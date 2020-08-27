Как я собираю себе советника методом тыка - страница 33

#property version     "1.07"

Изменил цвет кнопок 

Alpari MT5

кнопками не пользуюсь - просто как информационная панель 

AVGiS_intelligence.mq5  175 kb
2.mq5  17 kb
Obj_iCustom.mq5  21 kb
To_Change_The_Pattern.mq5  4 kb
Aleksandr Klapatyuk:

#property version     "1.07"

Изменил цвет кнопок 

кнопками не пользуюсь - просто как информационная панель 

и другой цвет

Alpari MT5.png

AVGiS_intelligence.mq5  175 kb
подскажите - кто автор этого кода - (или изначально я скачал другой код из ссылки - которую вы мне дали  Speed-v1.mq5 48 kb)

а то, там так

//+------------------------------------------------------------------+
//| AVGiS.mq5 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"

это он?

SEM

я так понял - что когда позиции перейдут в плюс - нажав на кнопку , будут открываться ещё позиции по направлению 

EURUSDH2 USDCHFH2.png

нет, получается когда от горизонтальной линии сработало на селл, то от кнопки срабатывает бу кнопка, а селл кнопка не срабатывает ----- наверное надо делать на кнопки реверс. 

надо по экспериментировать, как лучше . но реверс наверное не помешает. 

#property version     "1.08"

добавил кнопкам реверс 

и в настройках , изменил местоположение 

настройка кнопок 

input string   t9="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input bool     TickRevers              = false;         // Button: Revers
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 350;           // Trailing Stop LEVEL
input ENUM_TIMEFRAMES _period          = PERIOD_CURRENT;// period
input int      limit_total_symbol      = 190;           // limit_total_symbol
input int      limit_total             = 190;           // limit_total
//---

да! ещё . когда открывается позиция, сразу выставляется стоп лосс - но он же и трал (это жёлтая горизонтальная линия) что бы отключить, ставим 0 

input string   t2="------ Obj:Trailing Line     --- ";  // Trailing Obj:Line
input double   InpStopLoss             = 55;            // Obj: Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) ------------------что бы отключить, ставим 0 !!!!!!
input ushort   InpObjTrailingStop      = 27;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 9;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

но стоп лосс - не будет на одном месте , его подтянет трал input ushort   InpObjTrailingStop      = 27;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)

----------------------------------------------------------------

не пойму, как эти кнопки работают. 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
AVGiS_intelligence.mq5  180 kb
2.mq5  17 kb
#property version     "1.09"

Добавил ещё одну кнопку - удаляет все открытые позиции по всем парам.

удаляет эксперта и меняет шаблон графика 

Alpari MT5XXX 

2.mq5  17 kb
AVGiS_intelligence.mq5  181 kb
#property version     "1.10"

добавил, скрыть кнопки. 

вот тут намудрил - на демо работает а на реале ошибку выдало 2019.11.05 15:51:33.103 AVGiS intelligence (GBPUSD,H1) array out of range in 'AVGiS intelligence.mq5' (176,34)

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Calculate optimal lot size                                       |
   //+------------------------------------------------------------------+
   double            TradeSizeOptimized(void)
     {
      double price=0.0;
      double margin=0.0;
      string arr[];
      int resize = 0, syTotal = SymbolsTotal(true);
      for(int i = 0; i < syTotal; i++)
        {
         string name = SymbolName(i, true);
         if(SymbolInfoInteger(name, SYMBOL_VISIBLE))
           {
            resize = ArrayResize(arr, i+1);
            arr[i] = name;
           }
         //--- select lot size

         if(!SymbolInfoDouble(arr[i],SYMBOL_ASK,price))
            return(0.0);
         if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,arr[i],1.0,price,margin))
            return(0.0);
         if(margin<=0.0)
            return(0.0);
        }
      double lot=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)*MaximumRisk/margin,2);
      //--- calculate number of losses orders without a break
      if(DecreaseFactor>0)
        {
         //--- select history for access
         HistorySelect(0,TimeCurrent());
         //---
         int    orders=HistoryDealsTotal();  // total history deals
         int    losses=0;                    // number of losses orders without a break

         for(int y=orders-1; y>=0; y--)
           {
            ulong ticket=HistoryDealGetTicket(y);
            if(ticket==0)
              {
               Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history");
               break;
              }
            for(int i = 0; i < syTotal; i++)
              {
               string name = SymbolName(i, true);
               if(SymbolInfoInteger(name, SYMBOL_VISIBLE))
                 {
                  resize = ArrayResize(arr, i+1);
                  arr[i] = name;
                 }
               //--- check symbol
               if(HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL)!=arr[i])
                  continue;
               //--- check Expert Magic number
               if(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC)!=Magic_Number)
                  continue;
               //--- check profit
               double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
               if(profit>0.0)
                  break;
               if(profit<0.0)
                  losses++;
              }
           }
         //---
         if(losses>1)
            lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
        }
      for(int i = 0; i < syTotal; i++)
        {
         string name = SymbolName(i, true);
         if(SymbolInfoInteger(name, SYMBOL_VISIBLE))
           {
            resize = ArrayResize(arr, i+1);
            arr[i] = name;
           }
         //--- normalize and check limits
         double stepvol=SymbolInfoDouble(arr[i],SYMBOL_VOLUME_STEP);
         lot=stepvol*NormalizeDouble(lot/stepvol,0);
         double minvol=SymbolInfoDouble(arr[i],SYMBOL_VOLUME_MIN);
         if(lot<minvol)
            lot=minvol;
         double maxvol=SymbolInfoDouble(arr[i],SYMBOL_VOLUME_MAX);
         if(lot>maxvol)
            lot=maxvol;
        }
      //--- return trading volume
      return(lot);
     }
   //+------------------------------------------------------------------+
AVGiS_intelligence.mq5  181 kb
AVGiS_intelligence.mq5  179 kb
[Удален]  

вот рабочий эксперт 

AVGiS_intelligence.mq5  179 kb
Добавил к предыдущему Эксперту , два способа  для Горизонтальной линии.

1 возможность : линия 1 откроет линию 4на заданном расстоянии, линия 2 откроет линию 3 на заданном расстоянии .  

input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 5;             // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:

2 возможность: линия 7 откроет линию 10 на заданном расстоянии, которая движется за ценой и как цена коснётся , сработает команда . линия 8 откроет линию 9 на заданном расстоянии,- те же, действия как у 7 и 10 

input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 5;             // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_buy;    // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 5;             // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
Accumulation_zone.mq5  192 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Добавил к предыдущему Эксперту , два способа  для Горизонтальной линии.

1 возможность : линия 1 откроет линию 4на заданном расстоянии, линия 2 откроет линию 3 на заданном расстоянии .  

2 возможность: линия 7 откроет линию 10 на заданном расстоянии, которая движется за ценой и как цена коснётся , сработает команда . линия 8 откроет линию 9 на заданном расстоянии,- те же, действия как у 7 и 10 

попробовал как работает

EURJPYM301.png

EURJPYM302

EURJPYM303

можно было в настройках, изменить от тех линии-  открылась бы селл 

Accumulation_zone.mq5  192 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Добавил к предыдущему Эксперту , два способа  для Горизонтальной линии.

1 возможность : линия 1 откроет линию 4на заданном расстоянии, линия 2 откроет линию 3 на заданном расстоянии .  

2 возможность: линия 7 откроет линию 10 на заданном расстоянии, которая движется за ценой и как цена коснётся , сработает команда . линия 8 откроет линию 9 на заданном расстоянии,- те же, действия как у 7 и 10 

в первой возможности 4 и 3 линия будут открывать на заданном расстоянии, до бесконечности   

Accumulation_zone.mq5  192 kb
