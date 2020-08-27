Как я собираю себе советника методом тыка - страница 36

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

В этом эксперте - заложены все возможные и невозможные алгоритмы - как их описать я не знаю - тут у кого какая фантазия - он может её решить . но задать должен сам оператор 

Давай от простого к сложному: как применить мне, как оператору в этом твоем коде индикатор ВВ Болинджер бандс...в этом идюке тоже верхняя, нулевая/средняя и нижняя линии, и вот как их всунуть соединить с твоими линиями, чтоб они понимали друг друга и срабатывали...сделай пожалуйста по пунктам там 1;2;3: и т. д. пока стоит на демо как есть и уже принес 50%.....так что надо углубляться...))

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании значений индикатора функцией CopyBuffer() в массив типа double для некоторых индикаторов можно указывать не номер копируемого буфера, а идентификатор этого буфера.
[Удален]  
Сергей Криушин:

Давай от простого к сложному: как применить мне, как оператору в этом твоем коде индикатор ВВ Болинджер бандс...в этом идюке тоже верхняя, нулевая/средняя и нижняя линии, и вот как их всунуть соединить с твоими линиями, чтоб они понимали друг друга и срабатывали...сделай пожалуйста по пунктам там 1;2;3: и т. д. пока стоит на демо как есть и уже принес 50%.....так что надо углубляться...))

вот у тебя три объекта с именем(где цена ) - имена дай в эксперте и в объектах - дальше думаю догадаешься как поступать - где купить где продать 

Снимок

для того чтобы объект был прикреплен к концам - нужно создавать индикатор - как уже у меня был пример в этом индикаторе ниже ( трендовые линии не подходят)

Снимок111

забыл сказать - ещё на клавишу - V - нажать , появится три объекта с именем ( имя надо в писать в эксперте чтобы ( TOP )или(LOWER) и объект были одного имени ) 

ии

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ещё важно!!! объект   нужно так установить - верху и внизу  разные где TOP вверху где LOWER внизу от текущей цены 

Файлы:
Obj_iCustom.mq5  21 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

вот у тебя три объекта с именем(где цена ) - имена дай в эксперте и в объектах - дальше думаю догадаешься как поступать - где купить где продать 

для того чтобы объект был прикреплен к концам - нужно создавать индикатор - как уже у меня был пример в этом индикаторе ниже ( трендовые линии не подходят)

забыл сказать - ещё на клавишу - V - нажать , появится три объекта с именем ( имя надо в писать в эксперте чтобы ( TOP )или(LOWER) и объект были одного имени ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ещё важно!!! объект   нужно так установить - верху и внизу  разные где TOP вверху где LOWER внизу от текущей цены 

V- это что за клавиша - №5 или в эксперте что есть... одним именем назвать в объектах -это прям в окошке что "Все объекты" и в параметрах эксперта вместо ТОП вписать одинаковые имена - вот наполовину понятно вроде...дальше что...

[Удален]  
Сергей Криушин:

V- это что за клавиша - №5 или в эксперте что есть... одним именем назвать в объектах -это прям в окошке что "Все объекты" и в параметрах эксперта вместо ТОП вписать одинаковые имена - вот наполовину понятно вроде...дальше что...

V- на компьютере русская - М - 

дальше выбираете команду 

input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   close_buys=0,     // Close All Buy's
   close_sells=1,    // Close All Sell's
   close_all=2,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=3,       // Open Buy
   open_sell=4,      // Open Sell
   open_buy_sell=5,  // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
 
Aleksandr Klapatyuk:

V- на компьютере русская - М - 

дальше выбираете команду 

И зачем мы её выбираем и почему именно эту команду - значит будет работать только по этой команде...давай давай подробней описывай, так глядишь и научишься инструкции писать...))

хотя я говорю: как есть сова открыла больше 100 поз и закрыла с прибылью...может и не надо огород городить... на V то я нажимал, но ничего не менялось и не меняется...

АК-47

[Удален]  
Сергей Криушин:

И зачем мы её выбираем и почему именно эту команду - значит будет работать только по этой команде...давай давай подробней описывай, так глядишь и научишься инструкции писать...))

хотя я говорю: как есть сова открыла больше 100 поз и закрыла с прибылью...может и не надо огород городить...


в эксперте много возможностей - если вы работаете от кнопок - то он работает как он и раньше работал у Вас + всякие примочки

 
Aleksandr Klapatyuk:

в эксперте много возможностей - если вы работаете от кнопок - то он работает как он и раньше работал у Вас + всякие примочки

Вот я и хочу с этими примочками разобраться, ну хотя бы с одной, а там может и научусь рыбу ловить...))

две кнопки отдельно на самом верху включают другие кнопки бай и сел по ходу торговли, они для чего...или просто уровни отмечают и величину лота...

[Удален]  
Сергей Криушин:

на V то я нажимал, но ничего не менялось и не меняется...И зачем мы её выбираем и почему именно эту команду - значит будет работать только по этой команде...давай давай подробней описывай, так глядишь и научишься инструкции писать...))

хотя я говорю: как есть сова открыла больше 100 поз и закрыла с прибылью...может и не надо огород городить... на V то я нажимал, но ничего не менялось и не меняется


не возможно ответить - сайт перезагружен

обновление

в эксперте много возможностей - если вы работаете от кнопок - то он работает как он и раньше работал у Вас + всякие примочки
нет, правда. я не умею объяснять - нужно просто, по тыкать в демо и если какие вопросы появятся - тогда задайте мне их

[Удален]  
Сергей Криушин:

Вот я и хочу с этими примочками разобраться, ну хотя бы с одной, а там может и научусь рыбу ловить...))

две кнопки отдельно на самом верху включают другие кнопки бай и сел по ходу торговли, они для чего...или просто уровни отмечают и величину лота...

кнопки работают как у вас было + в обычном режиме + только линии выставит и от линии уже произойдёт бу или селл  

попробуйте когда линия появится автоматически - навести на неё мышкой и прочесть имя - а после зайти в настройки эксперта и глянуть её команду 

input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Button: Вкл: Копки Buy/Sell

input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Button: Trailing Stop LEVEL
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line    (true)-----!!!!!!!     || Buy/Sell(false)
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для совершения торговых операций на рынках, а вторые — для анализа котировок и выявления закономерностей в их изменении. При этом индикаторы могут использоваться непосредственно в роботах, образуя полноценную...
 
Aleksandr Klapatyuk:

не возможно ответить - сайт перезагружен

в эксперте много возможностей - если вы работаете от кнопок - то он работает как он и раньше работал у Вас + всякие примочки
нет, правда. я не умею объяснять - нужно просто, по тыкать в демо и если какие вопросы появятся - тогда задайте мне их

Ну да, так и учусь постепенно, думал с тобой быстрей получится...сегодня вообще минус, а всё вроде так же стоит и туда суда цена ходит...чего -то значит я не дожал...

1...293031323334353637383940414243...63
Новый комментарий