Как я собираю себе советника методом тыка - страница 36
В этом эксперте - заложены все возможные и невозможные алгоритмы - как их описать я не знаю - тут у кого какая фантазия - он может её решить . но задать должен сам оператор
Давай от простого к сложному: как применить мне, как оператору в этом твоем коде индикатор ВВ Болинджер бандс...в этом идюке тоже верхняя, нулевая/средняя и нижняя линии, и вот как их всунуть соединить с твоими линиями, чтоб они понимали друг друга и срабатывали...сделай пожалуйста по пунктам там 1;2;3: и т. д. пока стоит на демо как есть и уже принес 50%.....так что надо углубляться...))
вот у тебя три объекта с именем(где цена ) - имена дай в эксперте и в объектах - дальше думаю догадаешься как поступать - где купить где продать
для того чтобы объект был прикреплен к концам - нужно создавать индикатор - как уже у меня был пример в этом индикаторе ниже ( трендовые линии не подходят)
забыл сказать - ещё на клавишу - V - нажать , появится три объекта с именем ( имя надо в писать в эксперте чтобы ( TOP )или(LOWER) и объект были одного имени )
Ещё важно!!! объект нужно так установить - верху и внизу разные где TOP вверху где LOWER внизу от текущей цены
V- это что за клавиша - №5 или в эксперте что есть... одним именем назвать в объектах -это прям в окошке что "Все объекты" и в параметрах эксперта вместо ТОП вписать одинаковые имена - вот наполовину понятно вроде...дальше что...
V- на компьютере русская - М -
дальше выбираете команду
И зачем мы её выбираем и почему именно эту команду - значит будет работать только по этой команде...давай давай подробней описывай, так глядишь и научишься инструкции писать...))
хотя я говорю: как есть сова открыла больше 100 поз и закрыла с прибылью...может и не надо огород городить... на V то я нажимал, но ничего не менялось и не меняется...
в эксперте много возможностей - если вы работаете от кнопок - то он работает как он и раньше работал у Вас + всякие примочки
Вот я и хочу с этими примочками разобраться, ну хотя бы с одной, а там может и научусь рыбу ловить...))
две кнопки отдельно на самом верху включают другие кнопки бай и сел по ходу торговли, они для чего...или просто уровни отмечают и величину лота...
на V то я нажимал, но ничего не менялось и не меняется...И зачем мы её выбираем и почему именно эту команду - значит будет работать только по этой команде...давай давай подробней описывай, так глядишь и научишься инструкции писать...))
хотя я говорю: как есть сова открыла больше 100 поз и закрыла с прибылью...может и не надо огород городить... на V то я нажимал, но ничего не менялось и не меняется
в эксперте много возможностей - если вы работаете от кнопок - то он работает как он и раньше работал у Вас + всякие примочки
нет, правда. я не умею объяснять - нужно просто, по тыкать в демо и если какие вопросы появятся - тогда задайте мне их
Вот я и хочу с этими примочками разобраться, ну хотя бы с одной, а там может и научусь рыбу ловить...))
две кнопки отдельно на самом верху включают другие кнопки бай и сел по ходу торговли, они для чего...или просто уровни отмечают и величину лота...
кнопки работают как у вас было + в обычном режиме + только линии выставит и от линии уже произойдёт бу или селл
попробуйте когда линия появится автоматически - навести на неё мышкой и прочесть имя - а после зайти в настройки эксперта и глянуть её командуinput bool ObjectLineX = false; // Button: Horizontal Line (true)-----!!!!!!! || Buy/Sell(false)
Ну да, так и учусь постепенно, думал с тобой быстрей получится...сегодня вообще минус, а всё вроде так же стоит и туда суда цена ходит...чего -то значит я не дожал...