Как я собираю себе советника методом тыка

Из этих Советников весь материал

 Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Stop loss Take profit.mq5
TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition).mq5
Jims Close Positions(barabashkakvn's edition).mq5
ASCV 3.mq5
Stairs.mq5
Universal 1.64(barabashkakvn's edition).mq5


в прикреплённом файле - начало моих фантазии. - вроде всё работает.  


00001_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  82 kb
 

КАК Я СОБЕРАЮ - СЕБЕ СОВЕТНИКА - МЕТОДОМ ТЫКАНЬЯ

И зачем так орать капсом ?

И... Вот еще:


спасибо ! - а если я не Русский?
 
Aleksandr Klapatyuk:
спасибо ! - а если я не Русский?

Тем более, нечего тогда орать капсом, и тем более, следует почаще заглядывать в словарь.

 
Aleksandr Klapatyuk:
спасибо ! - а если я не Русский?

Александр... Клапатюк... регистрация "Россия"... 

Ты точно нерусский? D))

Ivan Butko:

Александр... Клапатюк... регистрация "Россия"... 

Ты точно нерусский? D))

нет - я просто двоечник! простите засранца.

 
Aleksandr Klapatyuk:

нет - я просто двоечник! простите засранца.

таким как раз везет. Продолжай тыкать и сюда вбросы делать!!!

Сейчас буду соединять с 00001 ASSEMBLY CODEBASE.mq5

- вот этого советника - 

https://www.mql5.com/ru/code/16921

Aleksandr Klapatyuk:

Сейчас буду соединять с 00001 ASSEMBLY CODEBASE.mq5

- вот этого советника - 

https://www.mql5.com/ru/code/16921

Добавил TrendMeLeaveMe — советник для MetaTrader 5.

00002_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  98 kb
Надо добавить - Трал для позиций и Трал для отложенных ордеров   

буду вытягивать отсюда 

https://www.mql5.com/ru/code/20424

Aleksandr Klapatyuk:

Надо добавить - Трал для позиций и Трал для отложенных ордеров   

буду вытягивать отсюда 

https://www.mql5.com/ru/code/20424

Добавил ! -  Тралит позиции. Трал отложенных ордеров нужно отключать если Кол-во отложенных ордеров в сетке в одну сторону - больше одного .

вот тут-

input bool                InpStopTrailing        = true;              // StopTrailing отлож.ордеров(ВЫКЛ.если больше 1 в сетке)
input uint                maxLimits               = 1;                  // Кол-во отложенных.ордеров в сетке в одну сторону

00003_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  122 kb
