Как я собираю себе советника методом тыка - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ЭТО - КАК ОНО РАБОТАЕТ В ТЕСТЕРЕ
С ДРУГИМ ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ ТЕСТЕРА
С ДРУГИМ ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ ТЕСТЕРА
Вечная проблема с "висяками" в такого рода скальперах. Вроде раньше их было меньше.
Aleksandr Klapatyuk:
НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР С ТРЕНДОВОЙ ЛИНИЕЙ -
ИЛИ РИСУЕМ ОТ РУКИ -
- ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ -
ДОБАВИЛ АВТО.ТОРГОВЛЮ.
ТЕПЕРЬ МОЖНО СКАЗАТЬ И ВСЁ.
ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ .
ВСЕМ УДАЧИ!!!
ДОБАВИЛ АВТО.ТОРГОВЛЮ.
ТЕПЕРЬ МОЖНО СКАЗАТЬ И ВСЁ.
ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ .
ВСЕМ УДАЧИ!!!
РЕЗУЛЬТАТ С АВТО.ТОРГОВЛЕЙ.
ВРОДЕ ПО ИНДИКАТОРУ ВСЁ СРАБОТАЛО!!!
КОТРЫЙ Я НАКИНУЛ НА ГРАФИК .
ВАЖНО: ВЫКЛЮЧИТЬ АВТО ТОРГОВЛЮ
input bool START_Zigzag = false; // Авто_торговля.Вкл.
Вечная проблема с "висяками" в такого рода скальперах. Вроде раньше их было меньше.
СПАСИБО ! ПОДСКАЗАЛ. ЕЩЁ КОЕ ЧТО НАДО ДОБАВИТЬ-
А ВОТ - ТАК ДЛЯ ПРОВЕРКИ -BB_TREND XXXX2 CODEBASE.mq5-
ДОБАВИЛ ОДНУ СТРОЧКУ
ТЕПЕРЬ НАВЕРНОЕ ВСЁ !!!
ВСЕМ УДАЧИ!
) Браво.
Осталось собрать идею, плодотворную и дебютную)
) Браво.
Осталось собрать идею, плодотворную и дебютную)
осталось выкинуть всё лишнее и удивиться результативности мартингейла (а на графиках - он, родимый)
он действительно может вытащить почти всё. Даже входы 51/49.
даже почти 50/50 будут жить долго - до длительной волатильности если трендовые входы или боковика если контр-трендовые. Но и то и другое в конце концов наступают
ВАЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ :
намудрил что то я в -
input string t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------"; // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
input string InpTrendLineName = "Current_Support"; // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string InpTrendLineNameX = "Current_Resistance"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
input bool InpReverseX = false; // Reverse TrendLine
input bool DELL_TrendLine = true; // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ = true;
ВСЁ ВРОДЕ ТЕПЕРЬ ИСПРАВИЛ - РАБОТАЕТ!!!
надо теперь - мне к нему привыкнуть. как правильно им пользоваться.
Атак вроде отлично всё срабатывает.
---------без индикаторов -работать не будет--------------
//---
#resource "\\Indicators\\Alert Indicators.ex5"
#resource "\\Indicators\\AutoTrendLines.ex5"
//---