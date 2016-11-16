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Советники

TrendMeLeaveMe - эксперт для MetaTrader 5

waddahattar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3432
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Автор идеи — Ahmad Waddah Attar, автор кода mq5 — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMe — советник для MetaTrader 5. Полуавтоматический советник — торговля при помощи Трендовой линии (TrendLIne). 

Прежде чем запускать этот эксперт, просто нарисуйте восходящий или нисходящий тренд. Настройте свойства, запустите эксперт и идите по своим делам.

Этот эксперт не работает автоматически. Вы должны сперва отрисовать восходящий, нисходящий или горизонтальный тренд:

Trend Line 

Назовите его buystop или sellstop, установите настройки: BuyStop_StepUpperBuyStop_StepLowerSellStop_StepUpper и SellStop_StepLower 

Когда цена войдет в область между вашими уровнями buystop и BuyStop_StepLower, эксперт откроет ордер buystop с ориентиром на цену BuyStop_StepUpper. Когда цена войдет в область между вашими уровнями sellstop и SellStop_StepUpper, эксперт откроет ордер sellstop с ориентиром на цену SellStop_StepLower. 

Эксперт всегда будет изменять OpenPrice для обоих типов ордеров, когда цена движется вслед за трендом, до тех пор, пока она не выйдет из отображаемой области.

Вы можете сами настроить BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit и BuyStop_Lot для открытия ордера buystop. Также вы можете настроить SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit и SellStop_Lot для ордера sellstop.

Вот как это выглядит на графиках:




Еще один пример:



 


Fractal_RSI Fractal_RSI

Фрактальный Relative Strength Index.

Fractal_MA Fractal_MA

Фрактальный мувинг с индикацией своего последнего значения ценовой меткой.

Positions Info Panel Positions Info Panel

Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.

DoubleUp с изгибом DoubleUp с изгибом

Работает на сравнении двух индикаторов: iCCI и iMACD.