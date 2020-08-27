Как я собираю себе советника методом тыка - страница 10

Aleksandr Klapatyuk:

А ЭТО - КАК ОНО РАБОТАЕТ В ТЕСТЕРЕ 

С ДРУГИМ ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ ТЕСТЕРА

Tester BB_TREND 1

Tester BB_TREND2

Tester_BB_TREND_CODEBASE.mq5  181 kb
BB_TREND.mq5  26 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

Вечная проблема с "висяками" в такого рода скальперах. Вроде раньше их было меньше.

Aleksandr Klapatyuk:

НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР С ТРЕНДОВОЙ ЛИНИЕЙ -

ИЛИ РИСУЕМ ОТ РУКИ -

- ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ -

ДОБАВИЛ АВТО.ТОРГОВЛЮ.

ТЕПЕРЬ МОЖНО СКАЗАТЬ И ВСЁ.

ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ .

ВСЕМ УДАЧИ!!!

Aleksandr Klapatyuk:

РЕЗУЛЬТАТ С АВТО.ТОРГОВЛЕЙ.

XXXX2 ASSEMBLY CODEBASE 1

XXXX2 ASSEMBLY CODEBASE 2

XXXX2_ASSEMBLY_CODEBASE.zip  455 kb
ВРОДЕ ПО ИНДИКАТОРУ ВСЁ СРАБОТАЛО!!!

КОТРЫЙ Я НАКИНУЛ НА ГРАФИК .

ВАЖНО: ВЫКЛЮЧИТЬ АВТО ТОРГОВЛЮ

input bool                START_Zigzag           = false;                // Авто_торговля.Вкл.

Alpari MT5XXXX2 ASSEMBLY CODEBASE

XXXX2_ASSEMBLY_CODEBASE.zip  455 kb
Alexey Volchanskiy:

Вечная проблема с "висяками" в такого рода скальперах. Вроде раньше их было меньше.

СПАСИБО ! ПОДСКАЗАЛ. ЕЩЁ КОЕ ЧТО НАДО ДОБАВИТЬ-

А ВОТ - ТАК ДЛЯ ПРОВЕРКИ -BB_TREND XXXX2 CODEBASE.mq5-

BB_TREND_XXXX2_CODEBASE.mq5  192 kb
BB_TREND.mq5  26 kb
ДОБАВИЛ ОДНУ СТРОЧКУ

DELL_TrendName

ТЕПЕРЬ НАВЕРНОЕ ВСЁ !!!

ВСЕМ УДАЧИ!

 

) Браво. 

Осталось собрать идею, плодотворную и дебютную) 

 
Алексей Тарабанов:

) Браво. 

Осталось собрать идею, плодотворную и дебютную) 

осталось выкинуть всё лишнее и удивиться результативности мартингейла (а на графиках - он, родимый)

он действительно может вытащить почти всё. Даже входы 51/49.

даже почти 50/50 будут жить долго - до длительной волатильности если трендовые входы или боковика если контр-трендовые. Но и то и другое в конце концов наступают

ВАЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ :

намудрил что то я в -

input string              t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------";      // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
input string              InpTrendLineName       = "Current_Support";    // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string              InpTrendLineNameX      = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
input bool                InpReverseX            = false;                // Reverse TrendLine
input bool                DELL_TrendLine         = true;                 // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ = true;

ВСЁ ВРОДЕ ТЕПЕРЬ ИСПРАВИЛ - РАБОТАЕТ!!!

надо теперь - мне к нему привыкнуть. как правильно им пользоваться.

Атак вроде отлично всё срабатывает.

---------без индикаторов -работать не будет--------------

//---
#resource "\\Indicators\\Alert Indicators.ex5"
#resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"
//---

