Как я собираю себе советника методом тыка - страница 8

Сергей Криушин:

Тоже так частенько накручиваю и нагружаю... а в результате - простой вариант оказывается эффективней...))

самое - что для торговли, всё есть. а красота в кнопках ….

ЕЩЕ БЫ - ВСЕМ НАМ УДАЧИ

 
Alexey Volchanskiy:

Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))

без шуток и злого умысла...

Можно подробнее чуть расписать докручивание скальперов? 

Там часом не выделенный ли шлюз ПЛАЗА2 (сам хз чё эт такое :-)) с биржи и HFT?

Залез ковырятся в Индикаторы.
для того чтобы подобрать к советнику.
так как советник готов! - к ниму нужно подобрать индикатор
- и вот первый результат.
пропустил индикатор Stochastic Custom через другой индикатор Second Stochastic Custom
так как Stochastic Custom не работает правельно в моём советнике-
а Second Stochastic Custom работает как задумывал автор индикатора Stochastic Custom

https://www.mql5.com/ru/code/23385

прогнал через тестер - на 30 минутах 

вот результат

Second Stochastic Custom

Second Stochastic Custom01

Stochastic Custom
Stochastic Custom
  • www.mql5.com
Когда из эксперта вызывается стандартный iStochastic, то в визуальном режиме тестирования у этого стандартного индикатора будут ВСЕГДА отображаться два уровня: 80.0 и 20.0. Такая ситуация не годится, если эксперт...
Aleksandr Klapatyuk:

Если - кто незнает как в советнике заменить Идикатор -

в самом верху кода-
строчка- #resource "\\Indicators\\Second Stochastic Custom.ex5"
----------------------------------------------------------------
в параметрах-

input string              t8="------ Stochastic Custom индикатор ------";
input int                 Inp_STO_KPeriod= 5;     // K period
input int                 Inp_STO_DPeriod= 3;     // D period
input int                 Inp_STO_Slowing= 3;     // Slowing
input int                 Inp_STO_Level1 = 25.0;  // Value Level #1
input double              Inp_STO_Level2 = 75.0;  // Value Level #2
//---
------------------------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create handle of the indicator braintrend1sig
   handle_ZigParabolic=iCustom(Extsymbol.Name(),Period(),"Second Stochastic Custom",
                          Inp_STO_KPeriod,
                          Inp_STO_DPeriod,
                          Inp_STO_Slowing,
                          Inp_STO_Level1,
                          Inp_STO_Level2);

Aleksandr Klapatyuk:
ВСЁ ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ - СОВЕТНИК ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ .

для того что бы по времени совершать сделки - отложенных ордеров или - buy sell

- выставляем время и - нажимаем на buy или sell - кнопка затемнится немного.

как придёт время выставленное вами - кнопка сработает.

Так же в тестере - почти всё работает - жаль нету  Тренд  линии в тестере 

Alpari MT5 С ТРЕНД

ХОРОШО ВЗЯЛ СЕБЕ ВРЕМЕННЫЙ ОТПУСК НА БИРЖЕ.

-------------------------------------------------------------------

Проверяю значить - Советника - движуха на рынке - а у меня  на демо счёте проверка советника цена стоит и стоит - а на рынке движуха.

----------------------------------------------------------------------

Представитель нашей компании ответит Вам в ближайшее время. Вы можете задать вопрос прямо сейчас.
14:11Ekaterina в чате.
Ekaterina | 14:11
Здравствуйте! Как я могу Вам помочь?
Александр | 14:13
здравствуйте - почему в терминале не работает движение цены от открытого ордера - стоит одна цена а курс при этом меняетс
Ekaterina | 14:14
Уточните, пожалуйста, по какому инструменту открыт ордер.
Александр | 14:15
так же и в отложенных ордерах
Ekaterina | 14:15
Сообщите, пожалуйста, номер торгового счета и номер ордера.
Александр | 14:16
 Alpari MT5 поломка.png (115.1 Кб)
Ekaterina | 14:17
Одну минуту, пожалуйста.
Ekaterina | 14:23
Подключите, пожалуйста, сейчас торговый счет к терминалу.
Александр | 14:25
перезагрузил терминал - ошибка так и осталась. цена стоит на месте
Ekaterina | 14:26
Правильно ли я Вас понимаю: во вкладке Торговля в строке Вашего ордера цена стоит на месте 1,30006?
Прибыль меняется?
Александр | 14:27
нет - всё в строке стоит
Александр | 14:28
не средства не свободная маржа не уровень маржи - всё стоит
Александр | 14:32
как то уже была такая проблема. в начале года. потом всё работало отлично на реальном счёте
Ekaterina | 14:34
Одну минуту, пожалуйста.
Какого числа последний раз Вы подключали счет к платформе?
Александр | 14:35
реальный или демо?
Ekaterina | 14:39
Я вижу на скриншоте демо-счет 50402828
Этот счет как давно Вы подключали последний раз?
Александр | 14:41
я как неделю открыл его - и так он подключён. но я больше занимался в метатрейдоре
Ekaterina | 14:41
Произведите подключение счета сейчас еще раз: Файл - Подключиться к торговому счету.
14:43Александр вне чата по таймауту.
14:43Александр снова в чате.
Александр | 14:45
когда подключаешься к счёту цена меняется - но потом так же стоит на месте
Александр | 14:47
вы ещё со мной?
Ekaterina | 14:47
Вижу, что сделка в рынке и прибыль по ней меняется.
Перезагрузите терминал, пожалуйста.
Александр | 14:49
нет - всё стоит
Ekaterina | 14:50
Александр, значит Вам нужно переустанавливать платформу.
Александр | 14:50
буду пробовать. спасибо вам! удачи!

---------------------------------------------------

а вот на фото выше- сравните цены открытой сделки

Aleksandr Klapatyuk:

Залез ковырятся в Индикаторы.
для того чтобы подобрать к советнику.
так как советник готов! - к ниму нужно подобрать индикатор
- и вот первый результат.
пропустил индикатор Stochastic Custom через другой индикатор Second Stochastic Custom
так как Stochastic Custom не работает правельно в моём советнике-
а Second Stochastic Custom работает как задумывал автор индикатора Stochastic Custom

https://www.mql5.com/ru/code/23385

прогнал через тестер - на 30 минутах 

вот результат

Second Stochastic Custom


ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ !!!
Файлы:
0001_FINISH_ASSEMBLY_CODEBASE.zip  499 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

для того что бы по времени совершать сделки - отложенных ордеров или - buy sell

- выставляем время и - нажимаем на buy или sell - кнопка затемнится немного.

как придёт время выставленное вами - кнопка сработает.

Так же в тестере - почти всё работает - жаль нету  Тренд  линии в тестере 


Есть же различные индикаторы с линиями... вот только на вскидку...а если еще порыть...

Файлы:
AutoTrendLines.mq5  24 kb
BB_TREND.mq5  26 kb
_VHPChannel_01.mq5  15 kb
