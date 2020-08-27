Как я собираю себе советника методом тыка - страница 61

Alexsandr San:

Для любителей мт4 - слепил из кодобазы утилиту для ручной торговли . Выставляет Отложенные ордера  и самая важная функция прибыль.

К Вашему балансу, прибавьте разумную сумму, которую хотите заработать за сегодня и будет Вам счастья! 


#property version     "1.001"

-----------------------------

Добавил кнопку для Отложенных ордеров и отдельно настраиваются лимитные и стоповые ордера 

//+------------------------------------------------------------------+
input string t="------------- Balans Parameters -----";
input double TargetProfit     = 999999.99;// Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss       = 0;        // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string _Orders_="------ Parameters Order ---";
input double Lots             = 0.01;     // Lots
input int    StopLoss         = 250;      // StopLoss
input int    TakeProfit       = 900;      // TakeProfit
input double TrailingStop     = 300;      // TrailingStop Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;       // TrailingStep Шаг трала
input string OrderLimit=" --- OrderLimit ---";
input int    maxstepLimit     = 5;        // max order OrderLimit < 10
input string LotBuyLimit      = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSellLimit     = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input int    stepsLimit       = 200;      // steps Шаг сетки
input string OrderStop="  --- OrderStop ---";
input int    maxstepStop      = 5;        // max order OrderStop < 10
input string LotBuyStop       = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSellStop      = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input int    stepsStop        = 100;      // steps Шаг сетки
//-------

EURUSDH1

Grid_small_revision.mq4  54 kb
 
Добавил кнопку для Отложенных ордеров и отдельно настраиваются лимитные и стоповые ордера 


Это то про что я мечтал давно!!!!!!!!!!!
Сергей Дыбленко:
Это то про что я мечтал давно!!!!!!!!!!!

я ещё добавил возможности для отложенных ордеров. Только нужно прочесть как он работает, у автора скрипта https://www.mql5.com/ru/code/19000

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit
В терминале МetaТrader 5 есть такие ордера, как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. В MetaTrader 4 нет таких видов ордеров, хотя их необходимость для многих очевидна. Вот я и решил дополнить терминал МetaТrader 4 скриптом, позволяющим реализовать такие ордера. И более того, сделал для них более гибкую систему настроек, а так же добавил к...
#property version     "1.002"

добавил ещё одну кнопку для работы с отложенными ордерами (не работает кнопка в тестере)

//+------------------------------------------------------------------+
input string t="------------- Balans Parameters -----";
input double TargetProfit     = 999999.99;// Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss       = 0;        // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string _Orders_="------ Parameters Order ---";
input double Lots             = 0.01;     // Lots
input int    StopLoss         = 250;      // StopLoss
input int    TakeProfit       = 900;      // TakeProfit
input double TrailingStop     = 300;      // TrailingStop Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;       // TrailingStep Шаг трала
input string OrderLimit=" --- OrderLimit ---";
input int    maxstepLimit     = 5;        // max order OrderLimit < 10
input string LotBuyLimit      = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSellLimit     = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input int    stepsLimit       = 200;      // steps Шаг сетки
input string LimitStop="  --- Set StopLimit ---";
input int    LevelStop        = 100;      // расстояние до stop ордера
input int    LevelLimit       = 500;      // расстояние до limit ордера
input string OrderStop="  --- OrderStop ---";
input int    maxstepStop      = 5;        // max order OrderStop < 10
input string LotBuyStop       = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSellStop      = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input int    stepsStop        = 100;      // steps Шаг сетки
//-------

EURUSDM30

Добавлено -


как работает функция -  горизонтальными линиями отложенные ордера выставлять, узнать можно здесь https://www.mql5.com/ru/code/19000 

Grid_small_revision.mq4  72 kb
 
добавил ещё одну кнопку для работы с отложенными ордерами (не работает кнопка в тестере)

Добавлено -


как работает функция -  горизонтальными линиями отложенные ордера выставлять, узнать можно здесь https://www.mql5.com/ru/code/19000 

всем привет! было бы очень хорошо что бы было разделение на бай стоп и селл стоп..сейчас открыаетдва ордера одновременно в разные направления а это не есть хорошо

Сергей Дыбленко:

всем привет! было бы очень хорошо что бы было разделение на бай стоп и селл стоп..сейчас открыаетдва ордера одновременно в разные направления а это не есть хорошо

я просто в ауте !!! меня ещё в жизни так не кто не унижал -

- я сейчас приставил наших кодеров на этом сайте, сколько они унижений в свою сторону слышат   

 
Alexsandr San:

я просто в ауте !!! меня ещё в жизни так не кто не унижал -

- я сейчас приставил наших кодеров на этом сайте, сколько они унижений в свою сторону слышат   

прости коль я тебя своей просьбой унизил или оскорбил!

Сергей Дыбленко:

прости коль я тебя своей просьбой унизил или оскорбил!

Серега ! ведь я подключился к твоему замыслу , просто мы в друзьях на сайте, я просто подключился тебе помочь - и этого эксперта не было, если бы не было тебя . 

Можно сказать что он твой . И создан для тебе. я сегодня пьяный могу как обычно выёёёёёё. но он твой - и мы его с тобой доведем его до ума 

 
Alexsandr San:

Серега ! ведь я подключился к твоему замыслу , просто мы в друзьях на сайте, я просто подключился тебе помочь - и этого эксперта не было, если бы не было тебя . 

Можно сказать что он твой . И создан для тебе. я сегодня пьяный могу как обычно выёёёёёё. но он твой - и мы его с тобой доведем его до ума 

спасибо еще раз за советник!!!!!!!!!!

и прости что потратил время на меня!!!!!!!!!!!

Даже в мыслях небыло тебя обидеть или оскорбить чем то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей Дыбленко:

спасибо еще раз за советник!!!!!!!!!!

и прости что потратил время на меня!!!!!!!!!!!

Даже в мыслях небыло тебя обидеть или оскорбить чем то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Серёга ! прости меня , я выпил сегодня и может что то написал - прости . взавтра всё просмотрю я пьяный 

