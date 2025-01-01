DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectSave 

Save

Nesne parametrelerini dosyaya kaydeder.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in]  FileOpen(...) fonksiyonu ile açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Save için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   int          file_handle;   
   CChartObject object=new CChartObject;   
   //--- nesne parametrelerini ayarla   
   //--- . . .   
   //--- dosyayı aç   
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);   
   if(file_handle>=0)   
     {   
      if(!object.Save(file_handle))   
        {   
         //--- dosya kaydetme hatası   
         printf("Dosya kaydedilemedi. Hata %d!",GetLastError());   
         FileClose(file_handle);   
         //---   
         return;   
        }   
      FileClose(file_handle);   
     }   
  }   