Valeriy Yastremskiy:

статью хорошо бы с описанием потрохов))) Слежу давно, но уже забываю что внутри)))

Alexsandr San:

Разница между инструментом и прибором заключается в наличии документации у приборов))))))

Valeriy Yastremskiy:

Я согласен с Вами, что без инструкции сложно. Просто Установите на График Горизонтальную линию или Трендовую линию и подумайте, что бы Вы хотели от их, уровней совершить.

копируете имя этой линии, и вписываете в настройках Утилиты, задаёте команду. Всё очень просто.

или вот функция 

input string   t8="----- ChartIndicatorAdd  -----";              // : Работа с Trailing Line: 2
input bool     InpChartInd                  = false;             // Avto Line Chart Indicators
input string   InpIndiL                     = "AVERAGE 0";       // Line name (ChartIndicatorAdd)
input int      InpStep5                     = 15;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpIndi_name                 = "Имя Индикатора";  // Installation Indicator Name
input int      InpChart                     = 0;                 // Window numbe
input datetime InpMonday_1                  = D'1970.01.01';     // Installation Indicator (00::00->off)

У вас к примеру есть Индикатор который имеет Гор. линии или Тренд линии . - можно вписать Имя Индикатора, он установится по времени или от касания Гор. линии  которую Вы вручную 

выставили . но тут надо, заранее внести настройки имён, которые есть у Индикатора. 

Вот ещё функция сигнал от Календаря 

input string   t10="---- CalendarValueLast 1-----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   t11="---- CalendarValueLast 2-----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   t12="---- CalendarValueLast 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input bool     InpCalend                    = true;              // Double (Horizontal Line or Trend Line)
input string   InpSelldar                   = "Buydar";          // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep7                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = open_sell;         // Trade command:
input string   InpBuydar                    = "Selldar";         // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandB  = open_buy;          // Trade command:InpdarBuy


 ну тот понятно, выйдет новость поступит сигнал выпрыгнут эти линии - задайте команду, что этой линии, после касания цены сделать 

или фот функция перенос имени 

я уже забыл - но для чего то, она мне нужна была , для переноса имени на другую команду, - что то связано с трал линиями 

input string   t18="---- XXX:Line name:XXX  -----";              //
input string   InpdarBuy                    = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input double   InpStep8                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpdarSell                   = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input double   InpStep9                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input int      InpChart1                    = 0;                 // Window numbe

эта Функция - обычная как все эксперты работают от Индикаторов - надо только Вписать имя Индикатора и разрешить торговлю( не Все индикаторы подходят)

input string   t4="----- Indicators: SELL   -----";              //
input string   short_name                   = "LeMan_BrainTrend1Sig"; // Name Indicators "SELL"
input bool     InpIndicators                = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY   = open_sell;         // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU   = close_sells;       // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t5="----- Indicators: BUY    -----";              //
input string   short_name1                  = "LeMan_BrainTrend1Sig"; // Name Indicators "BUY"
input bool     InpIndicators1               = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY1  = close_buys;        // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU1  = open_buy;          // Trade command: (SellBuffer Indicators)

ну эту функцию - думаю все поймут - то что открывало в Sell будет открывать Buy

input string   t20="---- Revers Buy><Sell   -----";              //
input bool     ObjRevers                    = false;             // Revers
//+------------------------------------------------------------------+


 

 
Alexsandr San:

Хороший инструмент)))

 
Alexsandr San:

 А новостной календарь не прикручивали? Если есть тыкните в строку, сходу не увидел.

Valeriy Yastremskiy:

 А новостной календарь не прикручивали? Если есть тыкните в строку, сходу не увидел.

Так есть - выше описал.

отсюда поступают сигналы - Вам нужно только выбрать время, как сработает сигнал, установятся Горизонтальные линии , а от линии уже, Вы задаёте  команды.

календарь

 
Alexsandr San:

Не нашел сходу код, где забирается время новостей. Тренируюсь на 4ке на урдале без DLL. Хотел посмотреть как у Вас реализовано в 5ке. В 4 ке каждые 24 часа строку парсим.

забыл рассказать про эту функцию 

input string   t3="----- Price Line:        -----";              //
input string   InpFont0                     = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCSCommand       = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpFont1                     = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InCSCommand        = close_open_s;      // Obj:  command:
input double   InpObjTrail                  = 1.0001;            // Obj: Trailing Stop MACD ("0" -> Off)
input double   InpObjTrailStep              = 1.0001;            // Obj: Trailing Step MACD
input bool     InpDub                       = false;             // "0.0":Price=false(Trail->Off) "LOW":Price=true(Trail->ON)
input bool     InpDubll                     = false;             // Duplicate "BUY""SELL" (ObjTrailStep)
input ushort   InpObjTrailingStopCS         = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepCS         = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL
input bool     InpOnTimer                   = false;             // On(Вкл.) "LOW Up" "LOW Down"
input int      InpChart2                    = 0;                 // Window numbe "LOW Up" "LOW Down"
input ushort   InpIndentUp                  = 5;                 // Indent up, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpIndentDown                = 10;                // Indent down, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

эта функция срабатывает когда одна линия пересекает другую линию - сделал её для того , что бы в подокнах  была возможность. Она также работает на главном графике.

input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL

для некоторых случаев - нужно задать, одно имя 

price line

"#2 Маши"
открываем позицию и если закроем, позиция откроется в противоположную сторону 

Снимок

