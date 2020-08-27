Как я собираю себе советника методом тыка - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индикатор - Obj LeM Brain - можно приспособить к Эксперту Utility Command.mq5
для Индикатора нужны ещё 2 Индикатора - LeMan_BrainTrend1Sig - и - LeManTrend Indicator - без них не будет работать - Obj LeM Brain -
-----------------------------------------------------------
увеличить расстояние Горизонтальных линии, от точки
Нужно добавить ещё одну функцию - когда срабатывает Горизонтальная линия, которая есть, во многих Индикаторах, чтобы удалялась не только линия, но и сам Индикатор, который рисует Горизонтальную линию
Нужно добавить ещё одну функцию - когда срабатывает Горизонтальная линия, которая есть, во многих Индикаторах, чтобы удалялась не только линия, но и сам Индикатор, который рисует Горизонтальную линию
Добавил функцию
Индикатор - Obj LeM Brain - можно приспособить к Эксперту Utility Command.mq5
для Индикатора нужны ещё 2 Индикатора - LeMan_BrainTrend1Sig - и - LeManTrend Indicator - без них не будет работать - Obj LeM Brain -
-----------------------------------------------------------
увеличить расстояние Горизонтальных линии, от точки
Оказывается и минус , меняет Горизонтальные линии во внутрь
---------------------------------------------------------
этот индикатор не нужно вписывать в Эксперта - от этого индикатора, нужны только Горизонтальные линии. Его в Эксперте нужно вписать на удаление индикатора
этим можно и не пользоваться -
а тут - удаление индикатора - для того , что бы индикаторные горизонтальные линии, не повторяли команды
ещё одну функцию , нужно добавить в Эксперта, от сигнала установить Индикатор на График
не как, не придумаю - что мне нужно, от этой функции.
Вроде надыбал вариант, осталось прописать в коде , вот такие действия, как на картинке
не как, не придумаю - что мне нужно, от этой функции.
Вроде надыбал вариант, осталось прописать в коде , вот такие действия, как на картинке
Добавил эту возможность в Утилиту ( Utility Command ) #property version "1.004"
внизу, настройки для этой функции
имя трендовой или горизонтальной линии - для установки Индикатора
имя индикатора - который хотите установить на График
имя горизонтальных или трендовых линии Индикатора
--------------------------принцип работы, должен быть такой
----------------------- Индикатор передвинул горизонтальную линию (синею) - если её пробьет, откроет ещё в SELL и удалит индикатор и выставит жёлтую линию, которая подхватится другим индикатором и передвинет линию к сиреневому уровню Индикатора - после , Горизонтальная жёлтая, опять установит Индикатор
когда сливаю депо - начинаю тыкать
разговор не о чём , я думал Вы что, умное скажите