ile al 
      printf("Seviye %d değeri=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i)); 
      //--- seviye değerlerini klasik yöntemle al 
      double value; 
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value)) 
        { 
         printf("çift-duyarlı özellik değeri alınamadı, hata %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Seviye %d değeri=%f",i,value); 
     } 
  } 