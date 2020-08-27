Как я собираю себе советника методом тыка - страница 18

вручную или от тренд линии покупаем

от индикатора стоп

EURUSDM1

чу-чуть подправил советника

Aleksandr Klapatyuk:

вручную или от тренд линии покупаем

от индикатора стоп

чу-чуть подправил советника

...

надеюсь вы получили ответ на свой вопрос по адресу установки мт4... :-)

Roman Shiredchenko:

...

надеюсь вы получили ответ на свой вопрос по адресу установки мт4... :-)

Да! Спасибо!

немного изменил

реверс - переворот торгового сигнала.

для индикатора свой реверс. для тренд линии на покупки свой.

и отдельно для тренд линии на закрытие позиции свой реверс .

Пример: чертим тренд линию sell - как цена коснётся линии сработает покупка

GBPUSDM5

вот на следующей картинке - сработала тренд линия sell - и совершила покупку

был включён реверс  

input string   t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";        // 
input bool     InpReverse0          = true;          // Reverse Open - переворот торгового сигнала

GBPUSDM5

sinput string  t1="------ Как работать Эксперту---";  //    
input double   InpLots              = 0.01;           // Lots
input bool     InpPanel             = true;           // Скрыть кнопки\\по времени Buy\Sell
input bool     InpOnlyLimit         = false;          // Выставить отложенный ордер 
input bool     InpOnlystart         = true;           // Вкл. Buy\Sell
input bool     InpCloseOpposite     = false;          // Вкл.Trailing Stop по индикатору\Close opposite 
input bool     InpReverse           = false;          // Reverse Indicators - переворот торгового сигнала

input string   t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";        // 
input bool     InpReverse0          = false;          // Reverse Open - переворот торгового сигнала
input string   BuyStop_TrendName    = "buy";          // Trend Line Name "buy";
input string   SellStop_TrendName   = "sell";         // Trend Line Name "sell";
input string   BuyClose_TrendName   = "closesell";    // Trend Line Name "closesell";
input string   SellClose_TrendName  = "closebuy";     // Trend Line Name "closebuy";
input bool     InpReverse1          = false;          // Reverse Close - переворот торгового сигнала
//+------------------------------------------------------------------+


 

Всё для работы в ручном режиме 
[Удален]  

что то надо пересмотреть - с тренд линией на закрытие 

не с работала тренд линия с реверсом 

но Take Profit сработал по пунктам 

EURGBPH2

Aleksandr Klapatyuk:

что то надо пересмотреть - с тренд линией на закрытие 

не с работала тренд линия с реверсом 



не знаю правильно я подправил.

но то что он - работает всё работет.

Ладно - уже всех достал.

дождь-плохое настроение

Добавил ещё одну функцию.

закрыв позицию - откроется в противоположном направлении 

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &Trans,const MqlTradeRequest &Request_,const MqlTradeResult &Result_)
  {
//--- get transaction type as enumeration value
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=Trans.type;
//--- if transaction is result of addition of the transaction in history
   static bool Flag=true;
   if(Flag)
      if(inpbuysell)
         if(type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
           {
            long     deal_type         =-1;
            long     deal_entry        =-1;
            double   deal_volume       =0.0;
            string   deal_symbol       =NULL;
            if(HistoryDealSelect(Trans.deal))
              {
               deal_type         =HistoryDealGetInteger(Trans.deal,DEAL_TYPE);
               deal_entry        =HistoryDealGetInteger(Trans.deal,DEAL_ENTRY);
               deal_volume       =HistoryDealGetDouble(Trans.deal,DEAL_VOLUME);
               deal_symbol       =HistoryDealGetString(Trans.deal,DEAL_SYMBOL);
              }
            else
               return;
            if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
              {
               switch((int)deal_type)
                 {
                  case  DEAL_TYPE_BUY:
                     ExtTrade.Buy(deal_volume,deal_symbol);
                     break;
                  case  DEAL_TYPE_SELL:
                     ExtTrade.Sell(deal_volume,deal_symbol);
                     break;
                  default:
                     break;
                     Flag=false;
                 }
              }
           }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Aleksandr Klapatyuk:

Добавил ещё одну функцию.

закрыв позицию - откроется в противоположном направлении 

Открывает то он открывает-

только вот на всех парах - которые открыты.

------------------------------------------------------------------

подправил немного. что бы реверс работал на каждой паре - отдельно 

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &Trans,const MqlTradeRequest &Request_,const MqlTradeResult &Result_)
  {
//--- if transaction is result of addition of the transaction in history
   static bool Flag=true;
//--- get transaction type as enumeration value
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=Trans.type;
   if(Flag && inpbuysell)
      if(type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
        {
         long     deal_type         =-1;
         long     deal_entry        =-1;
         double   deal_volume       =0.0;
         string   deal_symbol       =deal_symb;
         if(HistoryDealSelect(Trans.deal))
           {
            deal_type         =HistoryDealGetInteger(Trans.deal,DEAL_TYPE);
            deal_entry        =HistoryDealGetInteger(Trans.deal,DEAL_ENTRY);
            deal_volume       =HistoryDealGetDouble(Trans.deal,DEAL_VOLUME);
            deal_symbol       =HistoryDealGetString(Trans.deal,DEAL_SYMBOL);
           }
         else
            return;
         if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT && deal_symbol==deal_symb)
           {
            switch((int)deal_type)
              {
               case  DEAL_TYPE_BUY:
                  ExtTrade.Buy(deal_volume,deal_symbol);
                  break;
               case  DEAL_TYPE_SELL:
                  ExtTrade.Sell(deal_volume,deal_symbol);
                  break;
               default:
                  break;
                  Flag=false;
              }
           }
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
трал по- ParabolicSAR из терменала

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         TrailingParabolicSAR.mq5 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert\Expert.mqh>
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for trailing
input double Trailing_ParabolicSAR_Step   =0.02;  // Speed increment
input double Trailing_ParabolicSAR_Maximum=0.2;   // Maximum rate
//---
bool         Expert_EveryTick=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CExpert ExtExpert;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function of the expert                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Initializing expert
   if(!ExtExpert.Init(Symbol(),Period(),Expert_EveryTick,0))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing expert");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-1);
     }
//--- Creation of trailing object
   CTrailingPSAR *trailing=new CTrailingPSAR;
   if(trailing==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Add trailing to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitTrailing(trailing))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Set trailing parameters
   trailing.Step(Trailing_ParabolicSAR_Step);
   trailing.Maximum(Trailing_ParabolicSAR_Maximum);
//--- Tuning of all necessary indicators
   if(!ExtExpert.InitIndicators())
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing indicators");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- ok
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ExtExpert.Deinit();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   ExtExpert.OnTick();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Trade" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
   ExtExpert.OnTrade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Timer" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   ExtExpert.OnTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

проверил - работает.

Alpari MT5

