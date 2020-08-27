Как я собираю себе советника методом тыка - страница 19
script для удаления Индикатора по INDICATOR_SHORTNAME
для правильного написания имени Индикатора - нужно скопировать как в терменале
Сляпал - помощника в ручной торговле.
проверил на реальном счёте - всё что от него зависит, работает.
Индикатор удаляет по очереди со всех графиков, нужные можно пропустить нажав "отмену"
с вашим скриптом я тоже пытался - он у вас работает как надо.
только мне для других целей нужно. я его в советник приделал.
есть индикаторы с горизонтальными линиями - и когда советник сработает от индикаторной горизонтальной линии- что бы индикатор удалился , тот который прописан в настройках.
и не удалял другие индикаторы .
Функцию которую добавил.
думал только с горизонтальной линией работает.
но она и с трендовой линией работает - не знаю может просто от названия объекта работает
график с тестера
-----------------------------------------------------------------------
так по-дуратски . до конца прогнал. он ещё и результат показал с 0.01
немного исправил тут.
- линия удалялась раньше - и через раз закрывала позицию . то закроет то не закроет.
а вот так - с исправлением, закрывается.
и да! - эта функция оказывается - срабатывает от имени. как от тренд линии так от горизонтальной или вообще от имени объекта
ещё - что бы не путаться -
input string InpHLineBUY = "open buy"; // ВНИЗУ Name buy input string InpHLineSELL = "open sell"; // ВВЕРХУ Name sell input bool InpReverse01 = false; // Reverse Open - переворот торгового сигнала
чтобы вы не написали "open buy" она всегда должна быть внизу от текущей цены .
просто переключить реверс - тогда откроется sell
всё таки ошибка осталась.
Исправил на так, вроде как надо срабатывает.
ещё немного изменил.
когда открыл десять позиций в одну сторону - сработала линия на close, закрылось 9 одна осталась
------------
было так.
сделал так
с этой функцией
блин - разобрался.
чертил тренд линию на искоса - не срабатывает и всё тут
оказывается пока полностью всю линию от начала до конца - текущая цена не пересекает. - не сработает
короче - просто имя какого то объекта - что бы пересекала текущая цена - будет срабатывать .