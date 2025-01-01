- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetInteger
Sınıf örneğine atanmış tamsayı (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime veya color tipli) grafik özelliği değerlerinin ayarlanabilmesi için, MQL5 API ObjectSetInteger() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:
Değiştirici gerektirmeyen bir özellik değerinin ayarlanması
|
bool SetInteger(
Parametreler
prop_id
[in] Tamsayı değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
value
[in] Özellik için yeni tamsayı değeri.
Değiştirici gerektiren bir özellik değerinin ayarlanması
|
bool SetInteger(
Parametreler
prop_id
[in] Tamsayı değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
modifier
[in] Tamsayı özelliğin değiştiricisi (indisi).
value
[in] Özellik için yeni tamsayı değeri.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::SetInteger için bir örnek