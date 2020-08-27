проверка работы сигнала от индикатора

Как я собираю себе советника методом тыка - страница 46

Индикатор имеет 4 горизонтальных линии - 2 из них работают от индикатора  Heiken_Ashi

а 2 уровни от которых можно совершать покупку или продажу. когда пересекают красную, срабатывает один сигнал - когда пересекают голубую, другой сигнал 

EURJPYM1

-------------

когда находится в середине (между линиями (красной и голубой) ) сигналы не работают - сработают, как выйдут в какую не будь сторону

Файлы:
LN_2.mq5  22 kb
Alexsandr San:

Индикатор имеет 4 горизонтальных линии - 2 из них работают от индикатора  Heiken_Ashi

а 2 уровни от которых можно совершать покупку или продажу. когда пересекают красную, срабатывает один сигнал - когда пересекают голубую, другой сигнал 

-------------

когда находится в середине (между линиями (красной и голубой) ) сигналы не работают - сработают, как выйдут в какую не будь сторону

К этому Индикатору - подогнал Эксперта 

на график нужно установить Индикатор, после устанавливаем Эксперта на тот же график 

---------------------

открылась позиция - удалился индикатор. через время я установил опять Индикатор (  как проверить работу Эксперта )

---------------

когда срабатывает сигнал, Открывается позиция и удаляется Индикатор вместе с линиями 


Файлы:
Exp_LN_2.mq5  20 kb
Совместил двух экспертов для ручной торговли 

этот https://www.mql5.com/ru/code/24803 

и этот https://www.mql5.com/ru/code/26353 

Файлы:
LineOpenClose.mq5  36 kb
Alexsandr San:

Совместил двух экспертов для ручной торговли 

этот https://www.mql5.com/ru/code/24803 

и этот https://www.mql5.com/ru/code/26353 

Добавил ещё одну линию 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Lor or Risk                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   close_buys=0,     // Close All Buy's
   close_sells=1,    // Close All Sell's
   close_all=2,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=3,       // Open Buy
   open_sell=4,      // Open Sell
   open_buy_sell=5,  // Open Buy and Sell
  };
//--- input parameters
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots
input ushort   InpSignalsFrequency          = 10;                // Search signals, in seconds (min value "10")
input string   InpNameR                     = "LineR";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandR   = close_all;         // Trade command:
input bool     ObjRevers                    = false;             // Obj: Revers
input string   InpNameS                     = "LineS";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandS   = close_all;         // Trade command:
input ulong    InpMagic                     = 78712995;          // Magic number
//---
Файлы:
2_LineOpenClose.mq5  43 kb
Alexsandr San:

Добавил ещё одну линию 

Для полноценного Эксперта, не хватает -

1 - Stop Loss , Take Profit  в пунктах(не видимого)

2 - Trailing Stop от Горизонтальных линии

3 - Сигнал от Индикатора

Буду дорабатывать этого Эксперта   2_LineOpenClose.mq5 

//--- input parameters
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots
input ushort   InpSignalsFrequency          = 10;                // Search signals, in seconds (min value "10")
input string   InpNameR                     = "LineR";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandR   = close_all;         // Trade command:
input bool     ObjRevers                    = false;             // Obj: Revers
input string   InpNameS                     = "LineS";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandS   = close_all;         // Trade command:
input ulong    InpMagic                     = 78712995;          // Magic number
//---
Alexsandr San:

Для полноценного Эксперта, не хватает -

1 - Stop Loss , Take Profit  в пунктах(не видимого)

2 - Trailing Stop от Горизонтальных линии

3 - Сигнал от Индикатора

Буду дорабатывать этого Эксперта   2_LineOpenClose.mq5 

Добавил   - Сигнал от Индикатора

вот таким способом 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get value of buffers                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double iGetArray(const int handle,const int buffer,const int start_pos,const int count,double &arr_buffer[])
  {
   bool result=true;
   if(!ArrayIsDynamic(arr_buffer))
     {
      Print("This a no dynamic array!");
      return(false);
     }
   ArrayFree(arr_buffer);
//--- reset error code
   ResetLastError();
//--- fill a part of the iBands array with values from the indicator buffer
   int copied=CopyBuffer(handle,buffer,start_pos,count,arr_buffer);
   if(copied!=count)
     {
      //--- if the copying fails, tell the error code
      PrintFormat("Failed to copy data from the indicator, error code %d",GetLastError());
      //--- quit with zero result - it means that the indicator is considered as not calculated
      return(false);
     }
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Search trading signals                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SearchTradingSignals(void)
  {
//--- we work only at the time of the birth of new bar
   datetime time_0=iTime(m_symbol.Name(),Period(),0);
   if(time_0==ExtPrevBarsY)
      return(true);
   ExtPrevBarsY=time_0;
   if(!m_symbol.RefreshRates())
     {
      ExtPrevBarsY=0;
      return(false);
     }
//---
   double BuyBuffer[];
   double SellBuffer[];
   ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SellBuffer,true);
   if(!iGetArray(handle_iCustom,1,0,2,BuyBuffer) || !iGetArray(handle_iCustom,0,0,2,SellBuffer))
     {
      ExtPrevBarsY=0;
      return(false);
     }
//---
   if(BuyBuffer[1]!=0.0)
     {
      switch(InpTradeCommandY)
        {
         case  close_buys:
            ExtNeedCloseBuy=true;
            if(LongObjClosed())
               break;
         case  close_sells:
            ExtNeedCloseSell=true;
            if(ShortObjClosed())
               break;
         case close_all:
            ExtNeedCloseAll=true;
            if(LongShortObjClosed())
               break;
         case open_buy:
            ExtNeedOpenBuy=true;
            if(LongObjOpened())
               break;
         case open_sell:
            ExtNeedOpenSell=true;
            if(ShortObjOpened())
               break;
         default:
            ExtNeedOpenBuySell=true;
            if(LongShortObjOpened())
               break;
        }
     }
   if(SellBuffer[1]!=0.0)
     {
      switch(InpTradeCommandU)
        {
         case  close_buys:
            ExtNeedCloseBuy=true;
            if(LongObjClosed())
               break;
         case  close_sells:
            ExtNeedCloseSell=true;
            if(ShortObjClosed())
               break;
         case close_all:
            ExtNeedCloseAll=true;
            if(LongShortObjClosed())
               break;
         case open_buy:
            ExtNeedOpenBuy=true;
            if(LongObjOpened())
               break;
         case open_sell:
            ExtNeedOpenSell=true;
            if(ShortObjOpened())
               break;
         default:
            ExtNeedOpenBuySell=true;
            if(LongShortObjOpened())
               break;
        }
     }
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

в настройках теперь так 

//--- input parameters
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots
input ushort   InpSignalsFrequency          = 10;                // Search signals, in seconds (min value "10")
input string   InpNameR                     = "LineR";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandR   = open_buy;          // Trade command:
input string   InpNameS                     = "LineS";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandS   = open_sell;         // Trade command:
input string   short_name             = "Examples\\ZigzagColor"; // Name Indicators
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY   = open_buy;          // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU   = open_sell;         // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input bool     ObjRevers                    = false;             // Obj: Revers
//---

проверка работы сигнала от индикатора

par

graf

Файлы:
XXX_Ind.mq5  52 kb
Alexsandr San:

Для полноценного Эксперта, не хватает -

1 - Stop Loss , Take Profit  в пунктах(не видимого)

2 - Trailing Stop от Горизонтальных линии

3 - Сигнал от Индикатора

Буду дорабатывать этого Эксперта   2_LineOpenClose.mq5 

Добавил и Trailing Stop от Горизонтальных линии . Вроде всё добавил, осталось проверить работоспособность.

Вот такими стали настройки 

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t="-----  Parameters         -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots
input int      InpTakeProfit                = 50;                // Take Profit ("0"-No. 5<100)
input string   t0="----- Trailing Line      -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "TOP";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = close_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "LOWER";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = close_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 30;                // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t1="----- Line name: 1       -----";              //
input string   InpNameR                     = "LineR";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandR   = open_buy;          // Trade command:
input string   t2="----- Line name: 2       -----";              //
input string   InpNameS                     = "LineS";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandS   = open_sell;         // Trade command:
input string   t3="----- Indicators:        -----";              //
input string   short_name                   = "Examples\\ZigzagColor"; // Name Indicators
input bool     InpIndicators                = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY   = open_buy;          // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU   = open_sell;         // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t4="----- Revers Buy><Sell   -----";              //
input bool     ObjRevers                    = false;             //  Revers
//---


 

Файлы:
XXX_Trailing_Line.mq5  88 kb
Alexsandr San:

Добавил и Trailing Stop от Горизонтальных линии . Вроде всё добавил, осталось проверить работоспособность.

Вот такими стали настройки  

Принцип работы, вот этих параметров.

Когда средства, достигнут заданной цели, все позиции закроются на всех открытых парах, и графики все сменятся на шаблон "ADX"

( Важно - обязательно, чтобы цифры были, выше вашего баланса, вписаны в настройках) а то, Эксперт, закроет все позиции, которые открыты и сменит графики шаблона   

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t="-----  Parameters         -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)

 -------------------------------------------------------------

параметр с лотом. 

можно как, одной позицией установить 0.06 или количество позиций 6 по 0.01 

input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots                      = 0.01;              // Lots

---------------------------------------------------------------

параметр с Take ProfitТ.

Срабатывает от количества пунктов ( если будет "0" будет закрывать позицию) нужно задавать обязательно расстояние.   

input int      InpTakeProfit                = 50;                // Take Profit ("0"-No. 5<100)

 XXX_Trailing Line.mq5 

Alexsandr San:

Добавил   - Сигнал от Индикатора

вот таким способом 

в настройках теперь так 

проверка работы сигнала от индикатора

От индикатора , только открывает позиции, для закрытия , я взял способ из эксперта в терминале( Moving Average)

не много подогнал реверс 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close position conditions                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
  {
//---
   double BuyBuffer[];
   double SellBuffer[];
   ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SellBuffer,true);
   if(!iGetArray(handle_iCustom,1,0,2,BuyBuffer) || !iGetArray(handle_iCustom,0,0,2,SellBuffer))
     {
      return;
     }
//--- positions already selected before
   bool signal=false;
   long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
   if(ObjRevers)
     {
      if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && BuyBuffer[1]!=0.0)
         signal=true;
      if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && SellBuffer[1]!=0.0)
         signal=true;
     }
   if(!ObjRevers)
     {
      if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && SellBuffer[1]!=0.0)
         signal=true;
      if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && BuyBuffer[1]!=0.0)
         signal=true;
     }
//--- additional checking
   if(signal)
     {
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
         m_trade.PositionClose(_Symbol,3);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Снимок

Простейшие торговые системы с использованием семафорных индикаторов

13 января 2012, 13:27



Образцы типичных семафорных, сигнальных индикаторов

На данный момент в Code Base имеется достаточно много подобных индикаторов, в контексте данной статьи я сделаю только несколько ссылок на исходные ресурсы:


Файлы:
XXY_Trailing_Line.mq5  91 kb
Alexsandr San:

От индикатора , только открывает позиции, для закрытия , я взял способ из эксперта в терминале( Moving Average)

не много подогнал реверс 

Что то закрытием, не так. Ищу способ, как поправить функцию, закрытия позиции от Индикатора 

-------------------------------------------------------------------

Вроде поправил - добавил из того же  Эксперта( Moving Average)

//+------------------------------------------------------------------+
//| Position select depending on netting or hedging                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
  {
   bool res=false;
//--- check position in Hedging mode
   if(ExtHedging)
     {
      uint total=PositionsTotal();
      for(uint i=0; i<total; i++)
        {
         string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
         if(_Symbol==position_symbol && InpMagic==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
           {
            res=true;
            break;
           }
        }
     }
//--- check position in Netting mode
   else
     {
      if(!PositionSelect(_Symbol))
         return(false);
      else
         return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==InpMagic); //---check Magic number
     }
//--- result for Hedging mode
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 и в OnTick()

      if(InpCloseOpposite && InpIndicators)
        {
         //---
         if(SelectPosition())
            CheckForClose();
         else
            SearchTradingSignals();
        }
      if(!InpCloseOpposite && InpIndicators)
        {
         SearchTradingSignals();
        }

получается через это дело должно проходить SelectPosition()

Файлы:
XXYc_Trailing_Line.mq5  93 kb
