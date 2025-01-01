//--- CChartObject::SetInteger için bir örnek

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- grafik nesnesi için yeni renk ayarla

if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))

{

printf("Özellik değeri ayarlama hatası %d",GetLastError());

return;

}

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- seviye genişliklerini ayarla

if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))

{

printf("Özellik değeri ayarlama hatası %d",GetLastError());

return;

}

}

}