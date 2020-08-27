Как я собираю себе советника методом тыка - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что? было очень интересно собирать - до 300 марок было в коллекции
получился индикатор ZigParabolic.mq5
заменил в советнике на индикатор ZigParabolic.mq5
ZigParabolic.mq5 работает от индикатора ZigzagColor.mq5
и теперь СОВЕТНИК - показывает другие результаты
получился индикатор ZigParabolic.mq5
заменил в советнике на индикатор ZigParabolic.mq5
ZigParabolic.mq5 работает от индикатора ZigzagColor.mq5
и теперь СОВЕТНИК - показывает другие результаты
Не поверил и прогнал тест на реальных тиках. Чудеса! Ничего такой типичный скальпер, жаль, мало сделок. Надо еще код глянуть, почему он на висяках не сливает.
Не поверил и прогнал тест на реальных тиках. Чудеса! Ничего такой типичный скальпер, жаль, мало сделок. Надо еще код глянуть, почему он на висяках не сливает.
если от стандартного индикатора
#resource "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//--- create handle of the indicator braintrend1sig
handle_braintrend1sig=iCustom(Extsymbol.Name(),Period(),"Examples\\ZigzagColor",
Inp_ZZ_Depth,
Inp_ZZ_Deviation,
Inp_ZZ_Backstep);
//--- if the handle is not created
if(handle_braintrend1sig==INVALID_HANDLE)
{
//--- tell about the failure and output the error code
PrintFormat("Failed to create handle of the braintrend1sig indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
Extsymbol.Name(),
EnumToString(Period()),
GetLastError());
//--- the indicator is stopped early
return(INIT_FAILED);
}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тогда больше сделок - но он сливает.
оказывается советник слепить с помощью CODEBASE и авторов кодов - это не проблема.
БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИБО !!!
а вот ИНДИКАТОР к советнику ---
буду изучать!
https://www.mql5.com/ru/docs/indicators
Добавил ещё одну функцию.
теперь всё есть. Осталось хорошего ИНДИКАТОРА слепить.
Не поверил и прогнал тест на реальных тиках. Чудеса! Ничего такой типичный скальпер, жаль, мало сделок. Надо еще код глянуть, почему он на висяках не сливает.
7 поставил на реал как есть, так он мне больше 100 сделок по ходу нафигачил, пришлось отключать, но главное всё было в правильном направлении, жаль что отключил с недоверия...
оказывается советник слепить с помощью CODEBASE и авторов кодов - это не проблема.
БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИБО !!!
а вот ИНДИКАТОР к советнику ---
буду изучать!
https://www.mql5.com/ru/docs/indicators
Есть такой фильтр из эксперта Karakatica ЕА вставил в ваш 5 - перестал работать, тоже что-то не так делаю
Есть такой фильтр из эксперта Karakatica ЕА вставил в ваш 5 - перестал работать, тоже что-то не так делаю
не каждый индикатор может подходить
но можно индикатор в индикатор воткнуть.
вот я вам версию и советника под ваш индикатор слепил.
обязательно! индикаторы должны быть, и компилированы- а то работать не будет
Есть такой фильтр из эксперта Karakatica ЕА вставил в ваш 5 - перестал работать, тоже что-то не так делаю
я запускал и его - но он на каждом тике делает сделку
а вот индикатор через индикатор - ….