- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetString
Sınıf örneğine atanmış dizgi biçimindeki grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectGetString() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:
Doğruluk kontrolü yapılmadan özellik değerinin alınması
|
string GetString(
Parametreler
prop_id
[in] Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
modifier=-1
[in] Dizgi özelliğin değiştiricisi (indisi).
Dönüş Değeri
Dizgi özelliğin değeri.
Sonuç doğrulama yöntemini kullanarak özellik değerinin alınması
|
bool GetString(
Parametreler
prop_id
[in] Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
modifier
[in] Dizgi özelliğin değiştiricisi (indisi).
value
[out] Dizgi özelliğin değerini alacak olan referans değişkeni.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::GetString için bir örnek