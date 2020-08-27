Как я собираю себе советника методом тыка - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
статью хорошо бы с описанием потрохов))) Слежу давно, но уже забываю что внутри)))
Я и сам - позабыл, что внутри и как им пользоваться. идеи приходили - засаживал какой то алгоритм. теперь пользуюсь. простыми функциями
Я и сам - позабыл, что внутри и как им пользоваться. идеи приходили - засаживал какой то алгоритм. теперь пользуюсь. простыми функциями
Разница между инструментом и прибором заключается в наличии документации у приборов))))))
Разница между инструментом и прибором заключается в наличии документации у приборов))))))
Я согласен с Вами, что без инструкции сложно. Просто Установите на График Горизонтальную линию или Трендовую линию и подумайте, что бы Вы хотели от их, уровней совершить.
копируете имя этой линии, и вписываете в настройках Утилиты, задаёте команду. Всё очень просто.
------------------------------
или вот функция
У вас к примеру есть Индикатор который имеет Гор. линии или Тренд линии . - можно вписать Имя Индикатора, он установится по времени или от касания Гор. линии которую Вы вручную
выставили . но тут надо, заранее внести настройки имён, которые есть у Индикатора.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот ещё функция сигнал от Календаря
ну тот понятно, выйдет новость поступит сигнал выпрыгнут эти линии - задайте команду, что этой линии, после касания цены сделать
--------------------------------------------
или фот функция перенос имени
я уже забыл - но для чего то, она мне нужна была , для переноса имени на другую команду, - что то связано с трал линиями
-------------------------------------------------
эта Функция - обычная как все эксперты работают от Индикаторов - надо только Вписать имя Индикатора и разрешить торговлю( не Все индикаторы подходят)
-----------------------------------------------
ну эту функцию - думаю все поймут - то что открывало в Sell будет открывать Buy
Я согласен с Вами, что без инструкции сложно. Просто Установите на График Горизонтальную линию или Трендовую линию и подумайте, что бы Вы хотели от их, уровней совершить.
копируете имя этой линии, и вписываете в настройках Утилиты, задаёте команду. Всё очень просто.
Хороший инструмент)))
Я согласен с Вами, что без инструкции сложно. Просто Установите на График Горизонтальную линию или Трендовую линию и подумайте, что бы Вы хотели от их, уровней совершить.
копируете имя этой линии, и вписываете в настройках Утилиты, задаёте команду. Всё очень просто.
------------------------------
или вот функция
У вас к примеру есть Индикатор который имеет Гор. линии или Тренд линии . - можно вписать Имя Индикатора, он установится по времени или от касания Гор. линии которую Вы вручную
выставили . но тут надо, заранее внести настройки имён, которые есть у Индикатора.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот ещё функция сигнал от Календаря
ну тот понятно, выйдет новость поступит сигнал выпрыгнут эти линии - задайте команду, что этой линии, после касания цены сделать
--------------------------------------------
или фот функция перенос имени
я уже забыл - но для чего то, она мне нужна была , для переноса имени на другую команду, - что то связано с трал линиями
-------------------------------------------------
эта Функция - обычная как все эксперты работают от Индикаторов - надо только Вписать имя Индикатора и разрешить торговлю( не Все индикаторы подходят)
А новостной календарь не прикручивали? Если есть тыкните в строку, сходу не увидел.
А новостной календарь не прикручивали? Если есть тыкните в строку, сходу не увидел.
Так есть - выше описал.
отсюда поступают сигналы - Вам нужно только выбрать время, как сработает сигнал, установятся Горизонтальные линии , а от линии уже, Вы задаёте команды.
Так есть - выше описал.
отсюда поступают сигналы - Вам нужно только выбрать время, как сработает сигнал, установятся Горизонтальные линии , а от линии уже, Вы задаёте команды.
Не нашел сходу код, где забирается время новостей. Тренируюсь на 4ке на урдале без DLL. Хотел посмотреть как у Вас реализовано в 5ке. В 4 ке каждые 24 часа строку парсим.
забыл рассказать про эту функцию
эта функция срабатывает когда одна линия пересекает другую линию - сделал её для того , что бы в подокнах была возможность. Она также работает на главном графике.
для некоторых случаев - нужно задать, одно имя
открываем позицию и если закроем, позиция откроется в противоположную сторону