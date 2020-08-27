Как я собираю себе советника методом тыка - страница 14

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Заменил файлы-

упустил маленькую деталь

упустил деталь

[Удален]  

что то не так. 

но правда - сдвиг какой то есть

химичу индикатор

VHP TREND

вверх тормашками почему то движется

 
Aleksandr Klapatyuk:

что то не так. 

***

вверх тормашками почему то движется

А если монитор перевернуть на 180 градусов?

[Удален]  
Vladimir Karputov:

А если монитор перевернуть на 180 градусов?

все равно - вверх ногами получается

это я из вашего - химичу индикатора

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     BB TREND.mq5 |
//|                              Copyright © 2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+

Блог слесаря-ремонтника и механика по наладке оборудования | Советы для ремонтников
Блог слесаря-ремонтника и механика по наладке оборудования | Советы для ремонтников
  • wmua.ru
С первого раза даже не поверил, что в таком небольшом чемоданчике можно разместить столько электроинструмента! В общем, как говорится, лучше один раз увидеть: С Праздником 8 Марта! С Праздником Весны! Милые дамы, женщины, мамы и бабушки. Поздравляю Вас с праздником весны, праздником жизни. Спасибо Вам за то, что Вы у нас есть. Спасибо Вам за...
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

что то не так. 

но правда - сдвиг какой то есть

химичу индикатор

вверх тормашками почему то движется

Не - у меня не получается и вряд ли получится. Здесь нужен специалист.

но начало есть - пробуйте может и получится у кого. 

Файлы:
00000000000000000.mq5  30 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Не - у меня не получается и вряд ли получится. Здесь нужен специалист.

но начало есть - пробуйте может и получится у кого. 

оказывается он таким способом  - тоже по тренд линиям работает 

вот в тестере показал даже  результат на 30 минутах 

Tester1.03 00000000000000000

Tester1.03 000000000000000002 

в файле- советник для тестера с этим индикатором 000000000000000 

Файлы:
Tester1.03_00000000000000000.zip  92 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

оказывается он таким способом  - тоже по тренд линиям работает 

вот в тестере показал даже  результат на 30 минутах 

 

в файле- советник для тестера с этим индикатором 000000000000000 

что то я балбес не поигрался с настройками индикатора.

а линии то меняются!?

если тут добавлять циферки -

 input uchar   InpShift=0;              // Shift left point (for trend line's)

InpShift

если в индикаторе поставить такие настройки -

//--- input parameters
input int InpHPPeriodFast=21;    // HP Fast Period (4...32)
input int InpHPPeriodSlow=144;   // HP Slow Period (48...256)
input uchar   InpShift=143;              // Shift left point (for trend line's)
input color   InpColor=clrDarkOrchid;  // Trend Line color

то получаются - качели  

-- сейчас в тестере протестирую 

InpShift143

почти тоже самое - на 500 больше

[Удален]  

Оказывается у меня получилось!

Получилось

Файлы:
00000000000000001.mq5  30 kb
[Удален]  

Назвал Индикатор - Swing VHPChannel.mq5

Swing VHPChannel

Файлы:
Swing_VHPChannel.zip  5 kb
[Удален]  

Обновление  Индикатора :

При удаление Индикатора - удаляются  все Трендовые Линии 

1...789101112131415161718192021...63
Новый комментарий