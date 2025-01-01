//--- CChartObject::GetDouble için bir örnek

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- seviye değerlerini basit yöntem ile al

printf("Seviye %d değeri=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i));

//--- seviye değerlerini klasik yöntemle al

double value;

if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value))

{

printf("çift-duyarlı özellik değeri alınamadı, hata %d",GetLastError());

return;

}

else

printf("Seviye %d değeri=%f",i,value);

}

}