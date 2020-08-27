Как я собираю себе советника методом тыка - страница 46
Индикатор имеет 4 горизонтальных линии - 2 из них работают от индикатора Heiken_Ashi
а 2 уровни от которых можно совершать покупку или продажу. когда пересекают красную, срабатывает один сигнал - когда пересекают голубую, другой сигнал
-------------
когда находится в середине (между линиями (красной и голубой) ) сигналы не работают - сработают, как выйдут в какую не будь сторону
К этому Индикатору - подогнал Эксперта
на график нужно установить Индикатор, после устанавливаем Эксперта на тот же график
---------------------
открылась позиция - удалился индикатор. через время я установил опять Индикатор ( как проверить работу Эксперта )
---------------
когда срабатывает сигнал, Открывается позиция и удаляется Индикатор вместе с линиями
Совместил двух экспертов для ручной торговли
этот https://www.mql5.com/ru/code/24803
и этот https://www.mql5.com/ru/code/26353
Добавил ещё одну линию
Для полноценного Эксперта, не хватает -
1 - Stop Loss , Take Profit в пунктах(не видимого)
2 - Trailing Stop от Горизонтальных линии
3 - Сигнал от Индикатора
Буду дорабатывать этого Эксперта 2_LineOpenClose.mq5
Добавил - Сигнал от Индикатора
вот таким способом
в настройках теперь так
проверка работы сигнала от индикатора
Для полноценного Эксперта, не хватает -
1 - Stop Loss , Take Profit в пунктах(не видимого)
2 - Trailing Stop от Горизонтальных линии
3 - Сигнал от Индикатора
Буду дорабатывать этого Эксперта 2_LineOpenClose.mq5
Добавил и Trailing Stop от Горизонтальных линии . Вроде всё добавил, осталось проверить работоспособность.
Вот такими стали настройки
Принцип работы, вот этих параметров.
Когда средства, достигнут заданной цели, все позиции закроются на всех открытых парах, и графики все сменятся на шаблон "ADX"
( Важно - обязательно, чтобы цифры были, выше вашего баланса, вписаны в настройках) а то, Эксперт, закроет все позиции, которые открыты и сменит графики шаблона
-------------------------------------------------------------
параметр с лотом.
можно как, одной позицией установить 0.06 или количество позиций 6 по 0.01
---------------------------------------------------------------
параметр с Take ProfitТ.
Срабатывает от количества пунктов ( если будет "0" будет закрывать позицию) нужно задавать обязательно расстояние.
XXX_Trailing Line.mq5
От индикатора , только открывает позиции, для закрытия , я взял способ из эксперта в терминале( Moving Average)
не много подогнал реверс
Простейшие торговые системы с использованием семафорных индикаторов
Образцы типичных семафорных, сигнальных индикаторов
На данный момент в Code Base имеется достаточно много подобных индикаторов, в контексте данной статьи я сделаю только несколько ссылок на исходные ресурсы:
Что то закрытием, не так. Ищу способ, как поправить функцию, закрытия позиции от Индикатора
-------------------------------------------------------------------
Вроде поправил - добавил из того же Эксперта( Moving Average)
и в OnTick()
получается через это дело должно проходить SelectPosition()