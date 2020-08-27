Как я собираю себе советника методом тыка - страница 53

Новый комментарий
[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.012"

Немного усовершенствовал Функцию 

когда срабатывает, Горизонтальная линия SELL открывает позицию и выставляет Горизонтальную линию BUY и на оборот.

а также , линия выставляется или от "0" и расстояние задаётся  Obj: Trailing Step MACD

или от Горизонтальной линии "LOW"

От OnTimer "LOW Up" "LOW Down" тоже самое , только расстояние задаётся (input ushort   InpObjTrailingStepCS = 5;// Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Как узнать расстояние, Горизонтальной линии в Индикаторе Low_Macd_Line.mq5 что бы задать в трале (на каждой паре, разное расстояние)

Копируете и вставляете в настройках Утилиты

на картинке от "0" до Горизонтальной BUY 0.0064 и когда её коснётся Горизонтальная LOW, выставиться Горизонтальная SELL ( только ниже "0" -0.0064)

ВАЖНО!!! нельзя перед цифрами, ставить минус ( - ) которые вписываем в Утилиту

Один из Вариантов, работы этой функции   

Изменил функцию Прибыль и Убыток                                                      #property version     "1.013"

input string   t="-----  Parameters         -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input bool     Inpwithout                   = false;             // Сменить только шаблон (true)
input datetime InpMonday_2                  = D'1970.01.01';     // Dell (00::00 -> off)
input double   TargetTakeProfit             = 1000000;           // Прибыль
input double   TargetStopLoss               = 1000000;           // Убыток
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots
input int      InpTakeProfit                = 900;               // Take Profit ("0"-No. 5<100)

при достижение, всё закроет и удалится, и сменит все открытые окна на указанный шаблон  

Файлы:
Utility_Command.mq5  255 kb
[Удален]  

Функция открывает позицию, от Прибыли или Убытка

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Close_Open_Profit.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#define InpMagic 0
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CPositionInfo  m_position; // trade position object
CTrade         m_trade;    // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;   // symbol info object
//---
input double InpLots                      = 0.01;  // Lots
input double TargetTakeProfit             = 10000; // Прибыль
input double TargetStopLoss               = 10000; // Убыток
input bool   Acc                          = false; // Open=true; CloseAll=false;
input string t10="- Buy=false><Sell=true  -----";  //
input bool   ObjRevers                    = false; // BUY=false; SELL=true;
//---
double m_adjusted_point; // point value adjusted for 3 or 5 points
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name
      return(INIT_FAILED);;
//---
   m_trade.SetExpertMagicNumber(InpMagic);
   m_trade.SetMarginMode();
   m_trade.SetTypeFillingBySymbol(m_symbol.Name());
//--- tuning for 3 or 5 digits
   int digits_adjust=1;
   if(m_symbol.Digits()==3 || m_symbol.Digits()==5)
      digits_adjust=10;
   m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits_adjust;
//--- set default deviation for trading in adjusted points
   m_trade.SetDeviationInPoints(3*digits_adjust);
//---
   ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-102);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,37);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,clrMediumSeaGreen);
//---
   ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-50);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,37);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,clrDarkOrange);
//---
   ObjectCreate(0,"CloseAll",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAll",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-75);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAll",OBJPROP_YDISTANCE,57);
   ObjectSetString(0,"CloseAll",OBJPROP_TEXT,"CloseAll");
   ObjectSetInteger(0,"CloseAll",OBJPROP_BGCOLOR,clrMediumVioletRed);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(ObjectFind(0,"Buy")==0)
     {
      ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   if(ObjectFind(0,"Sell")==0)
     {
      ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   if(ObjectFind(0,"CloseAll")==0)
     {
      ObjectDelete(0,"CloseAll");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)<-TargetStopLoss ||
      AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>=TargetTakeProfit)
     {
      if(!Acc)
        {
         CloseAll();
        }
      if(Acc)
        {
         if(!ObjRevers)
           {
            CloseAll();
            double price=m_symbol.Ask();
            m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price,0.0,0.0);
           }
         if(ObjRevers)
           {
            CloseAll();
            double price=m_symbol.Bid();
            m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price,0.0,0.0);
           }
        }
      PlaySound("ok.wav");
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0);
      double price=m_symbol.Ask();
      m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price,0.0,0.0);
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0);
      double price=m_symbol.Bid();
      m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price,0.0,0.0);
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"CloseAll",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"CloseAll",OBJPROP_STATE,0);
      CloseAll();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll(void)
  {
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
        {
         ClosePosition(m_position.Symbol()); // close a position by the specified symbo
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Close selected position                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePosition(const string symbol)
  {
   if(InitTrade(symbol))
      m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close a position by the specified symbo
   PlaySound("ok.wav");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Init trade object                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InitTrade(const string symbol)
  {
   if(!m_symbol.Name(symbol)) // sets symbol name
      return(false);
   if(IsFillingTypeAllowed(symbol,SYMBOL_FILLING_FOK))
      m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
   else
      if(IsFillingTypeAllowed(symbol,SYMBOL_FILLING_IOC))
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      else
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks if the specified filling mode is allowed                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- Obtain the value of the property that describes allowed filling modes
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- Return true, if mode fill_type is allowed
   return((filling & fill_type)==fill_type);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Close_Open_Profit.mq5  15 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

к Утилите Utility Command.mq5  слепил Индикатора помощника, линии передвигаются и от них можно задавать команды. Слепил его с помощью SEM 

В поиске нашёл https://www.mql5.com/ru/code/16269  Оказывается это скрипт с мт4 Благодарю Автора Alexey Volchanskiy  Здоровья ! и всех Благ !

PriceLines
PriceLines
  • www.mql5.com
Стандартная сетка графика имеет ряд особенностей, не позволяющих с одного взгляда определить движение цены котировки: шаг сетки динамически меняется при переключении таймфрейма, шаг не привязан к базовым уровням, например к 1.12000, как на скриншоте ниже. Скрипт Price Lines размечает уровни цен на графике и служит дополнением к...
[Удален]  
Alexsandr San:

В поиске нашёл https://www.mql5.com/ru/code/16269  Оказывается это скрипт с мт4 Благодарю Автора Alexey Volchanskiy  Здоровья ! и всех Благ !

Есть скрипт не только мт4 но и мт5 https://www.mql5.com/ru/code/16262  я его в Индикатор в мастерил Благодарю Автора Alexey Volchanskiy  Здоровья ! и всех Благ !

GBPUSDH4

PriceLines
PriceLines
  • www.mql5.com
Стандартная сетка графика имеет ряд особенностей, не позволяющих с одного взгляда определить движение цены котировки: шаг сетки динамически меняется при переключении таймфрейма, шаг не привязан к базовым уровням, например к 1.12000, как на скриншоте ниже. Скрипт Price Lines размечает уровни цен на графике и служит дополнением к сетке графика...
Файлы:
PriceLines.mq5  11 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

Изменил функцию Прибыль и Убыток                                                      #property version     "1.013"

при достижение, всё закроет и удалится, и сменит все открытые окна на указанный шаблон  

#property version     "1.014"

Всё же, прибыль от Баланса нужная функция - когда один Эксперт, работает на нескольких парах.

переделал Прибыль и Убыток, чтобы закрывала на данной паре, и не затрагивала другие пары 

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t="-----  Parameters         -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input bool     Inpwithout                   = false;             // Сменить только шаблон (true)
input datetime InpMonday_2                  = D'1970.01.01';     // Dell (00::00 -> off)
input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots
input int      InpTakeProfit                = 900;               // Take Profit ("0"-No. 5<100)
input double   TargetTakeProfit             = 1000000;           // Прибыль на паре в валюте
input double   TargetStopLoss               = 1000000;           // Убыток на паре в валюте

Прибыль и Убыток, пишется сумма (например 1 единица, вашей валюты) в настройке 1000000 - пока не возьмет миллион Вашей валюты, не закроет позицию    

Файлы:
Utility_Command.mq5  259 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.014"

Всё же, прибыль от Баланса нужная функция - когда один Эксперт, работает на нескольких парах.

переделал Прибыль и Убыток, чтобы закрывала на данной паре, и не затрагивала другие пары 

Прибыль и Убыток, пишется сумма (например 1 единица, вашей валюты) в настройке 1000000 - пока не возьмет миллион Вашей валюты, не закроет позицию    

#property version     "1.015"

немного исправил, эту функцию ( Прибыль и Убыток) - ведь на одной паре, можно открыть несколько позиции, в одну сторону - теперь будет закрывать по общей сумме, одна позиция может быть в плюсе а другая в минусе, но общая сумма равна заданной сумме в настройках.

----------------------

вот функция Прибыль и Убыток)

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitOnTick(void)
  {
   bool res=false;
   double level;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
              {
               PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
               if(PROFIT_BUY<-TargetStopLoss || PROFIT_BUY>=TargetTakeProfit) // if the profit
                  if(FreezeStopsLevels(level))
                     ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY,level);
              }
            else
               if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
                 {
                  PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
                  if(PROFIT_SELL<-TargetStopLoss || PROFIT_SELL>=TargetTakeProfit) // if the profit
                     if(FreezeStopsLevels(level))
                        ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL,level);
                 }
            res=true;
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Utility_Command.mq5  259 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.015"

немного исправил, эту функцию ( Прибыль и Убыток) - ведь на одной паре, можно открыть несколько позиции, в одну сторону - теперь будет закрывать по общей сумме, одна позиция может быть в плюсе а другая в минусе, но общая сумма равна заданной сумме в настройках.

----------------------

вот функция Прибыль и Убыток)

Испытал сейчас на реальном счёте - хотел небольшую прибыль, от двух открытых позиции, вписал в настройках 160 , думал закроет от самой большой минусовой позиции, но нет зараза, закрыла

у которой профит стал 160 и закрыло обе позиции, и я лопух . Оказывается, нужно вести расчёт от первой открытой позиции, прибавляя минусовую 

Снимок

Снимок2

[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.015"

немного исправил, эту функцию ( Прибыль и Убыток) - ведь на одной паре, можно открыть несколько позиции, в одну сторону - теперь будет закрывать по общей сумме, одна позиция может быть в плюсе а другая в минусе, но общая сумма равна заданной сумме в настройках.

----------------------

вот функция Прибыль и Убыток)

#property version     "1.016"

тыкал - пробовал по всякому, но только так, вроде и должно быть. Если сразу задаю сумму, открывал много позиции - закрывает именно ту сумму.

вот функция, немного по другому 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitOnTick(void)
  {
   bool res=false;
   double level;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
              {
               PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
               if(PROFIT_BUY<-TargetStopLoss || PROFIT_BUY>=TargetTakeProfit) // if the profit
                  if(FreezeStopsLevels(level))
                     ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY,level);
              }
            else
               if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
                 {
                  PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
                  if(PROFIT_SELL<-TargetStopLoss || PROFIT_SELL>=TargetTakeProfit) // if the profit
                     if(FreezeStopsLevels(level))
                        ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL,level);
                 }
            res=true;
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Utility_Command.mq5  259 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.016"

тыкал - пробовал по всякому, но только так, вроде и должно быть. Если сразу задаю сумму, открывал много позиции - закрывает именно ту сумму.

вот функция, немного по другому 

проверил эту функцию в тестере - задал прибыль 300, убыток 10000. открытие происходило от индикатора( LeMan_BrainTrend1Sig ) на паре EURUSD Н1 с балансом 100 плечо 100 с лотом 0.01

Снимок.PNG

Снимок2

функция Прибыль Убыток в валюте - BUY и SELL имеют свою прибыль на одной паре, (например если BUY набрала прибыль, закроет свои позиции, SELL не закроется, пока свою прибыль не наберёт) 

[Удален]  
Alexsandr San:

проверил эту функцию в тестере - задал прибыль 300, убыток 10000. открытие происходило от индикатора( LeMan_BrainTrend1Sig ) на паре EURUSD Н1 с балансом 100 плечо 100 с лотом 0.01

функция Прибыль Убыток в валюте - BUY и SELL имеют свою прибыль на одной паре, (например если BUY набрала прибыль, закроет свои позиции, SELL не закроется, пока свою прибыль не наберёт) 

Ещё одну функцию добавил. Надо только проверить в реальном времени в терминале.  

input  int     limit_total_symbol           = 3;                 // Кол-во Позиции при Убытке
input double   TargetOpenLot                = 1000000;           // Убыток на Позиции Открыть Позицию

эта версия так - В Тестере Играться

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenLotBuy(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   CloseTikB=iClose(NULL,Period(),0);
   OpenTikB=iOpen(NULL,Period(),0);
//---
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(total>0)
              {
               ulong position_ticket=PositionGetTicket(total-1); // тикет позиции
              }
            if(total<limit_total_symbol)// количество открытых позиций
              {
               if(OpenTikB<CloseTikB)
                 {
                  if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
                    {
                     PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
                     if(PROFIT_BUY<-TargetOpenLot)
                        ExtNeedOpenBuy=true;
                     if(LongObjOpened())
                        return(res);
                    }
                  res=true;
                 }
              }
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenLotSell(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   CloseTikS=iClose(NULL,Period(),0);
   OpenTikS=iOpen(NULL,Period(),0);
//---
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(total>0)
              {
               ulong position_ticket=PositionGetTicket(total-1); // тикет позиции
              }
            if(total<limit_total_symbol)// количество открытых позиций
              {
               if(OpenTikS>CloseTikS)
                 {
                  if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
                    {
                     PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
                     if(PROFIT_SELL<-TargetOpenLot)
                        ExtNeedOpenSell=true;
                     if(ShortObjOpened())
                        return(res);
                    }
                  res=true;
                 }
              }
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Снимок

Снимок2

 

Файлы:
Play_In_The_Tester.mq5  266 kb
1...464748495051525354555657585960...63
Новый комментарий