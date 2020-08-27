Как я собираю себе советника методом тыка - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вот что-то получается, а у меня без трала что-то плохо получается...но выставляет без растяжки - в основном в одну сторону...но мне нравится такой ход его мысли...
я запустил кнопки ваши , они заработали как ваши . что то наклёвывается - должно получится !
уже почти готов ! перепроверяю
#property version "1.03"
ну! вроде что то слепил. Горизонтальные линии - ставим там, где ваша стратегия подсказывает.
а также реверс - хотим buy или sell
индикатор можно поставить другой - подобрать
нет ! кажись в одном направлении всё открывает. и реверс не помогает
#property version "1.04"
наверное - по другому он не сможет работать .
Исправил реверс!
Теперь - под учится как им пользоваться - ну и миллионы накапливать
это без настроек - а если настроить, вообще попрёт
#property version "1.04"
наверное - по другому он не сможет работать .
Исправил реверс!
Теперь - под учится как им пользоваться - ну и миллионы накапливать
это без настроек - а если настроить, вообще попрёт
Ну вот отличная работа, теперь протестить на демо... и миллионы и даже миллиарды попрут...все биржи полопаются - мечтать не вредно, у меня таких графиков много было за последнее время, потом еще подкину, если не лень заниматься поисками и наодками...))
Ну вот отличная работа, теперь протестить на демо... и миллионы и даже миллиарды попрут...все биржи полопаются - мечтать не вредно, у меня таких графиков много было за последнее время, потом еще подкину, если не лень заниматься поисками и наодками...))
я думаю - что с этим экспертом - можно любые комбинации придумывать . просто индикаторы подкидываем на график и любые фантазии будут реализованы
- сейчас башка болит . надо ещё перепроверить как работает на индикаторе
я думаю - что с этим экспертом - можно любые комбинации придумывать . просто индикаторы подкидываем на график и любые фантазии будут реализованы
- сейчас башка болит . надо ещё перепроверить как работает на индикаторе
Да в любой эксперт ставлю методом втыка и всё работает, остается только грамотно подобрать сигналы от индикаторов, а в этом большая проблема...много комбинаций перепробовал, требуют очень тонкой подгонки, а малейший сбой и всё сливается, так что, как можно меньше индюков, как можно больше свободного полета фантазии и только по цене и вслед и по намеченному толпой тренду...вот у тебя по линиям хороошо выходит, но как-то непонятно то по тренду, а то вдруг раз... и против...))
Да в любой эксперт ставлю методом втыка и всё работает, остается только грамотно подобрать сигналы от индикаторов, а в этом большая проблема...много комбинаций перепробовал, требуют очень тонкой подгонки, а малейший сбой и всё сливается, так что, как можно меньше индюков, как можно больше свободного полета фантазии и только по цене и вслед и по намеченному толпой тренду...вот у тебя по линиям хороошо выходит, но как-то непонятно то по тренду, а то вдруг раз... и против...))
я просто экспериментирую. но пора прекращать и начать зарабатывать. много не заработать - но ту зарплату что на заводе платят, на форексе можно заработать.
#property version "1.05"
всё таки, от индикатора он так должен работать
исправил. - работает от индикатора , немного по-другому
-----------------------------------------------------------------
во! какую картинку нарисовала
забыл звук, на закрытие от кнопок
можно скопировать PlaySound("ok.wav"); и установить себе
#property version "1.06"
с другим Индикатором и небольшими изменениями, (не влияющей на скорость)- шутка