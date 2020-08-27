Как я собираю себе советника методом тыка - страница 6

Aleksandr Klapatyuk:
А что? было очень интересно собирать - до 300 марок было в коллекции 
Мы в детстве в школе играли на них 
переделал индикатор braintrend1sig.mq5
получился индикатор ZigParabolic.mq5

заменил в советнике на индикатор ZigParabolic.mq5
ZigParabolic.mq5 работает от индикатора ZigzagColor.mq5
и теперь СОВЕТНИК - показывает другие результаты

Не поверил и прогнал тест на реальных тиках. Чудеса! Ничего такой типичный скальпер, жаль, мало сделок. Надо еще код глянуть, почему он на висяках не сливает.


 

если от стандартного индикатора 

#resource "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//--- create handle of the indicator braintrend1sig
   handle_braintrend1sig=iCustom(Extsymbol.Name(),Period(),"Examples\\ZigzagColor",
                                 Inp_ZZ_Depth,
                                 Inp_ZZ_Deviation,
                                 Inp_ZZ_Backstep);
//--- if the handle is not created
   if(handle_braintrend1sig==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the braintrend1sig indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Extsymbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      return(INIT_FAILED);
     }

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тогда больше сделок - но он сливает.

оказывается советник слепить с помощью  CODEBASE и авторов кодов - это не проблема.

БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИБО !!!

а вот ИНДИКАТОР к советнику ---

буду изучать!

https://www.mql5.com/ru/docs/indicators

Добавил ещё одну функцию.

теперь всё есть. Осталось хорошего ИНДИКАТОРА слепить.

 
7 поставил на реал как есть, так он мне  больше 100 сделок по ходу нафигачил, пришлось отключать, но главное всё было в правильном направлении, жаль что отключил с недоверия...

 
Есть такой фильтр из эксперта Karakatica ЕА вставил в ваш 5 - перестал работать, тоже что-то не так делаю

input int      Inp_ADX_adx_period= 33;       // iKarakatica: averaging period
input bool     Inp_Filter        = false;    // iKarakatica: filter


//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Extsymbol.Name(),Period(),"iKarakatica",Inp_ADX_adx_period,Inp_Filter);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"iKarakatica\") for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Extsymbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
не каждый индикатор может подходить 

но можно индикатор в индикатор воткнуть.

вот я вам версию и советника под ваш индикатор слепил.

обязательно! индикаторы должны быть, и компилированы- а то работать не будет

я запускал и его - но он на каждом тике делает сделку

а вот индикатор через индикатор - ….  

 
