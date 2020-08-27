Как я собираю себе советника методом тыка - страница 30
Желтые кнопки должны по идее открывать по ходу как я понял - идет бай включаешь бай идет сел выключаешь бай закрываешь Бай клозе включаешь сел и смотришь сколько набегает на сел клозе желтом - как то так насколько я разобрался, автора уже неудобно спрашивать...
нужно его проверить - и настроить в терминале. сейчас не возможно понять что ему нужно, в тестере он как надо не работает. в понедельник разберусь ,что куда и что ему надо .
сейчас от жёлтых кнопок - он линии выставляет - а от линий срабатывает бу или селл
здесь уже спаренный - AVGiS intelligence.mq5 195 kb
вы пытаетесь - по-другому , прикрепить. так не получится . нужно тогда всё переписывать без этого (CSampleExpert::)--- bool CSampleExpert::Init(void)
Вот я и смотрю что-то не получается... у меня ButtonCreate сверху... также ставлю как и в авторском коде...
а так он будет работать, точно также как и работал, плюс с моим
в завтра - попробую склеить, как вы пытаетесь .
у вас такой ?
код не могу вставить - не вставляется почему-то
код не могу вставить
пропускаешь коды открытия, от верхних желтых...уже писал про это куда-то пост пропал...)) надо их привязать к твоим сигналам...
они есть - я переименовал OpenSell(double tp) в TradeSell(double LotsX)
или изначально я скачал другой код из ссылки - которую вы мне дали Speed-v1.mq5 48 kb
что то - наверное разное , (double tp) а я скачал там (double LotsX)
правда я всё лишнее по удалял и дал название которое было там AVGiS.mq5 ая в 01 AVGiS.mq5
хорошо файлы - выкладываю сюда . сейчас восстанавливаю комп
и не сохранил последнего эксперта