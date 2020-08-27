Как я собираю себе советника методом тыка - страница 14
Заменил файлы-
упустил маленькую деталь
***
А если монитор перевернуть на 180 градусов?
А если монитор перевернуть на 180 градусов?
все равно - вверх ногами получается
это я из вашего - химичу индикатора
//+------------------------------------------------------------------+
//| BB TREND.mq5 |
//| Copyright © 2019, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
Не - у меня не получается и вряд ли получится. Здесь нужен специалист.
но начало есть - пробуйте может и получится у кого.
оказывается он таким способом - тоже по тренд линиям работает
вот в тестере показал даже результат на 30 минутах
в файле- советник для тестера с этим индикатором 000000000000000
что то я балбес не поигрался с настройками индикатора.
а линии то меняются!?
если тут добавлять циферки -
input uchar InpShift=0; // Shift left point (for trend line's)
если в индикаторе поставить такие настройки -
//--- input parameters
input int InpHPPeriodFast=21; // HP Fast Period (4...32)
input int InpHPPeriodSlow=144; // HP Slow Period (48...256)
input uchar InpShift=143; // Shift left point (for trend line's)
input color InpColor=clrDarkOrchid; // Trend Line color
то получаются - качели
-- сейчас в тестере протестирую
почти тоже самое - на 500 больше
Оказывается у меня получилось!
Назвал Индикатор - Swing VHPChannel.mq5
Обновление Индикатора :
При удаление Индикатора - удаляются все Трендовые Линии