Как я собираю себе советника методом тыка - страница 18
вручную или от тренд линии покупаем
от индикатора стоп
чу-чуть подправил советника
чу-чуть подправил советника
надеюсь вы получили ответ на свой вопрос по адресу установки мт4... :-)
Да! Спасибо!
немного изменил
реверс - переворот торгового сигнала.
для индикатора свой реверс. для тренд линии на покупки свой.
и отдельно для тренд линии на закрытие позиции свой реверс .
Пример: чертим тренд линию sell - как цена коснётся линии сработает покупка
вот на следующей картинке - сработала тренд линия sell - и совершила покупку
был включён реверс
что то надо пересмотреть - с тренд линией на закрытие
не с работала тренд линия с реверсом
но Take Profit сработал по пунктам
не знаю правильно я подправил.
но то что он - работает всё работет.
Ладно - уже всех достал.
дождь-плохое настроение
Добавил ещё одну функцию.
закрыв позицию - откроется в противоположном направлении
Открывает то он открывает-
только вот на всех парах - которые открыты.
подправил немного. что бы реверс работал на каждой паре - отдельно
трал по- ParabolicSAR из терменала
проверил - работает.