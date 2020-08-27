Как я собираю себе советника методом тыка - страница 34

разобрался как, правильно прописать риск 

#define Magic_Number 0

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Lor or Risk                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_LOT_OR_RISK
  {
   lots=0,     // Constant lot
   risk=1,     // Risk in percent
  };
//+------------------------------------------------------------------+


input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lots;          // Money management: Lot OR Risk
   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Calculate optimal lot size                                       |
   //+------------------------------------------------------------------+
   double            TradeSizeOptimized(void)
     {
      double price=0.0;
      double margin=0.0;
      //--- select lot size
      if(!SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK,price))
         return(0.0);
      if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,1.0,price,margin))
         return(0.0);
      if(margin<=0.0)
         return(0.0);
      double lot=0;
      //---
      switch(InpLotOrRisk)
        {
         case lots:
            lot=MaximumRisk;
            break;
         case risk:
            lot=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)*MaximumRisk/margin,2);
         default:
            break;
        }
      //--- calculate number of losses orders without a break
      if(DecreaseFactor>0)
        {
         //--- select history for access
         HistorySelect(0,TimeCurrent());
         //---
         int    orders=HistoryDealsTotal();  // total history deals
         int    losses=0;                    // number of losses orders without a break

         for(int i=orders-1; i>=0; i--)
           {
            ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
            if(ticket==0)
              {
               Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history");
               break;
              }
            //--- check symbol
            if(HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL)!=_Symbol)
               continue;
            //--- check Expert Magic number
            if(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC)!=Magic_Number)
               continue;
            //--- check profit
            double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
            if(profit>0.0)
               break;
            if(profit<0.0)
               losses++;
           }
         //---
         if(losses>1)
            lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
        }
      //--- normalize and check limits
      double stepvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      lot=stepvol*NormalizeDouble(lot/stepvol,0);

      double minvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      if(lot<minvol)
         lot=minvol;

      double maxvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
      if(lot>maxvol)
         lot=maxvol;
      //--- return trading volume
      return(lot);

     }
   //+------------------------------------------------------------------+

где лот - вставляем TradeSizeOptimized()

надо поправить в Эксперте - а то там, не правильно 

переименовал - эксперт завершён. все ошибки исправлены. Название < Ход конём  ><Horse move>

Horse move 

Aleksandr Klapatyuk:

Добавил к предыдущему Эксперту , два способа  для Горизонтальной линии.

1 возможность : линия 1 откроет линию 4на заданном расстоянии, линия 2 откроет линию 3 на заданном расстоянии .  

2 возможность: линия 7 откроет линию 10 на заданном расстоянии, которая движется за ценой и как цена коснётся , сработает команда . линия 8 откроет линию 9 на заданном расстоянии,- те же, действия как у 7 и 10 

#property version     "1.01"

Оказалась ещё возможность - линия 1 откроет 4 и 9.  линия 2 откроет 3 и 10.

линия 7 откроет 10 и 3 .  линия 8 откроет 9 и  4

input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 5;             // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 5;             // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 5;             // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

чтобы позиции открывались на оборот и не трогать настройки Obj:  command:

есть реверс -

input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers
Aleksandr Klapatyuk:

#property version     "1.01"

Оказалась ещё возможность - линия 1 откроет 4 и 9.  линия 2 откроет 3 и 10.

линия 7 откроет 10 и 3 .  линия 8 откроет 9 и  4

чтобы позиции открывались на оборот и не трогать настройки Obj:  command:

есть реверс -

сейчас запустил тест - до конца месяца трогать не буду, интересно что получится. - лот, установил под риск -сам он как то рассчитывает 

тест 

не чё так! потихоньку - но прибавляет

тест1 

да! он прямо прёт 

Alpari MT5

 
Aleksandr Klapatyuk:

переименовал - эксперт завершён. все ошибки исправлены. Название < Ход конём  ><Horse move>

 

Интересный советник.

установил в настройках  input double   TargetProfit            = 30000.00;     // Целевая прибыль

наверное мало - надо было больше. теперь по новой надо ждать, точки входа и установил цель  TargetProfit            = 35000.00;     // Целевая прибыль

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 900000.00;     // Целевая прибыль
input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lots;          // Money management: Lot OR Risk

открывает позиции от индикатора pivot lines timezone.mq5 от линии R2 -вниз  S2-вверх

Снимок1

индикатор можно не удалять - его линии обновляются наследующий день

Alpari MT5

индикатор ниже - сейчас поищу на сайте ссылку на индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114

Aleksandr Klapatyuk:

установил в настройках  input double   TargetProfit            = 30000.00;     // Целевая прибыль

наверное мало - надо было больше. теперь по новой надо ждать, точки входа и установил цель  TargetProfit            = 35000.00;     // Целевая прибыль

открывает позиции от индикатора pivot lines timezone.mq5 от линии R2 -вниз  S2-вверх

индикатор можно не удалять - его линии обновляются наследующий день

индикатор ниже - сейчас поищу на сайте ссылку на индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114

это - один из вариантов. но вариантов миллион 

забыл сказать про лот - установил на риск  input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lots;          // Money management: Lot OR Risk

(информация эксперта в .log) какие выдаёт предупреждения  https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ondeinit
#property version     "1.02"

нашёл ещё один способ для кнопок 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum ENUM_BUTTON                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_BUTTON
  {
   Button0=0,  // ВЫКЛ
   Button1=1,  // ВКЛ
   Button2=2,  // ВКЛ: AVGiS
  };
//+------------------------------------------------------------------+

 здесь выбираем 

input string   t9="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input bool     TickRevers              = false;         // Button: Revers
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 350;           // Trailing Stop LEVEL
input ENUM_TIMEFRAMES _period          = PERIOD_CURRENT;// period
input int      limit_total_symbol      = 190;           // limit_total_symbol
input int      limit_total             = 190;           // limit_total
//---

при открытии позиции - сразу выставляется стоп лосс (жёлтая Горизонтальная линия

настраивается здесь -input double   InpStopLoss             = 55;            // Obj: Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

отключить ставим 0

input string   t2="------ Obj:Trailing Line     --- ";  // Trailing Obj:Line
input double   InpStopLoss             = 55;            // Obj: Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpObjTrailingStop      = 27;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 9;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
