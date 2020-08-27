Как я собираю себе советника методом тыка - страница 49

Индикатор - Obj LeM Brain -  можно приспособить к Эксперту Utility Command.mq5 

Снимок

для Индикатора нужны ещё 2 Индикатора - LeMan_BrainTrend1Sig - и - LeManTrend Indicator - без них не будет работать - Obj LeM Brain -

-----------------------------------------------------------

увеличить расстояние Горизонтальных линии, от точки 

Снимок2

Alexsandr San:   

Нужно добавить ещё одну функцию -  когда срабатывает Горизонтальная линия, которая есть, во многих Индикаторах, чтобы удалялась не только линия, но и сам Индикатор, который рисует Горизонтальную линию  

Добавил функцию

input string   t8="------ Indicator Delete ------";              //
input string   Inpshort_name                = "Obj LeM Brain";   // INDICATOR_SHORTNAME 1
input string   Inpshort_name0               = "Indicator 2";     // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                       = false;             // Delete All Indicators
//---
#property version     "1.002"


 

Файлы:
Utility_Command.mq5  204 kb
Оказывается и минус , меняет Горизонтальные линии во внутрь 

Снимок

---------------------------------------------------------

этот индикатор не нужно вписывать в Эксперта - от этого индикатора, нужны только Горизонтальные линии. Его в Эксперте нужно вписать на удаление индикатора

этим можно и не пользоваться -

input string   t2="----- Indicators: SELL   -----";              //
input string   short_name                   = "LeMan_BrainTrend1Sig";   // Name Indicators "SELL"
input bool     InpIndicators                = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY   = open_sell;         // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU   = close_sells;       // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t3="----- Indicators: BUY    -----";              //
input string   short_name1                  = "LeMan_BrainTrend1Sig";   // Name Indicators "BUY"
input bool     InpIndicators1               = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY1  = close_buys;        // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU1  = open_buy;          // Trade command: (SellBuffer Indicators)

а тут - удаление индикатора - для того , что бы индикаторные горизонтальные линии, не повторяли  команды 

input string   t8="------ Indicator Delete ------";              //
input string   Inpshort_name                = "Obj LeM Brain";   // INDICATOR_SHORTNAME 1
input string   Inpshort_name0               = "Indicator 2";     // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                       = false;             // Delete All Indicators
ещё одну функцию , нужно добавить в Эксперта, от сигнала установить Индикатор на График 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         AddChartIndicatorAdd.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//---
input string Inpshort_name  = "Obj LeM Brain"; // INDICATOR_SHORTNAME
input string Inpshort_name0 = "Examples/MACD"; // INDICATOR_SHORTNAME
//---
int indicator_handle=INVALID_HANDLE;
int indicator_handle0=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   AddIndicator();
   AddIndicator0();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция проверки и добавления индикатора на график               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool AddIndicator()
  {
//--- выводимое сообщение
   string message;
//--- проверим на совпадение символ индикатора и символ графика
   if(_Symbol!=_Symbol)
     {
      message="Демонстрация использования функции Demo_ChartIndicatorAdd():";
      message=message+"\r\n";
      message=message+"Нельзя на график добавить индикатор, рассчитанный на другом символе.";
      message=message+"\r\n";
      message=message+"Укажите в свойствах эксперта символ графика - "+_Symbol+".";
      Alert(message);
      //--- досрочный выход, не будем добавлять индикатор на график
      return false;
     }
//--- проверим на совпадение таймфрейм индикатора и таймфрейм графика
   if(_Period!=_Period)
     {
      message="Нельзя на график добавить индикатор, рассчитанный на другом таймфрейме.";
      message=message+"\r\n";
      message=message+"Укажите в свойствах эксперта таймфрейм графика - "+EnumToString(_Period)+".";
      Alert(message);
      //--- досрочный выход, не будем добавлять индикатор на график
      return false;
     }
//--- все проверки прошли, символ и период индикатора соответствуют графику
   if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(__FUNCTION__,"  Создаем индикатор MACD");
      indicator_handle=iCustom(_Symbol,_Period,Inpshort_name);
      if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Не удалось создать индикатор MACD. Код ошибки ",GetLastError());
        }
     }
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- накладываем индикатор на график
   Print(__FUNCTION__,"  Добавляем индикатор MACD на график");
   Print("MACD построен на ",_Symbol,"/",EnumToString(_Period));
//--- получим номер нового подокна, в которое добавим индикатор MACD
   int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,0);
   PrintFormat("Добавляем индикатор MACD на окно %d графика",subwindow);
   if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))
     {
      PrintFormat("Не удалось добавить индикатор MACD на окно %d графика. Код ошибки  %d",
                  subwindow,GetLastError());
     }
//--- добавление индикатора на график прошло успешно
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция проверки и добавления индикатора на график               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool AddIndicator0()
  {
//--- выводимое сообщение
   string message;
//--- проверим на совпадение символ индикатора и символ графика
   if(_Symbol!=_Symbol)
     {
      message="Демонстрация использования функции Demo_ChartIndicatorAdd():";
      message=message+"\r\n";
      message=message+"Нельзя на график добавить индикатор, рассчитанный на другом символе.";
      message=message+"\r\n";
      message=message+"Укажите в свойствах эксперта символ графика - "+_Symbol+".";
      Alert(message);
      //--- досрочный выход, не будем добавлять индикатор на график
      return false;
     }
//--- проверим на совпадение таймфрейм индикатора и таймфрейм графика
   if(_Period!=_Period)
     {
      message="Нельзя на график добавить индикатор, рассчитанный на другом таймфрейме.";
      message=message+"\r\n";
      message=message+"Укажите в свойствах эксперта таймфрейм графика - "+EnumToString(_Period)+".";
      Alert(message);
      //--- досрочный выход, не будем добавлять индикатор на график
      return false;
     }
//--- все проверки прошли, символ и период индикатора соответствуют графику
   if(indicator_handle0==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(__FUNCTION__,"  Создаем индикатор MACD");
      indicator_handle0=iCustom(_Symbol,_Period,Inpshort_name0);
      if(indicator_handle0==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Не удалось создать индикатор MACD. Код ошибки ",GetLastError());
        }
     }
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- накладываем индикатор на график
   Print(__FUNCTION__,"  Добавляем индикатор MACD на график");
   Print("MACD построен на ",_Symbol,"/",EnumToString(_Period));
//--- получим номер нового подокна, в которое добавим индикатор MACD
   int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   PrintFormat("Добавляем индикатор MACD на окно %d графика",subwindow);
   if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle0))
     {
      PrintFormat("Не удалось добавить индикатор MACD на окно %d графика. Код ошибки  %d",
                  subwindow,GetLastError());
     }
//--- добавление индикатора на график прошло успешно
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Снимок4

не как, не придумаю - что мне нужно, от этой функции.

Вроде надыбал вариант, осталось прописать в коде , вот такие действия, как на картинке

Снимок  

Alexsandr San:

не как, не придумаю - что мне нужно, от этой функции.

Вроде надыбал вариант, осталось прописать в коде , вот такие действия, как на картинке

  

Добавил эту возможность в Утилиту ( Utility Command ) #property version     "1.004"

внизу, настройки для этой функции 

input string   t1="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = close_open_s;      // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t9="------ ChartIndicatorAdd -----";              //
input bool     InpChartInd                  = false;             // Avto Line Chart Indicators
input string   InpIndiL                     = "AVERAGE 0";       // Line name (ChartIndicatorAdd)
input int      InpStep5                     = 15;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpIndi_name                 = "Obj LeM Brain";   // INDICATOR_SHORTNAME

имя трендовой или горизонтальной линии - для установки Индикатора 

input string   InpIndiL                     = "AVERAGE 0";       // Line name (ChartIndicatorAdd)

имя индикатора - который хотите установить на График

input string   InpIndi_name                 = "Obj LeM Brain";   // INDICATOR_SHORTNAME

имя горизонтальных или трендовых линии Индикатора 

input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)


input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)

Снимок

--------------------------принцип работы, должен быть такой

GBPUSDM2 

----------------------- Индикатор передвинул горизонтальную линию (синею) - если её пробьет, откроет ещё в SELL и удалит индикатор и выставит жёлтую линию, которая подхватится другим индикатором и передвинет линию к сиреневому уровню Индикатора  - после , Горизонтальная жёлтая, опять установит Индикатор 

GBPUSDM2ч

Методом "тыка" собираете, методом "тыка" и торгуете.

"Пальцем в небо" - время на ветер.
 
Alexsandr San:

когда сливаю депо - начинаю тыкать 

Значит, сливаете депо ещё до того как начинаете торговать.
Следовательно "тыкаете" изначально и до конца.
 
Alexsandr San:

разговор не о чём , я думал Вы что, умное скажите

Умные вещи говорят, когда в этом есть непосредственная необходимость.
Сейчас такая необходимость присутствовала. Но по всей видимости пользы она не принесла.
