CChartObjectText

CChartObjectText sınıfı, "Metin" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CChartObjectText sınıfı, "Metin" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectText : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

İlk nesil

CChartObjectLabel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Metin" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

Angle

"Açı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Font

"Yazı-tipi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

FontSize

"Yazı-tipi boyutu" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Anchor

"Çapa" (tutturucu) özelliğinin türünü alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Türetilmiş sınıflar:

