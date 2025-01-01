DokümantasyonBölümler
Sınıf örneğine atanmış dizgi biçimindeki grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectGetString() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Doğruluk kontrolü yapılmadan özellik değerinin alınması

string  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,         // dizgi özelliğin tanımlayıcısı
   int                          modifier=-1      // değiştirici
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier=-1

[in]  Dizgi özelliğin değiştiricisi (indisi).

Dönüş Değeri

Dizgi özelliğin değeri.

Sonuç doğrulama yöntemini kullanarak özellik değerinin alınması

bool  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,      // dizgi özelliğin tanımlayıcısı
   int                          modifier,     // değiştirici
   string&                      value         // çıkış değeri referansı
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in]  Dizgi özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[out]  Dizgi özelliğin değerini alacak olan referans değişkeni.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::GetString için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   string       value; 
   //--- grafik nesnesinin ismini kolay yolla al 
   printf("Nesnenin ismi: '%s'",object.GetString(OBJPROP_NAME)); 
   //--- grafik nesnesinin ismini klasik yolla al 
   if(!object.GetString(OBJPROP_NAME,0,value)) 
     { 
      printf("Özellik değeri alınamadı, hata %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("Nesnenin ismi: '%s'",value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- seviye açıklamasını kolay yöntemle al 
      printf("Seviye %d açıklaması: '%s'",i,object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i)); 
      //--- seviye açıklamasını klasik yöntemle al 
      if(!object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,value)) 
        { 
         printf("Özellik değeri alınamadı, hata %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Seviye %d açıklaması: '%s'",i,value); 
     } 
  } 