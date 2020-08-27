Как я собираю себе советника методом тыка - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
черновик кнопок , может кому пригодится для мт4
вроде всё подсоединил . Можно в тестере и на реале
вроде всё подсоединил . Можно в тестере и на реале
добавил от горизонтальных линии открывает позиции и реверс к ним же
от вертикальной всё закрывает
кнопки линий нужно отжимать , как отрисовали
-------------------------------------------
это пока для тестера - для нормальной работы нужно ещё проверять когда рынок откроется
добавил от горизонтальных линии открывает позиции и реверс к ним же
от вертикальной всё закрывает
кнопки линий нужно отжимать , как отрисовали
-------------------------------------------
это пока для тестера - для нормальной работы нужно ещё проверять когда рынок откроется
Интересная утилита получилась для мт4
настройки
Интересная утилита получилась для мт4
настройки
Потестирую - тогда отпишусь что и как
Потестирую - тогда отпишусь что и как
эта утилита поинтересней, горизонтальная линия это как бы отложенный ордер, и да, реверс не забывай, это как бы меняешь полюса с buy на sell
ещё вот эта функция
сколько позиции не откроешь - например в sell могут быть и минусовые но общая сумма, закроется
вот с лотом функция
когда позиция в минусе выше суммы - следующая позиция откроется с повышенным лотом
--------------------------------------
все функции работают в тестере - в тестере можно набить стратегию
-----------------------------------------------------------------------------
вот пример всё шло в минус но лот увеличивался от убытка, а( InpTProfit = 10; // Exchange TP) поставил 10, как общая сумма стала +10 все позиции закрылись.
если бы были открыты ещё в другую сторону , они бы не закрылись пока не на берут +10
--------------------------------------------
можно использовать с множеством пар - по времени у всех позиции закроются позиции по удаляет отложенные ордера и от прибыли общей
а также от вертикальной линии всё удалит
Интересная утилита получилась для мт4
настройки
#property version "1.01"
Исправил открытие Лота
#property version "1.031"
Вроде поправил расчёт от
#property version "1.032"
Исправил открытие Лота
От нечего делать - слепил из кодобазы Эксперта на мт4
под такой тип Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/8772
это один из режимов
Есть обычный режим - открыл закрыл
немного переделанный в лучшую сторону
Индикатор не прикрепляю - нужно подбирать на свой вкус
https://www.mql5.com/ru/code/30444