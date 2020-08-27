Как я собираю себе советника методом тыка - страница 25

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:
Вроде разобрался -где напортачил в Эксперте. Сегодня проверю как он выполняет свои действия . Если будет работать как следует ,тогда выложу его сюда . 

запустил на 19 парах на 2минутах. Для теста в реальном времени.

-----добавлено:  

не правильную картинку выставил. надо за одно, что бы баланс был виден 

Alpari MT5


[Удален]  
пока идёт - как задуман эксперт. без ошибок 

Снимок

на одного из экспертов - установил цель баланса 55000 . должно всё закрыть и удалить всех экспертов 

[Удален]  

баланс растёт а средства уменьшаются - по открыло стока позиций . но это как настроить .

Эксперт проверку - прошёл. работает как и должен работать . надо только правильные настройки установить, sl и tp

Снимок2 

Файлы:
Your_intelligence.mq5  174 kb
2.mq5  17 kb
[Удален]  
три звука 

         PlaySound("tick.wav"); выставляет Горизонтальную линию 

      PlaySound("ok.wav"); покупка продажа и удаление Горизонтальной линии - закрытия позиций . 

      PlaySound("expert.wav"); когда достигнет баланс - удаления Эксперта
 

 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
[Удален]  
не как 55000 не зафиксируется на средствах . что бы всё закрылось и эксперты удалились 

Снимок

[Удален]  
история - работы эксперта 

от стока сделок - на комиссии только работает 

Снимок3

[Удален]  
устал ждать -когда достигнет 55000 изменил 54600 

открыто было - наверное 100 позиций . все закрылись после достижения средств 54600 .-  что очень важно 

Снимок4

[Удален]  

ну наконец-то . Хоть одного Эксперта довёл до ума .

с которым буду пользоваться . и думаю лучше этого, нет и не может быть (шутка)

Файлы:
Your_intelligence.mq5  174 kb
2.mq5  17 kb
[Удален]  

Слепил ещё одного Эксперта. Почти как предыдущий , разница работы Горизонтальных линии. 

Снимок1

Снимок2

Файлы:
Obj_HLine_intelligence.mq5  167 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Слепил ещё одного Эксперта. Почти как предыдущий , разница работы Горизонтальных линии. 

#property version     "1.01"

Исправил: - когда сработает Горизонтальная линия - выставляется следующая на заданном расстоянии от цены  

EURUSDH1

Файлы:
Obj_HLine_intelligence.mq5  166 kb
