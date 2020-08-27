Как я собираю себе советника методом тыка - страница 56
#property version "1.021"
Изменил немного эту Функцию, запуск по времени, а так же, когда эта функция, должна прекратить свою работу
#property version "1.023"
Добавил возможность, установить запуск этой функции по времени, три раза.
время выставил, для проверки функции
Важно ! при дублировании горизонтальной линии, нужно так рассчитать расстояние её повтора, что бы она не попала на свечу(бар).
Лучше на меньшем тайм-фрейме, на них меньше свечи(бары) .
вот тут рассчитывается и задаётся расстояние -
нашёл ошибку исправил
#property version "1.024"
вот тут рассчитывается и задаётся расстояние -
Надо было сразу сделать, для Каждой Горизонтальной линии своё расстояние
Обновил #property version "1.025"
если выставить "0" - её просто, не будет. Double (Horizontal Line or Trend Line) если включить, после срабатывание она опять отпрыгнет на тоже расстояние
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- эти Горизонтальные линии, связаны дублем между собой
-----------------------------------------------------------------
если на всех этих Горизонтальных линий , задать расстояние. То от кнопок мы получим ( от BUY выше цены, от SELL ниже цены )
от нечего делать - слепил помощника по закрытию прибыли или убытка, так же, удаляет отложенные ордера.
На соседний график накидываете и он следит за профитом
лучше сделать - так!
вот на это, нужно заменить
---------------------------------------------------
Вот в тестере - заодно, можно тренироваться ( убыток с 10000 - 16 )
Ну, а этот, почти настоящий помощник !!!!!!
Благодарностей - не надо!!! Пользуйтесь на Здоровье!
---------------------------------------------------
эта версия улучшена - может работать как от пунктов так и от валюты
стоп и профит на BUY а так же, свой стоп и профит на SELL рассчитывать можно, как в валюте так и в пунктах.
Благодарностей - не надо!!! Пользуйтесь на Здоровье!
---------------------------------------------------
#property version "1.026"
Плюс к этому всему, всякие прибамбасы .
------------------------------------------
Работает с Человеческим Интеллектом - но можно приспособить, и Искусственный Интеллект с помощью Индикатора.
--- В моём понимание, Индикатор и есть созданный Искусственный Интеллект.
Благодарностей - не надо!!! Пользуйтесь на Здоровье!
---------------------------------------------------
эта версия улучшена - может работать как от пунктов так и от валюты
стоп и профит на BUY а так же, свой стоп и профит на SELL рассчитывать можно, как в валюте так и в пунктах.
эта версия ещё удаляет кнопки, когда есть открытые позиции. - И восстанавливает кнопки, когда нет позиции.