Vitaly Muzichenko:

Да, те кто спалился) А остальные вокруг нас.

тут половина психов и я первый!

Alexey Volchanskiy:

насчет психушки я пошутил, не хотел обидеть, но реально был такой заказчик ))) а у вас метод создания советника забавный, продолжайте и потом результаты тестов в студию!

ну ещё немножко осталось- а результат я и сам хочу посмотреть 
 
ну ещё немножко осталось- а результат я и сам хочу посмотреть 

хоть компилируется?

Alexey Volchanskiy:

хоть компилируется?

да всё отлично даже работает
 
да всё отлично даже работает

ну уже хорошо

я мог предположить, что в такой сборной солянке будет, как минимум, повтор имен переменных

да всё отлично даже работает

https://www.youtube.com/watch?v=KftNxzyixsk

Ну вроде всё соединил - теперь и на авто. работает.

правда к советнику нужны обязательно индикаторы --

 #resource "\\Indicators\\braintrend1sig.ex5"
#resource "\\Indicators\\Stochastic Custom.ex5"

работает советник на выбор одного из индикаторов

 https://www.mql5.com/ru/code/392

https://www.mql5.com/ru/code/23385

BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sig
Aleksandr Klapatyuk:

Ну вроде всё соединил - теперь и на авто. работает.

правда к советнику нужны обязательно индикаторы --

 #resource "\\Indicators\\braintrend1sig.ex5"
#resource "\\Indicators\\Stochastic Custom.ex5"

работает советник на выбор одного из индикаторов

 https://www.mql5.com/ru/code/392

https://www.mql5.com/ru/code/23385

вот настроить бы ещё - 

он пока без настроек. А так всё отлично работает

[Удален]  

ptu

В архиве всё что сегодня соединил и Получился полноценный Советник

Файлы:
ASSEMBLY_CODEBASE.zip  143 kb
В архиве всё что сегодня соединил и Получился полноценный Советник

https://www.mql5.com/ru/charts/10036705/eurjpy-m5-alpari-international

График EURJPY, M5, 2019.04.15 20:01 UTC, Alpari International, MetaTrader 5, Demo
График EURJPY, M5, 2019.04.15 20:01 UTC, Alpari International, MetaTrader 5, Demo
