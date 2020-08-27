Как я собираю себе советника методом тыка - страница 8
Тоже так частенько накручиваю и нагружаю... а в результате - простой вариант оказывается эффективней...))
самое - что для торговли, всё есть. а красота в кнопках ….
ЕЩЕ БЫ - ВСЕМ НАМ УДАЧИ
Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))
без шуток и злого умысла...
Можно подробнее чуть расписать докручивание скальперов?
Там часом не выделенный ли шлюз ПЛАЗА2 (сам хз чё эт такое :-)) с биржи и HFT?
Залез ковырятся в Индикаторы.
для того чтобы подобрать к советнику.
так как советник готов! - к ниму нужно подобрать индикатор
- и вот первый результат.
пропустил индикатор Stochastic Custom через другой индикатор Second Stochastic Custom
так как Stochastic Custom не работает правельно в моём советнике-
а Second Stochastic Custom работает как задумывал автор индикатора Stochastic Custom
https://www.mql5.com/ru/code/23385
прогнал через тестер - на 30 минутах
вот результат
Если - кто незнает как в советнике заменить Идикатор -
в самом верху кода-
строчка- #resource "\\Indicators\\Second Stochastic Custom.ex5"
----------------------------------------------------------------
в параметрах-
input string t8="------ Stochastic Custom индикатор ------";
input int Inp_STO_KPeriod= 5; // K period
input int Inp_STO_DPeriod= 3; // D period
input int Inp_STO_Slowing= 3; // Slowing
input int Inp_STO_Level1 = 25.0; // Value Level #1
input double Inp_STO_Level2 = 75.0; // Value Level #2
//---
------------------------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- create handle of the indicator braintrend1sig
handle_ZigParabolic=iCustom(Extsymbol.Name(),Period(),"Second Stochastic Custom",
Inp_STO_KPeriod,
Inp_STO_DPeriod,
Inp_STO_Slowing,
Inp_STO_Level1,
Inp_STO_Level2);
ВСЁ ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ - СОВЕТНИК ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ .
для того что бы по времени совершать сделки - отложенных ордеров или - buy sell
- выставляем время и - нажимаем на buy или sell - кнопка затемнится немного.
как придёт время выставленное вами - кнопка сработает.
Так же в тестере - почти всё работает - жаль нету Тренд линии в тестере
ХОРОШО ВЗЯЛ СЕБЕ ВРЕМЕННЫЙ ОТПУСК НА БИРЖЕ.
-------------------------------------------------------------------
Проверяю значить - Советника - движуха на рынке - а у меня на демо счёте проверка советника цена стоит и стоит - а на рынке движуха.
----------------------------------------------------------------------
Представитель нашей компании ответит Вам в ближайшее время. Вы можете задать вопрос прямо сейчас.
14:11Ekaterina в чате.
Ekaterina | 14:11
Здравствуйте! Как я могу Вам помочь?
Александр | 14:13
здравствуйте - почему в терминале не работает движение цены от открытого ордера - стоит одна цена а курс при этом меняетс
Ekaterina | 14:14
Уточните, пожалуйста, по какому инструменту открыт ордер.
Александр | 14:15
так же и в отложенных ордерах
Ekaterina | 14:15
Сообщите, пожалуйста, номер торгового счета и номер ордера.
Александр | 14:16
Alpari MT5 поломка.png (115.1 Кб)
Ekaterina | 14:17
Одну минуту, пожалуйста.
Ekaterina | 14:23
Подключите, пожалуйста, сейчас торговый счет к терминалу.
Александр | 14:25
перезагрузил терминал - ошибка так и осталась. цена стоит на месте
Ekaterina | 14:26
Правильно ли я Вас понимаю: во вкладке Торговля в строке Вашего ордера цена стоит на месте 1,30006?
Прибыль меняется?
Александр | 14:27
нет - всё в строке стоит
Александр | 14:28
не средства не свободная маржа не уровень маржи - всё стоит
Александр | 14:32
как то уже была такая проблема. в начале года. потом всё работало отлично на реальном счёте
Ekaterina | 14:34
Одну минуту, пожалуйста.
Какого числа последний раз Вы подключали счет к платформе?
Александр | 14:35
реальный или демо?
Ekaterina | 14:39
Я вижу на скриншоте демо-счет 50402828
Этот счет как давно Вы подключали последний раз?
Александр | 14:41
я как неделю открыл его - и так он подключён. но я больше занимался в метатрейдоре
Ekaterina | 14:41
Произведите подключение счета сейчас еще раз: Файл - Подключиться к торговому счету.
14:43Александр вне чата по таймауту.
14:43Александр снова в чате.
Александр | 14:45
когда подключаешься к счёту цена меняется - но потом так же стоит на месте
Александр | 14:47
вы ещё со мной?
Ekaterina | 14:47
Вижу, что сделка в рынке и прибыль по ней меняется.
Перезагрузите терминал, пожалуйста.
Александр | 14:49
нет - всё стоит
Ekaterina | 14:50
Александр, значит Вам нужно переустанавливать платформу.
Александр | 14:50
буду пробовать. спасибо вам! удачи!
---------------------------------------------------
а вот на фото выше- сравните цены открытой сделки
НУ - ВРОДИ .
ВСЕ ИДЕИ ВЫДАЛ.
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ (МОЖЕТ)-КАК ОН ХОЧЕТ!
для того что бы по времени совершать сделки - отложенных ордеров или - buy sell
- выставляем время и - нажимаем на buy или sell - кнопка затемнится немного.
как придёт время выставленное вами - кнопка сработает.
Так же в тестере - почти всё работает - жаль нету Тренд линии в тестере
Есть же различные индикаторы с линиями... вот только на вскидку...а если еще порыть...