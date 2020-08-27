Как я собираю себе советника методом тыка - страница 61
Для любителей мт4 - слепил из кодобазы утилиту для ручной торговли . Выставляет Отложенные ордера и самая важная функция прибыль.
К Вашему балансу, прибавьте разумную сумму, которую хотите заработать за сегодня и будет Вам счастья!
#property version "1.001"
Добавил кнопку для Отложенных ордеров и отдельно настраиваются лимитные и стоповые ордера
Это то про что я мечтал давно!!!!!!!!!!!
я ещё добавил возможности для отложенных ордеров. Только нужно прочесть как он работает, у автора скрипта https://www.mql5.com/ru/code/19000
добавил ещё одну кнопку для работы с отложенными ордерами (не работает кнопка в тестере)
Добавлено -
как работает функция - горизонтальными линиями отложенные ордера выставлять, узнать можно здесь https://www.mql5.com/ru/code/19000
всем привет! было бы очень хорошо что бы было разделение на бай стоп и селл стоп..сейчас открыаетдва ордера одновременно в разные направления а это не есть хорошо
я просто в ауте !!! меня ещё в жизни так не кто не унижал -
- я сейчас приставил наших кодеров на этом сайте, сколько они унижений в свою сторону слышат
прости коль я тебя своей просьбой унизил или оскорбил!
Серега ! ведь я подключился к твоему замыслу , просто мы в друзьях на сайте, я просто подключился тебе помочь - и этого эксперта не было, если бы не было тебя .
Можно сказать что он твой . И создан для тебе. я сегодня пьяный могу как обычно выёёёёёё. но он твой - и мы его с тобой доведем его до ума
спасибо еще раз за советник!!!!!!!!!!
и прости что потратил время на меня!!!!!!!!!!!
Серёга ! прости меня , я выпил сегодня и может что то написал - прости . взавтра всё просмотрю я пьяный