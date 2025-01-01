DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectLoad 

Load

Grafik nesnesinin parametrelerini dosyadan yükler.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in]  FileOpen(...) fonksiyonu ile açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Load için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart()
  {
   int          file_handle;
   CChartObject object;
   //--- dosyayı aç 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!object.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- dosya yükleme hatası 
         printf("Dosya yükleme başarısız. Hata %d!",GetLastError()); 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- nesneyi kullan 
   //--- . . . 
  } 