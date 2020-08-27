Как я собираю себе советника методом тыка - страница 53
#property version "1.012"
Немного усовершенствовал Функцию
когда срабатывает, Горизонтальная линия SELL открывает позицию и выставляет Горизонтальную линию BUY и на оборот.
а также , линия выставляется или от "0" и расстояние задаётся Obj: Trailing Step MACD
или от Горизонтальной линии "LOW"
От OnTimer "LOW Up" "LOW Down" тоже самое , только расстояние задаётся (input ushort InpObjTrailingStepCS = 5;// Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
Как узнать расстояние, Горизонтальной линии в Индикаторе Low_Macd_Line.mq5 что бы задать в трале (на каждой паре, разное расстояние)
Копируете и вставляете в настройках Утилиты
на картинке от "0" до Горизонтальной BUY 0.0064 и когда её коснётся Горизонтальная LOW, выставиться Горизонтальная SELL ( только ниже "0" -0.0064)
ВАЖНО!!! нельзя перед цифрами, ставить минус ( - ) которые вписываем в Утилиту
Один из Вариантов, работы этой функции
Изменил функцию Прибыль и Убыток #property version "1.013"
при достижение, всё закроет и удалится, и сменит все открытые окна на указанный шаблон
Функция открывает позицию, от Прибыли или Убытка
к Утилите Utility Command.mq5 слепил Индикатора помощника, линии передвигаются и от них можно задавать команды. Слепил его с помощью SEM
В поиске нашёл https://www.mql5.com/ru/code/16269 Оказывается это скрипт с мт4 Благодарю Автора Alexey Volchanskiy Здоровья ! и всех Благ !
В поиске нашёл https://www.mql5.com/ru/code/16269 Оказывается это скрипт с мт4 Благодарю Автора Alexey Volchanskiy Здоровья ! и всех Благ !
Есть скрипт не только мт4 но и мт5 https://www.mql5.com/ru/code/16262 я его в Индикатор в мастерил Благодарю Автора Alexey Volchanskiy Здоровья ! и всех Благ !
#property version "1.014"
Всё же, прибыль от Баланса нужная функция - когда один Эксперт, работает на нескольких парах.
переделал Прибыль и Убыток, чтобы закрывала на данной паре, и не затрагивала другие пары
Прибыль и Убыток, пишется сумма (например 1 единица, вашей валюты) в настройке 1000000 - пока не возьмет миллион Вашей валюты, не закроет позицию
#property version "1.015"
немного исправил, эту функцию ( Прибыль и Убыток) - ведь на одной паре, можно открыть несколько позиции, в одну сторону - теперь будет закрывать по общей сумме, одна позиция может быть в плюсе а другая в минусе, но общая сумма равна заданной сумме в настройках.
----------------------
вот функция ( Прибыль и Убыток)
Испытал сейчас на реальном счёте - хотел небольшую прибыль, от двух открытых позиции, вписал в настройках 160 , думал закроет от самой большой минусовой позиции, но нет зараза, закрыла
у которой профит стал 160 и закрыло обе позиции, и я лопух . Оказывается, нужно вести расчёт от первой открытой позиции, прибавляя минусовую
#property version "1.015"
немного исправил, эту функцию ( Прибыль и Убыток) - ведь на одной паре, можно открыть несколько позиции, в одну сторону - теперь будет закрывать по общей сумме, одна позиция может быть в плюсе а другая в минусе, но общая сумма равна заданной сумме в настройках.
----------------------
вот функция ( Прибыль и Убыток)
#property version "1.016"
тыкал - пробовал по всякому, но только так, вроде и должно быть. Если сразу задаю сумму, открывал много позиции - закрывает именно ту сумму.
вот функция, немного по другому
проверил эту функцию в тестере - задал прибыль 300, убыток 10000. открытие происходило от индикатора( LeMan_BrainTrend1Sig ) на паре EURUSD Н1 с балансом 100 плечо 100 с лотом 0.01
функция Прибыль Убыток в валюте - BUY и SELL имеют свою прибыль на одной паре, (например если BUY набрала прибыль, закроет свои позиции, SELL не закроется, пока свою прибыль не наберёт)
Ещё одну функцию добавил. Надо только проверить в реальном времени в терминале.
эта версия так - В Тестере Играться