Сергей Криушин:

Вот вот что-то получается, а у меня без трала что-то плохо получается...но выставляет без растяжки - в основном в одну сторону...но мне нравится такой ход его мысли...

я запустил кнопки ваши , они заработали как ваши . что то наклёвывается - должно получится !

уже почти готов ! перепроверяю 

#property version     "1.03"
ну! вроде что то слепил. Горизонтальные линии - ставим там, где ваша стратегия подсказывает.

а также реверс - хотим buy или sell

input string   t9="------ Revers Buy and Sell ------";  // Revers
input bool     Revers                  = false;         // Indicator: Revers
input bool     ObjRevers               = true;          // Obj: Revers
input bool     ObjectLineX             = true;          // Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
//---

Снимок3

индикатор можно поставить другой - подобрать 

Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  184 kb
Aleksandr Klapatyuk:

нет ! кажись в одном направлении всё открывает. и реверс не помогает

 

#property version     "1.04"


наверное -  по другому он не сможет работать .

Исправил реверс!

Теперь - под учится как им пользоваться - ну и миллионы накапливать

это без настроек - а если настроить, вообще попрёт 

Снимок34

Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  179 kb
 
Ну вот отличная работа, теперь протестить на демо... и миллионы и даже миллиарды попрут...все биржи полопаются - мечтать не вредно, у меня таких графиков много было за последнее время, потом еще подкину, если не лень заниматься поисками и наодками...))

я думаю - что с этим экспертом - можно любые комбинации придумывать . просто индикаторы подкидываем на график и любые фантазии будут реализованы 

- сейчас башка болит . надо ещё перепроверить как работает на индикаторе  

 
Да в любой эксперт ставлю методом втыка и всё работает, остается только грамотно подобрать сигналы от индикаторов, а в этом большая проблема...много комбинаций перепробовал, требуют очень тонкой подгонки, а малейший сбой и всё сливается, так что, как можно меньше индюков, как можно больше свободного полета фантазии и только по цене и вслед и по намеченному толпой тренду...вот у тебя по линиям хороошо выходит, но как-то непонятно то по тренду, а то вдруг раз... и против...))


я просто экспериментирую. но пора прекращать и начать зарабатывать. много не заработать - но ту зарплату что на заводе платят, на форексе можно заработать.  

#property version     "1.05"

всё таки, от индикатора он так должен работать

Снимок 

исправил. - работает от индикатора , немного по-другому 

-----------------------------------------------------------------

во! какую картинку нарисовала 

Снимок2

Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  175 kb
забыл звук, на закрытие от кнопок 

можно скопировать       PlaySound("ok.wav"); и установить себе

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CSampleExpert::OnTimer()
  {
   if(ObjectGetInteger(0,Symbol()+"BUY_Close",OBJPROP_STATE,0)==true)
     {
      //--- close position
      double level;
      if(FreezeStopsLevels(level))
         ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY,level);
      PlaySound("ok.wav");                                                        и установить себе !!!!!!!!!!
      ObjectSetInteger(0,Symbol()+"BUY_Close",OBJPROP_STATE,false);
      ObjectSetInteger(0,Symbol()+"BUY",OBJPROP_STATE,false);
     };
   if(ObjectGetInteger(0,Symbol()+"SELL_Close",OBJPROP_STATE,0)==true)
     {
      //--- close position
      double level;
      if(FreezeStopsLevels(level))
         ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL,level);
      PlaySound("ok.wav");                                                        и установить себе !!!!!!!
      ObjectSetInteger(0,Symbol()+"SELL_Close",OBJPROP_STATE,false);
      ObjectSetInteger(0,Symbol()+"SELL",OBJPROP_STATE,false);
     };
#property version     "1.06"

с другим Индикатором и небольшими изменениями, (не влияющей на скорость)- шутка

Alpari MT5
Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  175 kb
2.mq5  17 kb
Obj_iCustom.mq5  21 kb
