MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectSetInteger 

SetInteger

Sınıf örneğine atanmış tamsayı (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime veya color tipli) grafik özelliği değerlerinin ayarlanabilmesi için, MQL5 API ObjectSetInteger() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Değiştirici gerektirmeyen bir özellik değerinin ayarlanması

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // özellik tanımlayıcısı
   long                           value        // yeni değer
   )

Parametreler

prop_id

[in]  Tamsayı değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

value

[in]  Özellik için yeni tamsayı değeri.

Değiştirici gerektiren bir özellik değerinin ayarlanması

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // özellik tanımlayıcısı
   int                            modifier,     // değiştirici 
   long                           value         // yeni değer
   )

Parametreler

prop_id

[in]  Tamsayı değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in]  Tamsayı özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[in]  Özellik için yeni tamsayı değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::SetInteger için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- grafik nesnesi için yeni renk ayarla   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("Özellik değeri ayarlama hatası %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- seviye genişliklerini ayarla  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("Özellik değeri ayarlama hatası %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  