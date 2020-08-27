Как я собираю себе советника методом тыка - страница 34
разобрался как, правильно прописать риск
где лот - вставляем TradeSizeOptimized()
надо поправить в Эксперте - а то там, не правильно
переименовал - эксперт завершён. все ошибки исправлены. Название < Ход конём ><Horse move>
Добавил к предыдущему Эксперту , два способа для Горизонтальной линии.
1 возможность : линия 1 откроет линию 4на заданном расстоянии, линия 2 откроет линию 3 на заданном расстоянии .
2 возможность: линия 7 откроет линию 10 на заданном расстоянии, которая движется за ценой и как цена коснётся , сработает команда . линия 8 откроет линию 9 на заданном расстоянии,- те же, действия как у 7 и 10
#property version "1.01"
Оказалась ещё возможность - линия 1 откроет 4 и 9. линия 2 откроет 3 и 10.
линия 7 откроет 10 и 3 . линия 8 откроет 9 и 4
чтобы позиции открывались на оборот и не трогать настройки Obj: command:
есть реверс -
#property version "1.01"
сейчас запустил тест - до конца месяца трогать не буду, интересно что получится. - лот, установил под риск -сам он как то рассчитывает
не чё так! потихоньку - но прибавляет
да! он прямо прёт
переименовал - эксперт завершён. все ошибки исправлены. Название < Ход конём ><Horse move>
Интересный советник.
установил в настройках input double TargetProfit = 30000.00; // Целевая прибыль
наверное мало - надо было больше. теперь по новой надо ждать, точки входа и установил цель TargetProfit = 35000.00; // Целевая прибыль
открывает позиции от индикатора pivot lines timezone.mq5 от линии R2 -вниз S2-вверх
индикатор можно не удалять - его линии обновляются наследующий день
индикатор ниже - сейчас поищу на сайте ссылку на индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114
это - один из вариантов. но вариантов миллион
забыл сказать про лот - установил на риск input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk = lots; // Money management: Lot OR Risk(информация эксперта в .log) какие выдаёт предупреждения https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ondeinit
#property version "1.02"
нашёл ещё один способ для кнопок
здесь выбираем
при открытии позиции - сразу выставляется стоп лосс (жёлтая Горизонтальная линия)
настраивается здесь -input double InpStopLoss = 55; // Obj: Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
отключить ставим 0