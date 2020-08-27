Как я собираю себе советника методом тыка - страница 63

МИР ДРУЖБА Жара июнь)))))
Alexsandr San:

черновик кнопок , может кому пригодится для мт4 

вроде всё подсоединил . Можно в тестере и на реале 

//---
input string   t10="----------- Time ------------------";
input datetime HoursFrom        = D'1970.01.01'; // Закрыть всё
input string   t="------------- Balans Parameters -----";
input double   TargetProfit     = 999999.99;     // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double   TargetLoss       = 0;             // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string   _Orders_="------ Parameters Order ------";
input double   Lots             = 0.01;          // Lots
input int      StopLoss         = 10000;         // StopLoss
input int      TakeProfit       = 10000;         // TakeProfit
input double   TrailingStop     = 300;           // TrailingStop Фиксированный размер трала
input double   TrailingStep     = 50;            // TrailingStep Шаг трала
//---

  TimeBalansClose

Файлы:
TimeBalansClose.mq4  32 kb
Alexsandr San:

вроде всё подсоединил . Можно в тестере и на реале 

 

добавил от горизонтальных линии открывает позиции и реверс к ним же 

от вертикальной всё закрывает 

HLinTimeBalansClose
 

кнопки линий нужно отжимать , как отрисовали 

-------------------------------------------

это пока для тестера - для нормальной работы нужно ещё проверять когда рынок откроется 

Файлы:
HLinTimeBalansClose.mq4  71 kb
Alexsandr San:

добавил от горизонтальных линии открывает позиции и реверс к ним же 

от вертикальной всё закрывает 


 

кнопки линий нужно отжимать , как отрисовали 

-------------------------------------------

это пока для тестера - для нормальной работы нужно ещё проверять когда рынок откроется 

Интересная утилита получилась для мт4 

настройки 

Файлы:
HLine_Command.mq4  80 kb
 
Alexsandr San:

Интересная утилита получилась для мт4 

настройки 

Потестирую - тогда отпишусь что и как

Сергей Дыбленко:

Потестирую - тогда отпишусь что и как

эта утилита поинтересней, горизонтальная линия это как бы отложенный ордер, и да, реверс не забывай, это как бы меняешь полюса с buy на sell 

ещё вот эта функция 

когда позиция в минусе выше суммы - следующая позиция откроется с повышенным лотом 

--------------------------------------

все функции работают в тестере - в тестере можно набить стратегию 

-----------------------------------------------------------------------------

вот пример всё шло в минус но лот увеличивался от убытка, а( InpTProfit = 10// Exchange TP) поставил 10, как общая сумма стала +10 все позиции закрылись.

если бы были открыты ещё в другую сторону , они бы не закрылись пока не на берут +10

Снимок 

--------------------------------------------

можно использовать с множеством пар - по времени у всех позиции закроются позиции по удаляет отложенные ордера и от прибыли общей

а также от вертикальной линии всё удалит 

Снимок3

Alexsandr San:

Интересная утилита получилась для мт4 

настройки 

#property version     "1.01"

Исправил открытие Лота

Файлы:
HLine_Command.mq4  80 kb
Alexsandr San:

#property version     "1.031"

Вроде поправил расчёт от 

#property version     "1.032"

Исправил открытие Лота 

Файлы:
Utility_Command.mq5  371 kb
Alexsandr San:

От нечего делать - слепил из кодобазы Эксперта на мт4

под такой тип Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/8772

это один из режимов

Есть обычный режим - открыл закрыл 

немного переделанный в лучшую сторону 

Индикатор не прикрепляю - нужно подбирать на свой вкус 


Файлы:
Exp_FilterSignal.mq4  32 kb
https://www.mql5.com/ru/code/30444


или от Горизонтальной линии установить трал.(линии срабатывают от касания)
