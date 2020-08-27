Как я собираю себе советника методом тыка
КАК Я СОБЕРАЮ - СЕБЕ СОВЕТНИКА - МЕТОДОМ ТЫКАНЬЯ
И зачем так орать капсом ?
И... Вот еще:
спасибо ! - а если я не Русский?
Тем более, нечего тогда орать капсом, и тем более, следует почаще заглядывать в словарь.
нет - я просто двоечник! простите засранца.
таким как раз везет. Продолжай тыкать и сюда вбросы делать!!!
Сейчас буду соединять с 00001 ASSEMBLY CODEBASE.mq5
- вот этого советника -
- www.mql5.com
Добавил TrendMeLeaveMe — советник для MetaTrader 5.
Надо добавить - Трал для позиций и Трал для отложенных ордеров
буду вытягивать отсюда
- www.mql5.com
Добавил ! - Тралит позиции. Трал отложенных ордеров нужно отключать если Кол-во отложенных ордеров в сетке в одну сторону - больше одного .
вот тут-
input bool InpStopTrailing = true; // StopTrailing отлож.ордеров(ВЫКЛ.если больше 1 в сетке)
input uint maxLimits = 1; // Кол-во отложенных.ордеров в сетке в одну сторону
Из этих Советников весь материал
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Stop loss Take profit.mq5
TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition).mq5
Jims Close Positions(barabashkakvn's edition).mq5
ASCV 3.mq5
Stairs.mq5
Universal 1.64(barabashkakvn's edition).mq5
в прикреплённом файле - начало моих фантазии. - вроде всё работает.