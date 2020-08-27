Как я собираю себе советника методом тыка - страница 60

Новый комментарий
[Удален]  
TreidS:

спасибо огромное. Получилось  с компилировать только при помощи изменения названия файла.

по поводу русифицировать. Вижу выше места по русски). А вообще бы хотелось все чтобы разобрать в Эксперте)


Уж очень он огромен  функциях)ъ


Вы просто, выберите для себя задачу - как Вы хотите торговать, не нужно смотреть на всё что в настройках есть. Нужно просто нарисовать на графике Горизонтальную линию или Трендовую

И задать Имя этой линии в настройках, и задать команду - что Вы хотите что бы эта линия Вам сделала (открыла, закрыла или выставила ещё линию или Индикатор) 

---------------------------------

Просто в настройках повторяется - для того что бы, каждая линия с именем, выполняла свои задачи 

 
Alexsandr San:

Вы просто, выберите для себя задачу - как Вы хотите торговать, не нужно смотреть на всё что в настройках есть. Нужно просто нарисовать на графике Горизонтальную линию или Трендовую

И задать Имя этой линии в настройках, и задать команду - что Вы хотите что бы эта линия Вам сделала (открыла, закрыла или выставила ещё линию или Индикатор) 

ок понял. я к вам в друзья постучался. чтобы в личке списаться. примите?

 
или напишите мне
[Удален]  
TreidS:
или напишите мне

я просто редко в сам профиль захожу, Спрашивайте здесь, если будут ещё вопросы  

 
Alexsandr San:

я просто редко в сам профиль захожу, Спрашивайте здесь, если будут ещё вопросы  

просто я не хочу скидывать на всеобщее обозрение то что я хочу вам предложить..

Вы смотрю неплохой кодер. У меня есть идея которую вы можете легко реализовать..


и естественно не для чужих глаз

что скажете?

 
TreidS:

просто я не хочу скидывать на всеобщее обозрение то что я хочу вам предложить..

Вы смотрю неплохой кодер. У меня есть идея которую вы можете легко реализовать..


и естественно не для чужих глаз

что скажете?

идея простая. не сложнее того что вы сделали.

[Удален]  
TreidS:

просто я не хочу скидывать на всеобщее обозрение то что я хочу вам предложить..

Вы смотрю неплохой кодер. У меня есть идея которую вы можете легко реализовать..


и естественно не для чужих глаз

что скажете?

Нет - я самоучка. У меня вряд ли получится. И вдохновение в основном в зимнее или прохладные дни 

 
Alexsandr San:

Нет - я самоучка. У меня вряд ли получится. И вдохновение в основном в зимнее или прохладные дни 

ясно. спасибо за честность.

[Удален]  

Для любителей мт4 - слепил из кодобазы утилиту для ручной торговли . Выставляет Отложенные ордера  и самая важная функция прибыль.

К Вашему балансу, прибавьте разумную сумму, которую хотите заработать за сегодня и будет Вам счастья! 

//+------------------------------------------------------------------+
input string t="-----   Balans Parameters -----";
input double TargetProfit     = 999999.99;// Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss       = 0;        // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string _Orders_=" --- Set Order ---";
input double Lots             = 0.01;     // Lots
input int    StopLoss         = 250;      // StopLoss
input int    TakeProfit       = 900;      // TakeProfit
input double TrailingStop     = 300;      // TrailingStop Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;       // TrailingStep Шаг трала
input string LimitStop=" --- LimitStop ---";
input int    maxstep          = 10;       // max order LimitStop < 10
input string LotBuy           = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSell          = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input int    steps            = 200;      // steps Шаг сетки
input bool   OPLimitStop      = false;    // OP_LIMIT = false; OP_STOP = true;
//-------

Снимок


Файлы:
Grid_small_revision.mq4  48 kb
 
Alexsandr San:

Для любителей мт4 - слепил из кодобазы утилиту для ручной торговли . Выставляет Отложенные ордера  и самая важная функция прибыль.

К Вашему балансу, прибавьте разумную сумму, которую хотите заработать за сегодня и будет Вам счастья! 


Спасибо Александр! Это для меня настоящий Грааль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1...5354555657585960616263
Новый комментарий