Как я собираю себе советника методом тыка - страница 16

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Ищите устойчивые параметры на на большем периоде истории. Или думайте о точке переоптимизации, т.е. моменте, когда Вы согласитесь, что настройки перестали работать.

Честно - не чего не ищу. просто от нечего делать - тыкаю и тыкаю. а вдруг что и на тыкаю.

[Удален]  

по другому сборка Советника.

как то по шустрее работает в тестере

MACD Sample Pending

Файлы:
MACD_Sample_Pending.mq5  94 kb
[Удален]  

тренд линию добавил

Трал Реверс Линия

Трал Реверс Линия 2

Файлы:
MACD_Sample_Pending__Trend.mq5  105 kb
BB_TREND.mq5  27 kb
[Удален]  

Важное Обновление - Assembly Code Karputov.mq5
Много чего изминил -
Теперь надёжный и стабильный друг рядом

version1.02 Assembly Code Karputov 1

version1.02 Assembly Code Karputov 2

version1.02 Assembly Code Karputov 3

 
Aleksandr Klapatyuk:

этот на месте топчется

а вот этот здорово идет

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

этот  тоже доделаем 

 

Почему изменили название темы?

Было методом тыкания, а стало методом тыка.

Методом тыкания больше подходило для этой темы.

[Удален]  
Sergey Chalyshev:

 Не я сменил название . Кто то на сайте - кто имеет права администратора  
[Удален]  

Готовый Советник из Образца терминала 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       MACD Stochastic Equity.mq5 |

MACD Stochastic Equity

Файлы:
MACD_Stochastic_Equity.mq5  133 kb
[Удален]  

очень не удобно при смене периода или изменения настроек советника Assembly Code Karputov.mq5

удаляется тренд линия buy и sell 

нужно в  OnDeinit удалить

   ObjectsDeleteAll(0,BuyStop_TrendName);
//---

   ObjectsDeleteAll(0,SellStop_TrendName);
//---

void OnDeinit

