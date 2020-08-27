Как я собираю себе советника методом тыка - страница 25
Вроде разобрался -где напортачил в Эксперте. Сегодня проверю как он выполняет свои действия . Если будет работать как следует ,тогда выложу его сюда .
запустил на 19 парах на 2минутах. Для теста в реальном времени.
-----добавлено:
не правильную картинку выставил. надо за одно, что бы баланс был виден
пока идёт - как задуман эксперт. без ошибок
на одного из экспертов - установил цель баланса 55000 . должно всё закрыть и удалить всех экспертов
баланс растёт а средства уменьшаются - по открыло стока позиций . но это как настроить .
Эксперт проверку - прошёл. работает как и должен работать . надо только правильные настройки установить, sl и tp
три звука
PlaySound("tick.wav"); выставляет Горизонтальную линию
PlaySound("ok.wav"); покупка продажа и удаление Горизонтальной линии - закрытия позиций .
PlaySound("expert.wav"); когда достигнет баланс - удаления Эксперта
пока идёт - как задуман эксперт. без ошибок
на одного из экспертов - установил цель баланса 55000 . должно всё закрыть и удалить всех экспертов
не как 55000 не зафиксируется на средствах . что бы всё закрылось и эксперты удалились
история - работы эксперта
от стока сделок - на комиссии только работает
устал ждать -когда достигнет 55000 изменил 54600
открыто было - наверное 100 позиций . все закрылись после достижения средств 54600 .- что очень важно
ну наконец-то . Хоть одного Эксперта довёл до ума .
с которым буду пользоваться . и думаю лучше этого, нет и не может быть (шутка)
Слепил ещё одного Эксперта. Почти как предыдущий , разница работы Горизонтальных линии.
Исправил: - когда сработает Горизонтальная линия - выставляется следующая на заданном расстоянии от цены