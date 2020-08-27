Как я собираю себе советника методом тыка - страница 51
Да! ещё нужно и это добавить в Утилиту https://www.mql5.com/ru/code/23939
#property version "1.009"
Добавил эту Функцию
Забыл! Отключать эту Функцию
#property version "1.010"
Что может эта Утилита!? - да! практически всё, все ваши фантазии в одном .
Ну если цена в точку пересечения придет, тогда точно ДА))))
Просится в эту утилиту, ещё одна функция - трал, за горизонтальной синей линией
Именно за Горизонтальными линиями тралится - Осталось разобраться - какой расчёт ведётся в индикаторе Low_Macd_Line.mq5 чтобы тралилась за синей
Удалось разобраться с тралом в окне Индикатора Low_Macd_Line.mq5 заработал - теперь в понедельник, на лажу правильно и обновлю Утилиту
------------------------
вот сам трал
Может кому, Интересно поиграться в Тестере, с этой функцией - выкладываю утилиту, она чисто для тестера, нужен ещё и этот Индикатор Low_Macd_Line.mq5
сама функция Вот-
когда от Индикатора Low_Macd_Line.mq5 нужно задать этим Горизонтальным линиям, одно Имя "LOW"
#property version "1.011"
Трал нужно подбирать, под каждую пару (это под XAU/USD на 1 час) под одну минуту 0.1001
на GBPUSD под одну минуту 0.0001
Самое Важное - когда от Индикатора Low_Macd_Line.mq5
нужно правильно вписать имя Горизонтальной линии (их там две) - Ещё очень Важно!!! Что бы Индикатор Low_Macd_Line.mq5 находился в 1 окне Индикатора на Графике
должно быть так !!!
1.
2.
3.
4.
На картинках - трал отработал и сменил направление - теперь нужно вручную, опять выставить Горизонтальную линию SELL -на случай если опять сменится направление
#property version "1.012"
Немного усовершенствовал Функцию
когда срабатывает, Горизонтальная линия SELL открывает позицию и выставляет Горизонтальную линию BUY и на оборот.
а также , линия выставляется или от "0" и расстояние задаётся Obj: Trailing Step MACD
или от Горизонтальной линии "LOW"
От OnTimer "LOW Up" "LOW Down" тоже самое , только расстояние задаётся (input ushort InpObjTrailingStepCS = 5;// Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
Как узнать расстояние, Горизонтальной линии в Индикаторе Low_Macd_Line.mq5 что бы задать в трале (на каждой паре, разное расстояние)
Копируете и вставляете в настройках Утилиты
на картинке от "0" до Горизонтальной BUY 0.0064 и когда её коснётся Горизонтальная LOW, выставиться Горизонтальная SELL ( только ниже "0" -0.0064)
ВАЖНО!!! нельзя перед цифрами, ставить минус ( - ) которые вписываем в Утилиту
Один из Вариантов, работы этой функции