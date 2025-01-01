DokümantasyonBölümler
CChartObjectBitmap sınıfı, "Biteşlem" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectBitmap sınıfı, "Biteşlem" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Biteşlem" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

BmpFile

"BMP dosya ismi" özelliğini alır/ayarlar

X_Offset

"X-Konumu" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Offset

"Y-Konumu" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Nesne özellikleri, Grafik nesneleri