Как я собираю себе советника методом тыка - страница 26

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

Слепил ещё одного Эксперта. Почти как предыдущий , разница работы Горизонтальных линии.

вешай на сигнал эту фишку, посмотрим
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
вешай на сигнал эту фишку, посмотрим

Да я пока - не могу настроить . вроде работает как надо - только настройки надо подобрать 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Да я пока - не могу настроить . вроде работает как надо - только настройки надо подобрать 

вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри

этот Исправленный тот же результат показывает . это от Индикатора  "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5" 

у него должно,ещё больше возможностей быть - надо найти настройку подходящую 

Файлы:
Obj_HLine_intelligence.mq5  166 kb
[Удален]  

не знаю как это будет выглядеть в реальности, но в тестере на одной паре  (EURUSD,M2)


Снимок

Снимок2

Снимок3

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

не знаю как это будет выглядеть в реальности, но в тестере на одной паре  (EURUSD,M2)


так от Индикатора - в реальном времени торговли ,не получится результат. 

я проверяю его сейчас от индикатора - он передвигает Горизонтальные линии при каждом сигнале ,и совершает больше открытий позиции .

Такой результат может получится - когда вы первые горизонтальные линии, установите в ручную . а дальше Эксперт их будет передвигать на расстояния, которое установлено в настройках.

- при этом тестировании я установил 9 input int      Step0                   = 9;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)

на 1и2 я установил 0 input int      Step                   = 0;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)

input string   t4="------ Obj:Name 5-6 ------";         // Имя Объекта
input int      Step0                   = 90;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName02        = "TOP 5";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:

  и профит input double   InTakeProfit            = 54;            // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips

input string   t1="------ SL TP    ----------";         // Trailing
input double   InStopLoss              = 270;           // Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input double   InTakeProfit            = 54;            // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

тогда может получится такой результат

Снимок

в тестере он от индикатора ,первый сигнал отрабатывает от индикатора на buy и sell а дальше двигает другая функция в эксперте 

[Удален]  

Можно с помощью кнопок выставить первые горизонтальные линии - а дальше всё будет выполнятся автоматически.

Alpari MT5

можно сохранить шаблон с Экспертом настроенным на Графике

удобно когда  у вас много пар - кидаю на график скрипт и мгновенно все графики с нужным шаблоном 

Файлы:
DeleteChart.mq5  4 kb
[Удален]  

В предыдущем Исправил -что бы можно перетягивать горизонтальную линию.

Эти два эксперта один в один - разница привязки горизонтальной линии . этот привязан к точкам , когда работает от индикатора

ну и тот- наверное в обычном режиме - двигает за точкой индикатора - но в тестере нет - и в тестере показывает не плохой результат.

а у этого в тестере ужасный результат.

Снимок

Снимок1 

Снимок2

Файлы:
Your_intelligence.mq5  170 kb
[Удален]  

проверяю - даже в плюсы зашёл 

Alpari MT5

Alpari MT51от синий в BUY от красной SELL Горизонтальной линии 

это в автоматическом режиме - первые линии выставил в ручную - а дальше какой шаг в настройке задать и двигает красную верх - синею вниз

 
Renat Akhtyamov:
вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри
Renat Akhtyamov:
вешай первую версию, у которой стейт показал, не мудри

Понравилось? 

1...192021222324252627282930313233...63
Новый комментарий