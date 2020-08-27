Как я собираю себе советника методом тыка - страница 16
Ищите устойчивые параметры на на большем периоде истории. Или думайте о точке переоптимизации, т.е. моменте, когда Вы согласитесь, что настройки перестали работать.
Честно - не чего не ищу. просто от нечего делать - тыкаю и тыкаю. а вдруг что и на тыкаю.
по другому сборка Советника.
как то по шустрее работает в тестере
тренд линию добавил
Важное Обновление - Assembly Code Karputov.mq5
Много чего изминил -
Теперь надёжный и стабильный друг рядом
этот на месте топчется
а вот этот здорово идет
этот тоже доделаем
Почему изменили название темы?
Было методом тыкания, а стало методом тыка.
Методом тыкания больше подходило для этой темы.
Готовый Советник из Образца терминала
//+------------------------------------------------------------------+
//| MACD Stochastic Equity.mq5 |
очень не удобно при смене периода или изменения настроек советника Assembly Code Karputov.mq5
удаляется тренд линия buy и sell
нужно в OnDeinit удалить
ObjectsDeleteAll(0,BuyStop_TrendName);
//---
ObjectsDeleteAll(0,SellStop_TrendName);
//---