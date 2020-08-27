Как я собираю себе советника методом тыка - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слепил ещё одного Эксперта. Почти как предыдущий , разница работы Горизонтальных линии.
вешай на сигнал эту фишку, посмотрим
Да я пока - не могу настроить . вроде работает как надо - только настройки надо подобрать
Да я пока - не могу настроить . вроде работает как надо - только настройки надо подобрать
вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри
этот Исправленный тот же результат показывает . это от Индикатора "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"
у него должно,ещё больше возможностей быть - надо найти настройку подходящую
не знаю как это будет выглядеть в реальности, но в тестере на одной паре (EURUSD,M2)
не знаю как это будет выглядеть в реальности, но в тестере на одной паре (EURUSD,M2)
так от Индикатора - в реальном времени торговли ,не получится результат.
я проверяю его сейчас от индикатора - он передвигает Горизонтальные линии при каждом сигнале ,и совершает больше открытий позиции .
Такой результат может получится - когда вы первые горизонтальные линии, установите в ручную . а дальше Эксперт их будет передвигать на расстояния, которое установлено в настройках.
- при этом тестировании я установил 9 input int Step0 = 9; // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
на 1и2 я установил 0 input int Step = 0; // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
и профит input double InTakeProfit = 54; // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips
тогда может получится такой результат
в тестере он от индикатора ,первый сигнал отрабатывает от индикатора на buy и sell а дальше двигает другая функция в эксперте
Можно с помощью кнопок, выставить первые горизонтальные линии - а дальше всё будет выполнятся автоматически.
можно сохранить шаблон с Экспертом настроенным на Графике
удобно когда у вас много пар - кидаю на график скрипт и мгновенно все графики с нужным шаблоном
В предыдущем Исправил -что бы можно перетягивать горизонтальную линию.
Эти два эксперта один в один - разница привязки горизонтальной линии . этот привязан к точкам , когда работает от индикатора
ну и тот- наверное в обычном режиме - двигает за точкой индикатора - но в тестере нет - и в тестере показывает не плохой результат.
а у этого в тестере ужасный результат.
проверяю - даже в плюсы зашёл
от синий в BUY от красной SELL Горизонтальной линии
это в автоматическом режиме - первые линии выставил в ручную - а дальше какой шаг в настройке задать и двигает красную верх - синею вниз
вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри
вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри
Понравилось?