Как я собираю себе советника методом тыка - страница 3
Да, те кто спалился) А остальные вокруг нас.
тут половина психов и я первый!
насчет психушки я пошутил, не хотел обидеть, но реально был такой заказчик ))) а у вас метод создания советника забавный, продолжайте и потом результаты тестов в студию!
ну ещё немножко осталось- а результат я и сам хочу посмотреть
хоть компилируется?
хоть компилируется?
да всё отлично даже работает
ну уже хорошо
я мог предположить, что в такой сборной солянке будет, как минимум, повтор имен переменных
да всё отлично даже работает
https://www.youtube.com/watch?v=KftNxzyixsk
Ну вроде всё соединил - теперь и на авто. работает.
правда к советнику нужны обязательно индикаторы --
#resource "\\Indicators\\braintrend1sig.ex5"
#resource "\\Indicators\\Stochastic Custom.ex5"
работает советник на выбор одного из индикаторов
https://www.mql5.com/ru/code/392
https://www.mql5.com/ru/code/23385
вот настроить бы ещё -
он пока без настроек. А так всё отлично работает
В архиве всё что сегодня соединил и Получился полноценный Советник
В архиве всё что сегодня соединил и Получился полноценный Советник
https://www.mql5.com/ru/charts/10036705/eurjpy-m5-alpari-international