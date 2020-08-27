Как я собираю себе советника методом тыка - страница 47
Все же , есть различие в коде , от Индикатора получаются разный сигнал
если так, то, меньше индикаторов подходит
А вот так, лучше получается
Переделал на так! всё ещё проверяю эксперта, на работоспособность, вроде всё работает.
хорошо работает от Индикатора, такого типа (файл ниже)
Что бы не путаться с открытием позиции и закрытием - лучше настроить все линии и индикатор в правильном направлении, и не пользоваться реверсом
а то, можно запутаться - тем более, что есть возможность в настройках (реверс распространяется на все линии и индикатор)
можно просто удалить input в самом коде
вот так
нет! для индикатора нужен реверс
Мудрил и на мудрил, от Индикатора всё пытаюсь, получить какие не будь, новые возможности.
можно по фантазировать - как с одним индикатором, так и с двумя.
нужно только подобрать, Индикатор - типа такого (фото)
https://www.mql5.com/ru/code/392
Я нахимичил Индикатор который называется( 2 )
Проверяю как работает на 1 минуте - работает нормально
хорошо работает экспертWWW_Trailing_Line.mq5 96 kb, без ошибок.
только, нужно добавить панельку, для информации и для тестирования, в тестере в ручном исполнении
добавил панельку - теперь можно ещё в тестере, набивать руку.
какие у него настройки
блин! пропустил вставить в OnDeinit
когда удаляете с графика эксперта - панелька не удаляется без этого
код открыт, вы сами можете, скопировать это и вставить
надо ещё, одну функцию добавить.
например - сработал сигнал на SELL , что бы, не открылась позиция - а, от рисовалась Горизонтальная линия, на N пунктов назад, и уже когда, цена вернётся назад, и от этой линии - открывалась позиция.
Вроде что то, получилось - старался что бы, не запутано получилось, если кто заинтересуется - спрашивайте, будем вместе разбираться.