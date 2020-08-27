Как я собираю себе советника методом тыка - страница 33
#property version "1.07"
Изменил цвет кнопок
кнопками не пользуюсь - просто как информационная панель
#property version "1.07"
Изменил цвет кнопок
кнопками не пользуюсь - просто как информационная панель
и другой цвет
подскажите - кто автор этого кода - (или изначально я скачал другой код из ссылки - которую вы мне дали Speed-v1.mq5 48 kb)
а то, там так
это он?
я так понял - что когда позиции перейдут в плюс - нажав на кнопку , будут открываться ещё позиции по направлению
нет, получается когда от горизонтальной линии сработало на селл, то от кнопки срабатывает бу кнопка, а селл кнопка не срабатывает ----- наверное надо делать на кнопки реверс.
надо по экспериментировать, как лучше . но реверс наверное не помешает.
#property version "1.08"
добавил кнопкам реверс
и в настройках , изменил местоположение
настройка кнопок
да! ещё . когда открывается позиция, сразу выставляется стоп лосс - но он же и трал (это жёлтая горизонтальная линия) что бы отключить, ставим 0
но стоп лосс - не будет на одном месте , его подтянет трал input ushort InpObjTrailingStop = 27; // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
----------------------------------------------------------------
не пойму, как эти кнопки работают.
#property version "1.09"
Добавил ещё одну кнопку - удаляет все открытые позиции по всем парам.
удаляет эксперта и меняет шаблон графика
#property version "1.10"
добавил, скрыть кнопки.
вот тут намудрил - на демо работает а на реале ошибку выдало 2019.11.05 15:51:33.103 AVGiS intelligence (GBPUSD,H1) array out of range in 'AVGiS intelligence.mq5' (176,34)
вот рабочий эксперт
Добавил к предыдущему Эксперту , два способа для Горизонтальной линии.
1 возможность : линия 1 откроет линию 4на заданном расстоянии, линия 2 откроет линию 3 на заданном расстоянии .
2 возможность: линия 7 откроет линию 10 на заданном расстоянии, которая движется за ценой и как цена коснётся , сработает команда . линия 8 откроет линию 9 на заданном расстоянии,- те же, действия как у 7 и 10
попробовал как работает
можно было в настройках, изменить от тех линии- открылась бы селл
в первой возможности 4 и 3 линия будут открывать на заданном расстоянии, до бесконечности