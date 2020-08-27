Как я собираю себе советника методом тыка - страница 56

Alexsandr San:

#property version     "1.021"

Изменил немного эту Функцию, запуск по времени, а так же, когда эта функция, должна прекратить свою работу

   

#property version     "1.023"

Добавил возможность, установить запуск этой функции по времени, три раза.

input string   t10="---- CalendarValueLast 1-----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   c10="---- CalendarValueLast 2-----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   v10="---- CalendarValueLast 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input bool     InpCalend                    = false;             // Double (Horizontal Line or Trend Line)
input string   InpSelldar                   = "Buydar";          // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = open_sell;         // Trade command:
input string   InpBuydar                    = "Selldar";         // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandB  = open_buy;          // Trade command:

Снимоквремя выставил, для проверки функции 
 

Файлы:
Utility_Command.mq5  303 kb
Важно ! при дублировании горизонтальной линии, нужно так рассчитать расстояние её повтора, что бы она не попала на свечу(бар). 

Лучше на меньшем тайм-фрейме, на них меньше свечи(бары) .

вот тут рассчитывается и задаётся расстояние -

input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
нашёл ошибку исправил 

#property version     "1.024"

Файлы:
Utility_Command.mq5  303 kb
Alexsandr San:

Важно ! при дублировании горизонтальной линии, нужно так рассчитать расстояние её повтора, что бы она не попала на свечу(бар). 

Лучше на меньшем тайм-фрейме, на них меньше свечи(бары) .

вот тут рассчитывается и задаётся расстояние -

Надо было сразу сделать, для Каждой Горизонтальной линии своё расстояние

Обновил #property version     "1.025"

input string   v10="---- CalendarValueLast 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input bool     InpCalend                    = false;             // Double (Horizontal Line or Trend Line)
input string   InpSelldar                   = "Buydar";          // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep7                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = open_sell;         // Trade command:
input string   InpBuydar                    = "Selldar";         // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandB  = open_buy;          // Trade command:

если выставить "0" - её просто, не будет.  Double (Horizontal Line or Trend Line) если включить, после срабатывание она опять отпрыгнет на тоже расстояние

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- эти Горизонтальные линии, связаны дублем между собой

input string   t3="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t4="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

-----------------------------------------------------------------

если на всех этих Горизонтальных линий , задать  расстояние. То от кнопок мы получим ( от BUY выше цены, от SELL ниже цены )

USDCHFH1

 
 

Файлы:
Utility_Command.mq5  304 kb
от нечего делать - слепил помощника по закрытию прибыли или убытка, так  же, удаляет отложенные ордера.

input string Template      = "ADX";     // Имя шаблона(without '.tpl')
input double TargetProfit  = 999999.99; // Прибыль
input double TargetLoss    = 999999.99; // Убыток

На соседний график накидываете и он следит за профитом 
 

Файлы:
profit_loss_deferred.mq5  23 kb
Alexsandr San:

от нечего делать - слепил помощника по закрытию прибыли или убытка, так  же, удаляет отложенные ордера.

На соседний график накидываете и он следит за профитом 
 

лучше сделать - так!

input double TargetProfit  = 999999.99; // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss    = 0;         // Баланс - Убыток(отнять от баланса)

вот на это, нужно заменить 

   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)<=TargetLoss ||
      AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>=TargetProfit)

---------------------------------------------------

Вот в тестере - заодно, можно тренироваться ( убыток с 10000 - 16 )

Снимок.PNG

Файлы:
balance_sheet_profit_loss.mq5  28 kb
Ну, а этот, почти настоящий помощник !!!!!!

//---
input string Template      = "ADX";     // Имя шаблона(without '.tpl')
input double TargetProfit  = 999999.99; // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss    = 0;         // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string tL="--Lots Parameters--";  //
input uint   maxLimits     = 1;         // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double InpLots1      = 0.01;      // Lots 1
input int    InpLots_01    = 200;       // До убытка валюте Lots 0.01
input double InpLots2      = 0.02;      // Lots 2
input int    InpLots_02    = 400;       // До убытка валюте Lots 0.02
input double InpLots3      = 0.04;      // Lots 3
input int    InpLots_03    = 800;       // До убытка валюте Lots 0.04
input double InpLots4      = 0.08;      // Lots 4
input string t="--Parameters TP SL--";  //
input double InpTakeProfit = 1000000;   // Прибыль на паре в валюте
input double InpStopLoss   = 1000000;   // Убыток на паре в валюте
//---

Снимок1

Снимок2

Файлы:
Lot_Balanse_Profit.mq5  38 kb
Благодарностей - не надо!!! Пользуйтесь на Здоровье!  

---------------------------------------------------

эта версия улучшена - может работать как от пунктов так и от валюты 

стоп и профит на BUY а так же, свой стоп и профит на SELL рассчитывать можно, как в валюте так и в пунктах.

//---
input string Template       = "ADX";     // Имя шаблона(without '.tpl')
input double TargetProfit   = 999999.99; // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss     = 0;         // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string tL="--Lots Parameters--";   //
input uint   maxLimits      = 1;         // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double InpLots1       = 0.01;      // : Lots 1
input int    InpLots_01     = 200;       // Exchange Lots >< Point Lots
input double InpLots2       = 0.02;      // : Lots 2
input int    InpLots_02     = 400;       // Exchange Lots >< Point Lots
input double InpLots3       = 0.04;      // : Lots 3
input int    InpLots_03     = 800;       // Exchange Lots >< Point Lots
input double InpLots4       = 0.08;      // : Lots 4
input string t="--Exchange TP SL--";     //
input double InpTakeProfit  = 1000000;   // Exchange TP >< Point TP
input double InpStopLoss    = 1000000;   // Exchange SL >< Point SL
input string m="Exchange><Point TP SL";  //
input bool   InpExcPoi      = false;     // Exchange= false; Point= true;
//---
Файлы:
Lot_Balanse_Profit.mq5  42 kb
Alexsandr San:

Благодарностей - не надо!!! Пользуйтесь на Здоровье!  

---------------------------------------------------

эта версия улучшена - может работать как от пунктов так и от валюты 

стоп и профит на BUY а так же, свой стоп и профит на SELL рассчитывать можно, как в валюте так и в пунктах.

#property version     "1.026"

Плюс к этому всему, всякие прибамбасы .

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,       // TURN  OFF
   Line1_Line1=1,    // Line: LOWER
   Line2_Line2=2,    // Line: TOP
   Line_Line=3,      // Line: LOWER + Line: TOP
   Line1_buys=4,     // Line: LOWER + Buy's
   Line2_sells=5,    // Line: TOP + Sell's
   sells_Line1=6,    // Line: LOWER + Sell's
   buys_Line2=7,     // Line: TOP + Buy's
   close_buys=8,     // Close All Buy's
   close_sells=9,    // Close All Sell's
   close_all=10,     // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=11,      // Open  Buy
   open_sell=12,     // Open  Sell
   close_open_b=13,  // Close Sell + Open Buy
   close_open_s=14,  // Close Buy + Open Sell
   open_buy_sell=15, // Open  Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
input string   t="-----   Balans Parameters -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input bool     Inpwithout                   = false;             // Сменить только шаблон (true)
input datetime InpMonday_2                  = D'1970.01.01';     // Dell (00::00 -> off)
input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double   TargetLoss                   = 0;                 // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string   t0="-----  Lots Parameters   -----";              //
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots1                     = 0.01;              // : Lots 1
input int      InpLots_01                   = 200;               // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots2                     = 0.02;              // : Lots 2
input int      InpLots_02                   = 400;               // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots3                     = 0.04;              // : Lots 3
input int      InpLots_03                   = 800;               // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots4                     = 0.08;              // : Lots 4
input string   t1="-----  TP SL             -----";              //
input int      InpTakeProfit                = 900;               // Take Profit("0"-No.5<100)(1.00045-1.00055=1 pips)
input double   InpTProfit                   = 1000000;           // Exchange TP >< Point TP
input double   InpStopLoss                  = 1000000;           // Exchange SL >< Point SL
input string   E="-----  Exchange><Point TP SL---";              //
input bool     InpExcPoi                    = false;             // Exchange= false; Point= true;
input string   t2="----- Price Line:        -----";              //
input string   InpFont0                     = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCSCommand       = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpFont1                     = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InCSCommand        = close_open_s;      // Obj:  command:
input double   InpObjTrail                  = 1.0001;            // Obj: Trailing Stop MACD ("0" -> Off)
input double   InpObjTrailStep              = 1.0001;            // Obj: Trailing Step MACD
input bool     InpDub                       = false;             // "0.0":Price=false(Trail->Off) "LOW":Price=true(Trail->ON)
input bool     InpDubll                     = false;             // Duplicate "BUY""SELL" (ObjTrailStep)
input ushort   InpObjTrailingStopCS         = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepCS         = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL
input bool     InpOnTimer                   = false;             // On(Вкл.) "LOW Up" "LOW Down"
input ushort   InpIndentUp                  = 50;                // Indent up, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpIndentDown                = 100;               // Indent down, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t3="----- Indicators: SELL   -----";              //
input string   short_name                   = "LeMan_BrainTrend1Sig"; // Name Indicators "SELL"
input bool     InpIndicators                = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY   = open_sell;         // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU   = close_sells;       // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t4="----- Indicators: BUY    -----";              //
input string   short_name1                  = "LeMan_BrainTrend1Sig"; // Name Indicators "BUY"
input bool     InpIndicators1               = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY1  = close_buys;        // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU1  = open_buy;          // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t5="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t6="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t7="----- ChartIndicatorAdd  -----";              // : Работа с Trailing Line: 2
input bool     InpChartInd                  = false;             // Avto Line Chart Indicators
input string   InpIndiL                     = "AVERAGE 0";       // Line name (ChartIndicatorAdd)
input int      InpStep5                     = 15;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpIndi_name                 = "Имя Индикатора";  // INDICATOR_SHORTNAME
input int      InpChart                     = 0;                 // номер подокна
input datetime InpMonday_1                  = D'1970.01.01';     // Indicators(use only HH::MM)(00::00->off)
input string   t8="----- Indicator Delete   -----";              //
input string   Inpshort_name_1              = "Indicator 2";     // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                       = false;             // Delete All Indicators
input string   t9="----- Button:            -----";              //
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandBut = Line2_Line2;       // Obj(BUY):  command:Button: BUY
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandBut  = Line1_Line1;       // Obj(SELL):  command:Button: SELL
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL      = 36;                // Button: Trailing Stop LEVEL
input string   t10="---- Line name: 1       -----";              //
input string   InpNameR                     = "LineR";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandR   = open_buy;          // Trade command:
input string   t11="---- Line name: 2       -----";              //
input string   InpNameS                     = "LineS";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandS   = open_sell;         // Trade command:
input string   t12="---- CalendarValueLast 1-----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   c13="---- CalendarValueLast 2-----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   v14="---- CalendarValueLast 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input bool     InpCalend                    = false;             // Double (Horizontal Line or Trend Line)
input string   InpSelldar                   = "Buydar";          // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep7                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = open_sell;         // Trade command:
input string   InpBuydar                    = "Selldar";         // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandB  = open_buy;          // Trade command:
input string   t15="---- Revers Buy><Sell   -----";              //
input bool     ObjRevers                    = false;             //  Revers
//+------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------

Работает с Человеческим Интеллектом - но можно приспособить, и Искусственный Интеллект с помощью Индикатора.

--- В моём понимание, Индикатор и есть созданный Искусственный Интеллект.     

Файлы:
Utility_Command.mq5  316 kb
Alexsandr San:

Благодарностей - не надо!!! Пользуйтесь на Здоровье!  

---------------------------------------------------

эта версия улучшена - может работать как от пунктов так и от валюты 

стоп и профит на BUY а так же, свой стоп и профит на SELL рассчитывать можно, как в валюте так и в пунктах.

эта версия ещё удаляет кнопки, когда есть открытые позиции. - И восстанавливает кнопки, когда нет позиции.  

Файлы:
Buton_Lot_Profit.mq5  45 kb
