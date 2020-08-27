Как я собираю себе советника методом тыка - страница 31

Aleksandr Klapatyuk:

хорошо файлы - выкладываю сюда . сейчас восстанавливаю комп

и не сохранил последнего эксперта  

исходник правильный... там уже мои переделки подгонял в других... с другими кодами...))

Сергей Криушин:

исходник правильный... там уже мои переделки подгонял в других... с другими кодами...))

#property version     "1.02"

немного изменил - результат от жёлтых кнопок с лотом 0.01

Снимок

Снимок1

Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  195 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

#property version     "1.02"

немного изменил - результат от жёлтых кнопок с лотом 0.01


что-то не чисто - посты пропадают...вроде еще не запанили...вот так кнопки заработали на счет и на закрытие... тест на тесте хреновый надо смотреть что на реале будет

   
Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  195 kb
 
да, трал тоже работает от кнопки... сразу вплотную так что лучше выжидать...
Сергей Криушин:
да, трал тоже работает от кнопки... сразу вплотную так что лучше выжидать...

пробую подстроить всё под вашего - не знаю пока что из этого получится 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position opening                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongOpened(void)
  {
   bool res=false;

   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций
   if(total>0)
     {
      ulong position_ticket=PositionGetTicket(total-1); // тикет позиции
     };
//--- check for long position (BUY) possibility
   if(!Revers)
     {
      if(total<limit_total_symbol)// количество открытых позиций
        {
         if(_OpenTik<_CloseTik)
           {
            if(F_profit(POSITION_TYPE_BUY)>0.00)
              {
               if(m_macd_current<m_signal_current)
                 {
                  for(uint i=0; i<maxLimits; i++)
                    {
                     TradeBuy(InpLots);
                    }
                  //--- in any case we must exit from expert
                  res=true;
                 };
              };
           };
        };
     };
//--- check for long position (BUY) possibility
   if(Revers)
     {
      if(total<limit_total_symbol)// количество открытых позиций
        {
         if(_OpenTik<_CloseTik)
           {
            if(F_profit(POSITION_TYPE_BUY)>0.00)
              {

               if(m_macd_current>m_signal_current)
                 {
                  for(uint i=0; i<maxLimits; i++)
                    {
                     TradeBuy(InpLots);
                    }
                  //--- in any case we must exit from expert
                  res=true;
                 };
              };
           };
        };
     };
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Сергей Криушин:

исходник правильный... там уже мои переделки подгонял в других... с другими кодами...))

я так понял он будет покупать выше от предыдущей позиции а ниже нет? и в другую сторону тоже самое . 

получается он эти позиции, растягивает и только тогда совершает открытие , когда их пересекает

тут от индикатора сигнал - но он сработает когда пересекает открытую позицию  

Снимок 1 

тут я кнопки не нажимал - сигнал поступал от индикатора и раздвинул эти позиции 

 
Aleksandr Klapatyuk:

я так понял он будет покупать выше от предыдущей позиции а ниже нет? и в другую сторону тоже самое . 

получается он эти позиции, растягивает и только тогда совершает открытие , когда их пересекает

тут от индикатора сигнал - но он сработает когда пересекает открытую позицию  

 

тут я кнопки не нажимал - сигнал поступал от индикатора и раздвинул эти позиции 

По задумке автора соетник сделан как заготовка для дальнейшего применения с линиями или хорошим индикатором, а так должен работать как скальпер в полуручном режиме...вот и надо его привязать к твоим линиям... или твоим индикаторам...я в кодах не силен, я их как рептилоид(Леха так величает)копирую и как конструктор складываю... OpenBuy  к OpenBuy, инит к инит и т.д... похоже ты тоже не силен в этом деле...вот так нас лохов и обходят, кто по умней и учится может лучше нас...)) ладно завяжем тогда... помощи тут даже Барабашка не поможет, он чужие коды не мониторит и не любит разбирать...((

Сергей Криушин:

По задумке автора соетник сделан как заготовка для дальнейшего применения с линиями или хорошим индикатором, а так должен работать как скальпер в полуручном режиме...вот и надо его привязать к твоим линиям... или твоим индикаторам...я в кодах не силен, я их как рептилоид(Леха так величает)копирую и как конструктор складываю... OpenBuy  к OpenBuy, инит к инит и т.д... похоже ты тоже не силен в этом деле...вот так нас лохов и обходят, кто по умней и учится может лучше нас...)) ладно завяжем тогда... помощи тут даже Барабашка не поможет, он чужие коды не мониторит и не любит разбирать...((

ну, попробовать надо - вдруг что получится . я сейчас пытаюсь под индикатор и под линии подстроить

вот начало - какое то есть . это только от индикатора - сейчас попробую как не будь , что бы линии были задействованы

Снимок2 

 
Сергей Криушин:

что-то не чисто - посты пропадают...вроде еще не запанили...вот так кнопки заработали на счет и на закрытие... тест на тесте хреновый надо смотреть что на реале будет

   

Пока в этом моем варианте получилось похоже два в одном...кнопки бай селл срабатывают, но не под твои линии...или не срабатывают, что-то не вижу их работу... но кнопки клозе все позы видят все закрывают при нажатии...надо смотреть на реале что получилось... 

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну, попробовать надо - вдруг что получится . я сейчас пытаюсь под индикатор и под линии подстроить

вот начало - какое то есть . это только от индикатора - сейчас попробую как не будь , что бы линии были задействованы

 

Вот вот что-то получается, а у меня без трала что-то плохо получается...но выставляет без растяжки - в основном в одну сторону...но мне нравится такой ход его мысли...

