Aleksandr Klapatyuk:

ВАЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ :

намудрил что то я в -

input string              t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------";      // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
input string              InpTrendLineName       = "Current_Support";    // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string              InpTrendLineNameX      = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
input bool                InpReverseX            = false;                // Reverse TrendLine
input bool                DELL_TrendLine         = true;                 // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ = true;

ВСЁ ВРОДЕ ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ!!!

надо теперь - мне к нему привыкнуть. как правильно им пользоваться.

Атак вроде отлично всё срабатывает.

---------без индикаторов -работать не будет--------------

//---
#resource "\\Indicators\\Alert Indicators.ex5"
#resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"
//---

А может сначала идею сформулировать, а потом уже код писать?

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

индикатор -- #resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"

можно и удалить или-

- изменить имя трендовых линии --

input string              InpTrendLineName       = "Current_Support";    // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string              InpTrendLineNameX      = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";

[Удален]  
Vladimir Karputov:

А может сначала идею сформулировать, а потом уже код писать?

Извините! просто я балбес в этом деле. а на ваших кодах и советниках -учусь.

так что прошу у всех прощения . а у Вас тем более - так как этот советник почти на всех ваших Советниках.

[Удален]  

почему - добавил два раза функцию 

t6="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";                // (в ручном и авто.)

ТРЕНД ЛИНИЯ

      И

t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------";      // ВЫКЛ.- Авто_торговлю

ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ


и там и там можно выставить только отложку или buy sell или всё сразу. а вот если накинуть индикатор с тренд линией - первый не будет работать а второй будет.

и у каждого из них есть своя фишка

[Удален]  

ВСЁ РАБОТАЕТ- НАЗВАЛ В ЧЕСТЬ

https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn

KARPUTOV ASSEMBLY

[Удален]  

ДАЛ НАЗВАНИЕ - А ПОТОМ ДУМАЮ КАК ОН ПО РУССКИ БУДЕТ

ЗАЛЕЗ В ПЕРЕВОДЧИК -

Снимокusers

Aleksandr Klapatyuk:

ДАЛ НАЗВАНИЕ - А ПОТОМ ДУМАЮ КАК ОН ПО РУССКИ БУДЕТ

ЗАЛЕЗ В ПЕРЕВОДЧИК -


Хватит использовать ВСЕ заглавные. 

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Хватит использовать ВСЕ заглавные. 

больше не буду
 
Aleksandr Klapatyuk:

ДАЛ НАЗВАНИЕ - А ПОТОМ ДУМАЮ КАК ОН ПО РУССКИ БУДЕТ

ЗАЛЕЗ В ПЕРЕВОДЧИК -


Выбросите свой переводчик. Истинный переводчик - translate.google.com даёт перевод

"Карпутовская сборка"

 
Aleksandr Klapatyuk:
больше не буду

эта ветка поднимает мне настроение наглым трешем )) Aleksandr Klapatyuk:, мочи дальше!

и помни - они просто завидуют


