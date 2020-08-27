Как я собираю себе советника методом тыка - страница 30

Новый комментарий
[Удален]  
Сергей Криушин:
Желтые кнопки должны по идее открывать по ходу как я понял - идет бай включаешь бай идет сел выключаешь бай закрываешь  Бай клозе включаешь сел и смотришь сколько набегает на сел клозе желтом  - как то так насколько я разобрался, автора уже неудобно спрашивать...

нужно его проверить - и настроить в терминале. сейчас не возможно понять что ему нужно, в тестере он как надо не работает. в понедельник разберусь ,что куда и что ему надо .  

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

нужно его проверить - и настроить в терминале. сейчас не возможно понять что ему нужно, в тестере он как надо не работает. в понедельник разберусь ,что куда и что ему надо .  

сейчас от жёлтых кнопок - он линии выставляет - а от линий срабатывает бу или селл 

 
Aleksandr Klapatyuk:

здесь уже спаренный -   AVGiS intelligence.mq5 195 kb

вы пытаетесь - по-другому , прикрепить. так не получится . нужно тогда всё переписывать без этого (CSampleExpert::)---    bool CSampleExpert::Init(void)

Вот я и смотрю что-то не получается... у меня ButtonCreate сверху... также ставлю как и в авторском коде...

[Удален]  
Сергей Криушин:

Вот я и смотрю что-то не получается... у меня ButtonCreate сверху... также ставлю как и в авторском коде...

а так он будет работать, точно также как и работал, плюс с моим 

[Удален]  
Сергей Криушин:

Вот я и смотрю что-то не получается... у меня ButtonCreate сверху... также ставлю как и в авторском коде...

в завтра - попробую склеить, как вы пытаетесь . 

[Удален]  
Сергей Криушин:

Вот я и смотрю что-то не получается... у меня ButtonCreate сверху... также ставлю как и в авторском коде...

у вас такой ?

код не могу вставить - не вставляется почему-то 

Файлы:
01_AVGiS.mq5  41 kb
[Удален]  
блин переустановил операционную - теперь запутался с кодами от мт5 
 
Aleksandr Klapatyuk:

у вас такой ?

код не могу вставить 

пропускаешь коды открытия, от верхних желтых...уже писал про это куда-то пост пропал...)) надо их привязать к твоим сигналам...

//+------------------------------------------------------------------+  
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenBuy(double tp)
  {
//--- перебор всех открытых позиций
   if(PositionsTotal()<limit_total)
     {
      //--- объявление и инициализация запроса и результата
      MqlTradeRequest request={0};
      MqlTradeResult result={0};
      //--- параметры запроса
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции
      request.symbol=Symbol(); // символ
      request.volume=Volume(); // объем в 0.1 лот *((int)MathAbs(main_buffer))
      request.type=ORDER_TYPE_BUY; // тип ордера
      request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // цена для открытия
      request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены
      request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber ордера
      //request.sl=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-TrailingStop_STOPS_LEVEL*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // Уровень Stop Loss ордера
      //request.tp=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+TProf*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // Уровень Take Profit ордера
        
      //--- отправка запроса
      if(!OrderSend(request,result))
         PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
      //--- информация об операции
      PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
     };

   return ( true );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenSell(double tp)
  {
  
//--- перебор всех открытых позиций
   if(PositionsTotal()<limit_total)
     {
      //--- объявление и инициализация запроса и результата
      MqlTradeRequest request={0};
      MqlTradeResult result={0};
      //--- параметры запроса
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции
      request.symbol=Symbol(); // символ
      request.volume=Volume(); // объем в 0.1 лот *((int)MathAbs(main_buffer))
      request.type=ORDER_TYPE_SELL; // тип ордера
      request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // цена для открытия
      request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены
      request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber ордера
      
      //request.sl=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+TrailingStop_STOPS_LEVEL*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // Уровень Stop Loss ордера
      //request.tp=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-TProf*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // Уровень Take Profit ордера
                        
         
           
                    
      //--- отправка запроса
      if(!OrderSend(request,result))
         PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
      //--- информация об операции
      PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
     };

   return ( true );
  }
[Удален]  
Сергей Криушин:

пропускаешь коды открытия, от верхних желтых...уже писал про это куда-то пост пропал...)) надо их привязать к твоим сигналам...

они есть - я переименовал OpenSell(double tp) в TradeSell(double LotsX)

или изначально я скачал другой код из ссылки - которую вы мне дали  Speed-v1.mq5 48 kb

что то - наверное разное , (double tp) а я скачал там  (double LotsX)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TradeBuy(double LotsX)
  {
//--- перебор всех открытых позиций
   if(PositionsTotal()<limit_total)
     {
      //--- объявление и инициализация запроса и результата
      MqlTradeRequest request= {0};
      MqlTradeResult result= {0};
      //--- параметры запроса
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции
      request.symbol=Symbol(); // символ
      request.volume=InpLots; // объем в 0.1 лот *((int)MathAbs(main_buffer))
      request.type=ORDER_TYPE_BUY; // тип ордера
      request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // цена для открытия
      request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены
      request.magic=Magic_Number; // MagicNumber ордера
      //--- отправка запроса
      if(!OrderSend(request,result))
         PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
      //--- информация об операции
      PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
     };
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TradeSell(double LotsX)
  {
//--- перебор всех открытых позиций
   if(PositionsTotal()<limit_total)
     {
      //--- объявление и инициализация запроса и результата
      MqlTradeRequest request= {0};
      MqlTradeResult result= {0};
      //--- параметры запроса
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции
      request.symbol=Symbol(); // символ
      request.volume=InpLots; // объем в 0.1 лот *((int)MathAbs(main_buffer))
      request.type=ORDER_TYPE_SELL; // тип ордера
      request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // цена для открытия
      request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены
      request.magic=Magic_Number; // MagicNumber ордера
      //--- отправка запроса
      if(!OrderSend(request,result))
         PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
      //--- информация об операции
      PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
     };
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

правда я всё лишнее по удалял и дал название которое было там AVGiS.mq5   ая в    01 AVGiS.mq5

Снимок.PNG 

[Удален]  

хорошо файлы - выкладываю сюда . сейчас восстанавливаю комп

и не сохранил последнего эксперта  

1...232425262728293031323334353637...63
Новый комментарий