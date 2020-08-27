Как я собираю себе советника методом тыка - страница 31
хорошо файлы - выкладываю сюда . сейчас восстанавливаю комп
и не сохранил последнего эксперта
исходник правильный... там уже мои переделки подгонял в других... с другими кодами...))
#property version "1.02"
немного изменил - результат от жёлтых кнопок с лотом 0.01
что-то не чисто - посты пропадают...вроде еще не запанили...вот так кнопки заработали на счет и на закрытие... тест на тесте хреновый надо смотреть что на реале будет
да, трал тоже работает от кнопки... сразу вплотную так что лучше выжидать...
пробую подстроить всё под вашего - не знаю пока что из этого получится
я так понял он будет покупать выше от предыдущей позиции а ниже нет? и в другую сторону тоже самое .
получается он эти позиции, растягивает и только тогда совершает открытие , когда их пересекает
тут от индикатора сигнал - но он сработает когда пересекает открытую позицию
тут я кнопки не нажимал - сигнал поступал от индикатора и раздвинул эти позиции
По задумке автора соетник сделан как заготовка для дальнейшего применения с линиями или хорошим индикатором, а так должен работать как скальпер в полуручном режиме...вот и надо его привязать к твоим линиям... или твоим индикаторам...я в кодах не силен, я их как рептилоид(Леха так величает)копирую и как конструктор складываю... OpenBuy к OpenBuy, инит к инит и т.д... похоже ты тоже не силен в этом деле...вот так нас лохов и обходят, кто по умней и учится может лучше нас...)) ладно завяжем тогда... помощи тут даже Барабашка не поможет, он чужие коды не мониторит и не любит разбирать...((
ну, попробовать надо - вдруг что получится . я сейчас пытаюсь под индикатор и под линии подстроить
вот начало - какое то есть . это только от индикатора - сейчас попробую как не будь , что бы линии были задействованы
что-то не чисто - посты пропадают...вроде еще не запанили...вот так кнопки заработали на счет и на закрытие... тест на тесте хреновый надо смотреть что на реале будет
Пока в этом моем варианте получилось похоже два в одном...кнопки бай селл срабатывают, но не под твои линии...или не срабатывают, что-то не вижу их работу... но кнопки клозе все позы видят все закрывают при нажатии...надо смотреть на реале что получилось...
ну, попробовать надо - вдруг что получится . я сейчас пытаюсь под индикатор и под линии подстроить
вот начало - какое то есть . это только от индикатора - сейчас попробую как не будь , что бы линии были задействованы
Вот вот что-то получается, а у меня без трала что-то плохо получается...но выставляет без растяжки - в основном в одну сторону...но мне нравится такой ход его мысли...