Как я собираю себе советника методом тыка - страница 60
спасибо огромное. Получилось с компилировать только при помощи изменения названия файла.
по поводу русифицировать. Вижу выше места по русски). А вообще бы хотелось все чтобы разобрать в Эксперте)
Уж очень он огромен функциях)ъ
Вы просто, выберите для себя задачу - как Вы хотите торговать, не нужно смотреть на всё что в настройках есть. Нужно просто нарисовать на графике Горизонтальную линию или Трендовую
И задать Имя этой линии в настройках, и задать команду - что Вы хотите что бы эта линия Вам сделала (открыла, закрыла или выставила ещё линию или Индикатор)
---------------------------------
Просто в настройках повторяется - для того что бы, каждая линия с именем, выполняла свои задачи
ок понял. я к вам в друзья постучался. чтобы в личке списаться. примите?
или напишите мне
я просто редко в сам профиль захожу, Спрашивайте здесь, если будут ещё вопросы
просто я не хочу скидывать на всеобщее обозрение то что я хочу вам предложить..
Вы смотрю неплохой кодер. У меня есть идея которую вы можете легко реализовать..
и естественно не для чужих глаз
что скажете?
идея простая. не сложнее того что вы сделали.
Нет - я самоучка. У меня вряд ли получится. И вдохновение в основном в зимнее или прохладные дни
ясно. спасибо за честность.
Для любителей мт4 - слепил из кодобазы утилиту для ручной торговли . Выставляет Отложенные ордера и самая важная функция прибыль.
К Вашему балансу, прибавьте разумную сумму, которую хотите заработать за сегодня и будет Вам счастья!
