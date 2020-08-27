Как я собираю себе советника методом тыка - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВАЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ :
намудрил что то я в -
input string t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------"; // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
input string InpTrendLineName = "Current_Support"; // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string InpTrendLineNameX = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
input bool InpReverseX = false; // Reverse TrendLine
input bool DELL_TrendLine = true; // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ = true;
ВСЁ ВРОДЕ ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ!!!
надо теперь - мне к нему привыкнуть. как правильно им пользоваться.
Атак вроде отлично всё срабатывает.
---------без индикаторов -работать не будет--------------
//---
#resource "\\Indicators\\Alert Indicators.ex5"
#resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"
//---
А может сначала идею сформулировать, а потом уже код писать?
ВАЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ :
намудрил что то я в -
input string t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------"; // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
input string InpTrendLineName = "Current_Support"; // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string InpTrendLineNameX = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
input bool InpReverseX = false; // Reverse TrendLine
input bool DELL_TrendLine = true; // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ = true;
ВСЁ ВРОДЕ ТЕПЕРЬ ИСПРАВИЛ - РАБОТАЕТ!!!
надо теперь - мне к нему привыкнуть. как правильно им пользоваться.
Атак вроде отлично всё срабатывает.
---------без индикаторов -работать не будет--------------
//---
#resource "\\Indicators\\Alert Indicators.ex5"
#resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"
//---
индикатор -- #resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"
можно и удалить или-
- изменить имя трендовых линии --
input string InpTrendLineName = "Current_Support"; // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string InpTrendLineNameX = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
А может сначала идею сформулировать, а потом уже код писать?
Извините! просто я балбес в этом деле. а на ваших кодах и советниках -учусь.
так что прошу у всех прощения . а у Вас тем более - так как этот советник почти на всех ваших Советниках.
почему - добавил два раза функцию
t6="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------"; // (в ручном и авто.)
И
t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------"; // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
и там и там можно выставить только отложку или buy sell или всё сразу. а вот если накинуть индикатор с тренд линией - первый не будет работать а второй будет.
и у каждого из них есть своя фишка
ВСЁ РАБОТАЕТ- НАЗВАЛ В ЧЕСТЬ
https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn
ДАЛ НАЗВАНИЕ - А ПОТОМ ДУМАЮ КАК ОН ПО РУССКИ БУДЕТ
ЗАЛЕЗ В ПЕРЕВОДЧИК -
ДАЛ НАЗВАНИЕ - А ПОТОМ ДУМАЮ КАК ОН ПО РУССКИ БУДЕТ
ЗАЛЕЗ В ПЕРЕВОДЧИК -
Хватит использовать ВСЕ заглавные.
Хватит использовать ВСЕ заглавные.
ДАЛ НАЗВАНИЕ - А ПОТОМ ДУМАЮ КАК ОН ПО РУССКИ БУДЕТ
ЗАЛЕЗ В ПЕРЕВОДЧИК -
Выбросите свой переводчик. Истинный переводчик - translate.google.com даёт перевод
"Карпутовская сборка"
больше не буду
эта ветка поднимает мне настроение наглым трешем )) Aleksandr Klapatyuk:, мочи дальше!
и помни - они просто завидуют