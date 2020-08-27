Как я собираю себе советника методом тыка - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простенький Эксперт для тестирования Индикаторов
вписываем имя индикатора
если открывает позиции не в ту сторону , переключаем реверс
не все индикаторы работают - нормально, работают сигнальные
все настройки Эксперта
Простенький Эксперт для тестирования Индикаторов
вписываем имя индикатора
если открывает позиции не в ту сторону , переключаем реверс
не все индикаторы работают - нормально, работают сигнальные
все настройки Эксперта
если индикатор находится в другой папке
пишем например так - Examples\\ZigzagColor
пытаюсь что то придумать из Индикатора ( Heiken_Ashi.mq5 )
- пока получился, Музыкальный ( когда серая выше синей-один звук, когда ниже, другой звук )
пытаюсь что то придумать из Индикатора ( Heiken_Ashi.mq5 )
- пока получился, Музыкальный ( когда серая выше синей-один звук, когда ниже, другой звук )
не как, не до тюкаюсь, как сделать так, что бы линия, пересекла другую линию, сработал сигнал и заткнулся ?
сделал так, но сигнал срабатывает каждый бар
Интересный индикатор получается. Как он работает?
ещё не знаю, я не программист - так, методом тыканья, хочу, что бы линия, пересекла другую линию и сработал сигнал.
- так то, вроде получилось - но, не так.
Сигнал от Индикатора Heiken_Ashi. ---- Получился Индикатор Heiken2_Ashi
ну и, Эксперта для проверки Индикатора
Сигнал от Индикатора Heiken_Ashi. ---- Получился Индикатор Heiken2_Ashi
ну и, Эксперта для проверки Индикатора
В Индикаторе Heiken2_Ashi, можно добавить фильтры
добавив здесь - эти фильтры
сюда
вот так
Индикатор, есть что то в нём, когда лучше открывать позицию
Между двумя горизонтальными линиями, можно открываться в ту сторону, какого цвета точка .